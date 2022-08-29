Власти реанимировали проект цифровизации строительства стоимостью 2 миллиарда

Минстрой возобновил работы по созданию Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, которые были приостановлены в 2021 г. из-за необходимости изменения законодательства. Затраты государства на создание систем цифровизации строительства составят 2 млрд руб. В том числе предполагается проведение обучения специалистов технологиям строительного моделирования (BIM).

Новый старт работ по созданию ГИСОГД

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) возобновило работы по созданию Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). Об этом CNews сообщили в пресс-службе ведомства. Работы по созданию ГИСОГД были приостановлены в 2021 г. из-за необходимости внесения изменений в Градостроительный кодекс и устранения норм действующего законодательства.

Государственные информационные системы в сфере строительства

Понятие государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности появилось в Градостроительном кодексе в 2018 г. Такие системы содержат сведения, документы, материалы о развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства и иные необходимые для осуществления градостроительной деятельности сведения.

Позднее в Градостроительный кодекс были приняты изменения, которые вступят в изменение с 1 декабря 2022 г. Они вводят понятие ГИСОГД РФ, которая создается для накопления сведений, документов и материалов, упомянутых выше, а также обмена и управления ими. В 2020 г. было принято постановление Правительства о работе ГИСОГД, которое тоже вступит в силу с 1 декабря 2022 г.

Минстрой возобновил создание ГИС обеспечения градостроительной деятельности

ГИСОГД РФ обеспечивает интеграцию государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности субъектов федерации, федеральных государственных информационных систем, информационных систем заинтересованных юридических лиц посредством подключения к ней через технологические интерфейсы таких систем. ГИСОГД включает в себя классификатор строительной информации, сведения, документы и материалы об объектах капитального строительства, которые необходимы для осуществления градостроительной деятельности и перечень видов которых устанавливается Правительством.

Также было введено понятие информационной модели объекта капитального строительства. Это совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации или снова объекта капитального строительства.

В случаях, когда Правительством устанавливается необходимость формирования и ведения информационной модели при выполнении инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и сноса объекта капитального строительства, в дело о застроенном или подлежащем застройке земельном участке также включается информационная модель. В таком случае уполномоченным органом государственной власти может быть принято решение о включении в состав дела о застроенном или подлежащем застройке земельном участке исключительно информационной модели.

Затраты на создание ГИСОГД

Создание ГИСОГД предусмотрено федеральным проектом «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». В том числе должно быть проведено обучение государственных заказчиков использованию технологий информационного моделирования (ТИМ, Building Information Management - BIM), а также создан Проектный офис цифровой трансформации в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Затраты федерального бюджета на создание ГИСОГД в 2021-2024 гг. составят 1,88 млрд руб. Ранее федпроект ЦГУ содержал другую инициативу Минстроя – обеспечение законодательных, правовых и методических основ управления жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием BIM и внедрение платформы «Цифровое строительство».

На создание данной платформы в период с 2019-2024 гг. планировалось потратить 1,55 млрд руб. За прошедший период - 2019-2020 гг. – было потрачено 155 млн руб. То есть общие затраты федерального бюджета на цифровизацию строительной отрасли за период 2019-2024 гг. составят 2,03 млрд руб.

Ход работ по созданию ГИСОГД

Как сообщили в пресс-службе Минстроя, в настоящий момент происходит доработка и демонстрация подсистем «Портал», «Классификатор строительной информации», «Реестр документов в области инженерных изысканий, проектирования, строительства и снова», «Реестр государственных и муниципальных услуг» и «Информационно-аналитическая подсистема».

К концу 2022 г. планируется запуск системы, аккумулирующей сведения всех региональных систем, а в последующем обеспечивающей становление единой общероссийской цифровой платформы с функционалом хранения «цифровой двойников». В целях реализации приоритетных проектов стратегии «Агрессивное развитие инфраструктуры» создан проектный офис Минстроя России, реализующий более 15 стратегических проектов, осуществление которых обеспечивает цифровую трансформацию отрасли строительства и ЖКХ.

Обучение специалистов работе с BIM

В Минстрое добавили, что одним из основополагающих направлений в рамках внедрения ТИМ будет создание профессионального кадрового ядра. Обучение производится как за счет бюджета, так и на бесплатной или коммерческой основе. Базой для обучения является НИИ строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук, оно происходит в рамках проекта «Образование для профессионалов». Всего за 2021 г. в рамках данного проекта обучено 635 человек.

Также организовано обучение по различным дополнительным программам профессионального обучения на базе ДОМ.РФ и НИУ МГСУ (Московский государственный строительный университет, программа «ТИМ. Базовый курс»), «Роскапстрой» (программа «Применение ТИМ в строительной отрасли: организация электронного взаимодействия участников процесса строительства») и Университета Иннополис (программы «ТИМ в государственном заказе», «Теория и практика применения BIM технологий в строительстве», «ТИМ в дорожном строительстве»). За период 2021 г. обучено более 11 тыс. человек, в 2022 г. запланировано обучить 15 тыс. специалистов.

Суперсервис «Цифровое строительство»

Еще одно направление состоит в запуске базовой версии суперсервиса «Цифровое строительство» - «Строим.дом.РФ». Суперсервис был запущен Минстроем совместно с «ДОМ.РФ», он функционирует на основе бесшовного клиентского пути в соответствии с пятью этапами жизненной ситуации: приобретение прав на земельный участок; подготовка и согласование; изыскания и проектирование; строительство, реконструкция и ввод; кадастровый учет и регистрация.

Целью создания суперсервиса является запуск в один клик строительства индивидуальных домов. Развитие суперсервиса запланировано до 2024 г, также стартовала работа по его распространению на другие виды объектов строительства – многоквартирные жилые дома, промышленные объекты и др.

Мнение эксперта

«Создание платформы ГИСОГД сделает отрасль максимально открытой для всех участников градостроительной деятельности: государственных, региональных и муниципальных органов, а также инвесторов, - отмечает компании «СиСофт Разработка», глава комитета по стандартизации в области АРПП «Отечественный софт» Михаил Бочаров. - Прозрачность и непротиворечивость информации об объектах капитального строительства, а также представленных в ГИС сведений, содержащихся в градостроительной документации, значительно упростят работу застройщиков и контролирующих органов. По сути, ГИСОГСД должна стать чем-то вроде «единой точки доступа» к достоверной информации о состоянии градостроительной сферы».