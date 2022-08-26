ИТ-бизнесмен, задолжавший государству миллиарды, попросил признать себя банкротом

Основатель суперкомпьютерной компании «Т-платформы», в отношении которого с начала 2019 г. возбуждено уголовное дело по линии проблемной поставки ПК в МВД, принял решение обанкротить сам себя. Его долги перед государством и госкорпорацией ВЭБ.РФ составляют несколько миллиардов рублей.

Банкротство Опанасенко

Как выяснил CNews, находящийся под следствием основатель суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволод Опанасенко решил сам себя обанкротить. Как следует из базы данных арбитражных судов, бизнесмен подал иск об этом 12 августа 2022 г. в Арбитражный суд Москвы.

Определение суда о принятии заявления к рассмотрению было выпущено 23 августа. В нем говорится, что заявителем выступил Всеволод Юрьевич Опанасенко. На то, что именно этот человек является основателем «Т-платформ» в явном виде указывает упомянутый в заявлении номер его ИНН.

Судебное заседание по делу назначено на 9 сентября 2022 г. «В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается должнику (заявителю) представить в подлинниках документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в полном объеме», — говорится в документе.

Какие долги числятся за Опанасенко

Напомним, в июне 2022 г. Опанасенко не удалось убедить служителей Фемиды в несправедливости судебного решения о взыскании с него в пользу госкорпорации ВЭБ.РФ (ранее ВЭБ, Внешэкономбанк) на общую сумму в 1,65 млрд руб.

Основатель Т-платформ Всеволод Опанасенко подал иск о собственном банкротстве

Опальный бизнесмен проиграл в апелляционной и кассационной инстанциях. После этого 4 апреля 2022 г. на сайте Федеральной службы судебных приставов были размещены данные исполнительного листа на указанную сумму. Опанасенко обязан ее выплатить.

Изначально иск к бизнесмену был подан в арбитражный суд. Это произошло 17 февраля 2020 г. Претензии госкорпорации заключались в том, что Опанасенко не осуществил предусмотренный договорами обратный выкуп у ВЭБа акций АО «Т-платформы». Госкорпорация тогда определила в качестве предмета заявленных требований взыскание убытков, состоящих из суммы, потраченной ВЭБом на покупку акции общества в размере 797,6 млн руб., упущенной выгоды в размере 741,8 млн руб., а также неустойки в 106,6 млн руб.

В июле 2020 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявленное адвокатом Опанасенко ходатайство о передаче дела в суд общей юрисдикции, признав обоснованность доводов об отсутствии у арбитражного суда компетенции по рассмотрению заявленного ВЭБ.РФ требования.

В марте 2021 г. Гагаринский районный суд Москвы общей юрисдикции встал на сторону госкорпорации. Апелляционная жалоба рассматривалась в Московском городском суде. Решение по ней было вынесено не в пользу бизнесмена 2 июня 2021 г.

Следующей инстанцией для Опанасенко стал Второй кассационный суд общей юрисдикции, в котором он также проиграл. Из материалов этого дела следует, что Гагаринский суд (первая инстанция, в опубликованном постановлении которой денежные суммы были скрыты) назначил Опанасенко выплатить ВЭБ.РФ убытки за неисполнение обязательств в размере 1,54 млрд руб., неустойку в 106,6 млн руб. и возместить расходы по оплате госпошлины в размере 200 тыс. руб., что в сумме и составляет 1,65 млрд руб.

Несостоявшееся ранее банкротство

Как выяснил CNews в декабре 2021 г., к многочисленным проблемам Опанасенко добавился иск о его банкротстве от инспекции налоговой службы (ИФНС) №36 по Москве.

В карточке иска в судебной картотеке было прописано, что заявление подано о признании банкротом «гражданина (индивидуального предпринимателя)». В данном случае два этих понятия были эквивалентны. Как сообщает ФНС на своем сайте, «дело о банкротстве гражданина и индивидуального предпринимателя рассматривается по одним и тем же правилам».

Принципиальный смысл этого тождества заключается в том, что человек-банкрот перед кредиторами по линии его бизнес-деятельности несет ответственность своим личным имуществом, например квартирами и машинами.

По закону, индивидуальный предприниматель (ИП), признанный банкротом, после завершения всех процедур в течение пяти лет не может быть заново зарегистрирован как ИП. На протяжении всего этого времени он также лишается права осуществлять предпринимательскую деятельность и как-либо участвовать в управлении юрлицами (за исключением кредитных организаций).

Как рассказал CNews практикующий юрист, подача исков о персональном банкротстве со стороны налоговых инспекций — это не уникальная, но все же очень нечастая практика. В понимании эксперта, ИФНС стараются избегать таких исков, потому что все финансовое бремя по обеспечению процедуры банкротства (выплаты внешнему управляющему и пр.) ложатся на плечи истца.

Так или иначе, 21 января 2022 г. суд вынес определение о возвращении заявления о признании должника банкротом — ИФНС №36 по Москве не представило доказательств внесения денежных средств на депозит суда за финансирование процедуры банкротства.

Главные проблемы Опанасенко

Напомним, Всеволода Опанасенко еще в конце марта 2019 г. задержали в Москве и отправили под стражу по делу, связанному с проблемной поставкой компьютеров в МВД за 357,1 млн руб. на российских процессорах «Байкал». Опанасенко грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Основанная Опанасенко компания «Т-платформы» сейчас должна выплатить государству 3,26 млрд руб. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который с иском к компании 5 октября 2021 г. обратился Минпромторг. В рамках этой суммы 2,76 млрд руб. с организации взыскано за нереализованные проекты по субсидиям, которые министерство выдало «Т-платформам» в конце 2016 г. по итогам конкурса. Еще 500 млн руб. компании придется заплатить в виде штрафа. Субсидии были получены, когда главным акционером и руководителем компании был Опанасенко.

В настоящий момент уголовное дело не закрыто, однако Опанасенко находится на свободе и даже занимает руководящий пост в «Ростехе».