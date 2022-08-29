Работники ИТ-института «Ростеха» пожаловались Путину на многомесячные задержки зарплаты

Сотрудники входящего в «Ростех» ЦНИИ «Электроника», головного разработчика стратегии развития радиоэлектронной промышленности России до 2030 г. в коллективном письме пожаловались Президенту России на задержки зарплат. Многие факты указывают на то, что институт испытывает существенные проблемы.

Жалоба Президенту

Как стало известно CNews, сотрудники входящего в «Ростех» Центрального научно-исследовательского института экономики, систем управления и информации (ЦНИИ) «Электроника» пожаловались Президенту Владимиру Путину на многомесячные задержки зарплаты. Об этом редакции рассказали бывшие работники организации, предоставив копию письма, направленного главе государства.

Данный институт является головным разработчиком стратегии развития радиоэлектронной промышленности России до 2030 г., государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности до 2025 г.» и других программно-целевых документов, закладывающих основы будущего отечественной радиоэлектроники. Помимо написания государственных программ, институт разрабатывает стратегии развития отдельных холдингов и корпораций, а также бизнес-планы конкретных проектов.

«Вместе с тем, работникам общества на протяжении длительного времени не выплачивается заработная плата, — говорится в письме от 27 июня на имя Президента, — На текущий момент задолженность перед трудовым коллективом по заработной плате составляет более трех месяцев».

Сотрудники НЦИИ «Электроника» пожаловались Владимиру Путину

«Профсоюзная организация ЦНИИ ранее уже обращалась с вопросами о сроках выплаты заработной платы в управляющую компанию “Мосэлектронпроект” и “Ростех”, а также информировала о задержках с выплатой Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности и Московскую федерацию профсоюзов», — отмечается в послании.

По мнению заявителей, отсутствие источника дохода создает угрозу банкротства самих работников, делает невозможным оплату ими банковских кредитов, ипотеки и коммунальных услуг. «В связи с изложенным, просим вашего содействия в разрешении вопроса с погашением долгов по заработной плате работникам организации, среди которых немало заслуженных ветеранов и научных кадров радиоэлектронной отрасли страны», — говорится в заключении письма.

CNews располагает данными о том, что Администрация Президента получило данное письмо 1 июля 2022 г.

Некоторые подробности ситуации

Один из бывших сотрудников ЦНИИ рассказал CNews, что неплатежи массово начались в январе 2022 г. На данный момент часть денег действующим и уволившимся работникам выплачена. Однако есть и люди, перед которым работодатель задолжал зарплату уже за пять месяцев.

С чем именно связаны невыплаты, и не находится ли ЦНИИ на грани банкротства, собеседник CNews не знает. Финансовые показатели института за последние годы из публичного доступа скрыты. По данным «Контур.фокуса», последний относительно крупный госконтракт (на 19,5 млн руб.) ЦНИИ получил в сентябре 2020 г.

На момент публикации представители «Ростеха» и института прокомментировать CNews ситуацию не смогли. Контактный телефон ЦНИИ отключен, предположительно за неуплату.

Прокуратура на стороне работников

По словам экс-сотрудников института, по фактам многочисленных жалоб на невыплату работодателем зарплаты органами прокуратуры была проведена проверка соблюдения в организации требований трудового законодательства страны, по результатам которой претензии со стороны работников были признаны обоснованными.

В CNews имеется копия определения Головинской межрайонной прокуратуры от 7 июля 2022 г. на имя гендиректора АО «Мосэлектронпроект» («Мосэп»), управляющей организации ЦНИИ Алексея Трошина. В нем упоминаются некоторые эпизоды сложных отношений работников и руководства, например задержки выплат и выплаты частями.

По итогам проверки первый заместитель межрайонного прокурора потребовал от Трошина принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона и недопущению их впредь в дальнейшей деятельности.

Массовый исход из НЦИИ

Стоит отметить, что прокурорский документ позволяет сделать вывод о том, что численность работников НЦИИ за последние месяцы сильно сократилась.

«Согласно штатному расписанию общества, утвержденному приказом от 24 января 2022 г. штатная численность работников составляет 154 штатные единицы, — говорится в представлении. — По состоянию на 1 июля 2022 г. среднесписочная численность работников общества составляет 46 человек».

Управляющая организация чувствует себя лучше

Примечательно, что по внешним признакам затяжных финансовых проблем нет у управляющей организации института — вышеупомянутого АО «Мосэп».

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. это АО увеличило свой баланс на 49% до 620,1 млн руб. В этот же отчетный период ее выручка выросла по сравнению с предыдущим годом на 110% до 891,9 млн руб. Чистая прибыль оказалась на уровне 6,9 млн руб.

Былые заслуги ЦНИИ

Свою значимость для радиоэлектронной отрасли России в письме Президенту объясняют множеством фактов. «Наше предприятие уже более полувека успешно работает на благо отечественной радиоэлектронной промышленности, — говорится в документе. — Датой основания института считается 19 августа 1964 г., когда был подписан соответствующий приказ Государственного комитета по электронной технике СССР (№ 185). При этом

инициатива создания уникального информационно-аналитического комплекса, призванного осуществлять всестороннюю оценку текущих тенденций в отрасли, исходила непосредственно от Совета министров СССР, что подтверждается его распоряжением № 1632р от 6 августа 1964 г.».

Сотрудники НЦИИ уверены, что их институт — это уникальный информационно-аналитический центр российской радиоэлектронной промышленности, координирующий деятельность предприятий отрасли в области экономики, научно-технической политики и международного сотрудничества.

«С первых дней своего существования предприятие выполняет непростую и очень ответственную задачу по управлению отечественной радиоэлектронной отраслью — от проведения научных исследований до непосредственного внедрения новых технологий в производство, — говорится в письме. — Институт анализирует и публикует результаты научной деятельности лучших отраслевых экспертов. С 1968 г. начал свою историю научный журнал “Обмен опытом в радиопромышленности” (с 1991 г. выходит под названием “Радиопромышленность”), а в 1972 г. — научный журнал “Вопросы радиоэлектроники”».

По заверению заявителей, институт не только создает стратегические и программно-целевые документы, способствующие повышению эффективности ее деятельности, но и контролирует ход их реализации.

Темная история

Есть в истории ЦНИИ и не слишком приятные страницы. В сентябре 2020 г. CNews писал, что правоохранительные органы задержали заместителя главы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева. Об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

По данным информагентства, Исаева подозревали в организации схем хищения денежных средств в период работы на должности одного из руководителей ЦНИИ «Электроника». Чиновник якобы заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, через которые выводил бюджетные средства. Сумма хищения не уточнялась. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальный срок лишения свободы по этой статье составляет 10 лет.

В феврале 2021 г. под стражу была заключена генеральный директор ЦНИИ Алена Фомина. Ей также было предъявлено обвинение по 159 УК.