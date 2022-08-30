Власти потратят 240 млн руб. на красивую обратную связь с пользователями госуслуг. Сервисы Google и ReCAPTCHA запрещены

Минэкономики запустило проект развития информсистемы мониторинга качества госуслуг. В ней должна появиться подсистема построения так называемых дашбордов и визуализации данных. Зарубежные программы, в частности ReCAPTCHA, YоuТube, Google Analytics, Google Maps, Google Translate, в модернизируемой системе использовать нельзя.

Новая подсистема ИАС МКГУ

Как выяснил CNews, в информационно-аналитической системе Минэкономики мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ, бренд «Ваш контроль») появится новая подсистема. Она будет предназначена для построения дашбордов и визуализации данных.

Под дашбордом в министерстве понимают «динамический одностраничный отчет визуализации данных, позволяющий отслеживать показатели с заранее преднастроенными фильтрами в зависимости от учетной записи пользователя».

ИАС МКГУ была создана по заданию Минэкономики почти 10 лет назад — в 2013 г. Она аккумулирует оценки и мнения граждан о качестве полученных ими госуслуг. На основании этих оценок осуществляется анализ качества предоставления услуг и расчет показателей эффективности деятельности руководителей территориальных госорганов.

Основным назначение ИАС в министерстве видят в организации единой системы мониторинга качества госуслуг в привязке к точке предоставления конкретной услуги в масштабе России, а также в предоставлении возможностей анализа и сопоставления данных, создании широкой системы обратной связи с потребителями услуг. Теперь в системе планируется значительно расширить перечень представляемой информации.

Минэкономики вкладывает в развитие системы обратной связи с гражданами, получающими госуслуги , 240 млн рублей

В настоящее время к ИАС МКГУ подключены Росреестр, ФНС, МВД, Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Федеральная служба судебных приставов, Росимущество, Росгвардия.

Стоимость проекта

Исполнителя данного проекта Минэкономики планирует выбрать в ходе тендера с начальной ценой контракта в 241,1 млн руб. Министерство объявило его 29 августа 2022 г. в формате открытого конкурса в электронной форме.

Заявки от претендентов принимаются до 14 сентября. Подведение итогов намечено на 22 сентября. Фронт работ рассчитан на срок до 5 февраля 2024 г.

Некоторые подробности об ИАС и о ее развитии

ИАС МКГУ, оператором которой является Минэкономики, была создана во исполнение указа Президента России от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Посредством ИАС реализована возможность сбора мнения граждан по разным каналам: через отправку SMS-сообщений, телефонные звонки, портал госуслуг (ЕПГУ), опросы через терминальные и иные устройства, расположенные в МФЦ, сайт «Ваш контроль», виджет «Ваш контроль», размещаемый на веб-страницах ведомств.

Виджет или визуализатор — средство отображения данных из одного источника в различных формах. Изменение данных в источнике автоматически отображается во всех визуализаторах. Данные могут быть представлены в виде текста, таблиц, диаграмм, картосхем.

В тендерном ТЗ сообщается, что реализация федпроекта «Цифровое государственное управление» предполагает переход на электронное взаимодействие граждан и организаций с государством. В частности, будет реализована реестровая модель, экстерриториальность и механизм проактивности при предоставлении электронных услуг. С формированы механизмы обратной связи с гражданами и организациями, юридически значимый документооборот станет по преимуществу электронным.

«Развитие ИАС МКГУ должно производиться с учетом изменений, планируемых и осуществляемых в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере реализации госпрограммы “Информационное общество” и национальной программы “Цифровая экономика”, в том числе в части формирования инструментов управления качеством госуслуг», — говорится в ТЗ.

В требованиях к безопасности в техзадании прописано исключение возможности применения сервисов подсчета сбора данных о посетителях, сервисов предоставления информации о месторасположении и иных сервисов, разработанных иностранными организациями, в том числе ReCAPTCHA, YоuТube, Google Analytics, Google Maps, Google Translate. Напомним, на сайтах госорганов они под запретом с конца апреля 2022 г.

Также в требованиях прописано исключение возможности использования встроенных видео- и аудиофайлов, интерфейсов взаимодействия АРI и других ресурсов, загружаемых со сторонних сайтов.

«Совместимость подсистемы со смежным программным обеспечением должно обеспечиваться путем предоставления возможностей загрузки и выгрузки информации в электронные файлы фиксированного формата (формы, таблицы, текст, графическая информация и т. д.), совместимого с пакетом “Мой офис”», — отмечают чиновники.

Пользовательские интерфейсы подсистемы должны функционировать в 64-разрядной ОС с 8 ГБ оперативной памяти в интернет-браузерах Google Chrome версии 83.0 и выше, «Яндекс.браузере» версии 20 и выше.