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В ближайшие годы российские ИТ-шники начнут сильно уступать иностранным

С уходом иностранных компаний российские ИТ-специалисты не смогут поддерживать свой опыт на том же уровне. В ближайшей перспективе их компетенции будут заморожены, например, на рынке бизнес-приложений. Однако эксперты сходятся во мнении, что у российского ИТ-комьюнити остается Open Source и именно в разработках с нуля наши специалисты значительно нарастят свои компетенции. К тому же, на фоне импортозамещения они получат совершенно новый опыт, который впоследствии можно будет масштабировать на рынках дружественных стран.

Потеря экспертизы

CNews опросил экспертов из ассоциации разработчиков о влиянии ухода иностранных компаний на профессиональный опыт российских айтишников, оставшихся в стране. По их мнению, в первую очередь, отечественным ИТ-специалистам станет гораздо сложнее поддерживать опыт в новых технологиях в рамках именно проприетарных ресурсов. Имеются в виду продукты конкретных иностранных компаний, например, SAP, Cisco, Oracle, Microsoft и пр.

В рамках глобального рынка зарубежных бизнес-приложений опыт отечественных айтишников будет «заморожен» на текущем уровне, так как новые версии этих продуктов официально недоступны, считает ведущий архитектор компании «Навикон» Андрей Жучков. В пример он примел продукты Microsoft и SAP. Если текущая обстановка не изменится, полагает эксперт, то на горизонте трех-пяти лет на рынке бизнес-приложений западные программисты будут значительно опережать российских.

С ним согласна и Ксения Коскова, HR-директор цифровой платформы «Ракета». По ее мнению, экспертиза наших ИТ-специалистов может упасть в части обслуживания «железа» и софта конкретных иностранных компаний, к примеру Cisco. С риском потери доступа российских айтишников к современным технологиям согласился и президент «Руссофт» Валентин Макаров.

«Уход западных компаний естественным образом приведет как к снижению конкуренции, так и к затруднению получения новой информации», — считает руководитель ИБ-направления Getmobit Сергей Щеглов. Из-за ограничений или запрета на доступ к иностранным сервисам, базам знаний или диагностическим программам российским ИТ-специалистам приходится искать информацию в Сети, например, на англоязычных форумах самостоятельно. Руководитель департамента развития технологий АО «Аладдин Р.Д.» Денис Суховей также отметил сложности с получением российскими ИТ-специалистами сертификатов крупных иностранных компаний.

Почему это не критично

«Будем реалистами: сертификаты Cisco, IBM, HP, Juniper и прочие воспринимались не как реальная “прокачка” навыков, а больше как “карьерный трамплин”, — продолжает Суховей. — Их наличие добавляло шансов найти работу в иностранной компании, что уже неактуально».

Жучков считает, что в перспективе последующих трех-пяти лет потеря опыта работы с проприетарными решениями зарубежных компаний не станет большой проблемой для российских ИТ-специалистов, ориентированных на локальный рынок. Т.к. заказчики еще долго будут использовать текущие версии систем.

На краткосрочный период, около двух-трех лет, для целей импортозамещения — опыта и компетенций российских специалистов будет достаточно, полагает гендиректор «Эдит про» Дмитрий Кичко. По его мнению, по прошествии этого периода у отечественных специалистов будет накапливаться уже новый уникальный опыт работы с отечественными разработками.

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Сохранить конкурентоспособность на мировом рынке российским ИТ-специалистам поможет Open Source

«Начинается процесс перехода на отечественные продукты и со временем экспертиза в зарубежных решениях будет теряться, — продолжает Игорь Десятников, технический директор ISPsystem. — Вопрос, в текущих реалиях, насколько она нужна в России?».

Есть Open source

Вместе с тем эксперты сходятся во мнении, что в области разработки ПО с нуля ситуация будет обратная. Для классической разработки на C#, Java и других популярных языках уход с рынка западных вендоров — несущественная проблема. «Здесь российские ИТ-специалисты получат значительный опыт и развитие своих навыков, что позволит им сохранить конкурентоспособность на мировом рынке», — говорит Андрей Жучков.

Директор по стратегическому развитию компании «Форсайт» Юлия Кудрявцева соглашается, что в России остается Open Source. «Запрос на ПО собственной разработки может вырасти, в связи с чем специалисты могут выиграть с точки зрения получения экспертизы», — заключает Жучков.

Как поддерживать опыт

Компенсировать ограничение доступа к международным ресурсам можно за счет развития и поддержки локального ПО, рассказала CNews президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова. Для этого, по ее мнению, необходимо стимулировать сотрудников участвовать в создании и развитии собственных инновационных проектов, предоставлять им ресурсы и время для разработки, а также поддерживать инициативы сотрудников в развитии открытого ПО.

«Для поддержания конкурентоспособности необходимо предоставить отечественным ИТ-специалистам возможность решать в России самые сложные задачи, которые они решали для заказчиков из западных стран», — считает Валентин Макаров. По его мнению, эти задачи сейчас должны ставиться в первую очередь в импортозамещении.

После создания своих продуктов Макаров предлагает масштабировать такие проекты дружественным странам и целым континентам, добиваясь эффекта масштаба в Евразии, Африке и Латинской Америке.

«Уже сегодня есть конкурентноспособные отечественные решения у компаний “”,”Цифра”, “СКБ-Контур”, “ГК Астра”, VK, Сбербанк и других разработчиков», — отмечает Алексей Сидорюк, директор направления «Цифровая трансформация отраслей» АНО «Цифровая экономика».

По его мнению, в перспективе возможна технологическая кооперация с другими странами (Индия, Китай, Бразилия, страны СНГ), поэтому сценарий глубокой технологической изоляции для России невозможен.

Хантинг российских айтишников

Помимо отставания с компетенциями в области проприетарных решений конкретных зарубежных компаний, больше Россия потеряет именно при хантинге наших специалистов ушедшими компаниями. Так, например, в августе 2022 г. стало известно о том, что Intel собирается вывезти из России около 500 сотрудников своего офиса в Нижнем Новгороде в Германию и другие страны мира. Это не единственная компания, которая увозила ценные кадры за рубеж. В мае своих сотрудников в Дубай вывезла корпорация Google. Следом за ней на этом же попался и Epam.

Вместе с тем технический директор ISPsystem отмечает и возрастающую конкуренцию за сильные кадры в России. «С одной стороны, мы видим много “джунов” и стажеров на рынке труда, с другой стороны крепкие “миддлы” и “сеньоры” стали стоить еще больше, — говорит он. Всем компаниям нужен результат здесь и сейчас, нужны конкурентноспособные продукты еще вчера».

Некоторые из опрошенных экспертов считают, что уход зарубежных компаний вместе с ограничением доступа к их продуктам и ресурсам не повлияет на конкурентоспособность российских специалистов. Заместитель директора по подбору персонала «Аурига» Любовь Хрипко отмечает, что в России давно замечен тренд к найму людей с базовыми знаниями для дальнейшей адаптации, как технической так и психологической, внутри конкретного проекта или компании.

Для 95% специалистов важна локальная конкурентоспособность, считает руководитель департамента развития технологий АО «Аладдин Р.Д.». «Отлучения российских айтишников от трендовых технологий не произошло, и я не вижу к этому предпосылок даже в среднесрочной перспективе», — резюмирует Денис Суховей.

Кристина Холупова

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