Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября

Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентябряКонференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября
CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г.
Подтвердили выступление с докладом:
Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud;
Дмитрий Шведов, заместитель руководителя департамента цифровизации, ОХК «Уралхим»;
Дмитрий Стариков, менеджер по presale #CloudMTS;
Руслан Каримов, директор по продукту, «Восточная горнорудная компания»;
Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, группа «Московская Биржа»;
Дмитрий Исаев, руководитель управления облачных решений Softline;
Станислав Дружинин, руководитель управления эксплуатации, ГСК «Югория»;
Евгений Михалев, ИКТ-директор, «Май»;
Сергей Хмельницкий, управляющий директор разработки информационных систем, «Випсервис»;
Евгений Маркин, директор департамента электронного бизнеса банка «Мир Привилегий»;
Представитель компании Vk.
Вопросы к обсуждению:
Рынок облачных сервисов
- Как изменился спрос на облачные сервисы в России?
- С какими сложностями столкнулись облачные провайдеры?
- Достаточно ли в России облачных ресурсов?
- Способны ли российские облачные провайдеры заменить иностранных?
- Как меняется стоимость облачных услуг?
- Какое влияние оказали санкции на качество облачных сервисов?
- Изменились ли требования к обеспечению безопасности?
- Как выбрать облачного провайдера?
Технологии
- Какие облачные сервисы предлагаются в России?
- Как выбрать оптимальную облачную инфраструктуру?
- Приватное, гибридное или мультиоблако: что выгоднее в новых условиях?
- Информационная безопасность в облачных средах.
- Резервное копирование и восстановление данных.
Тренды и перспективы
- Каким будет 2022 г. для облачного рынка в России?
- С какими сложностями столкнулись поставщики облачных сервисов?
- Удается ли обеспечить безопасность на фоне роста киберпреступности?
- Какие облачные услуги особенно востребованы в новых условиях?
- Не приведет ли уход западных компаний к снижению качества облачных услуг в России?
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.