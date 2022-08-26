Хакеры иранских спецслужб нашли способ потрошить почтовые ящики Gmail и Microsoft

Эксперты Google обнаружили инструмент под названием Hyperscrape, который выкачивает все содержимое из взломанных почтовых ящиков. Этим инструментом пользуется иранская APT-группировка Charming Kitten.



Gmail и не только

Эксперты по информационной безопасности Google объявили, что иранская APT-группировка Charming Kitten использует новый инструмент для выкачивания всего содержимого почтовых ящиков в сервисах Gmail, Yahoo! и Microsoft Outlook.

Charming Kitten, она же APT35, считается главной кибершпионской группировкой, аффилированной со спецслужбами Ирана, в частности военной разведкой.

Как заявил Аякс Баш (Ajax Bash), представитель группы по анализу угроз Google (Google Threat Analysis Group), инструмент под названием Hyperscrape использовался в атаках не более двух десятков раз. Самый ранний сэмпл программы датирован 2020 г., и она до сих пор находится в активной разработке.

Использование Hyperscrape возможно только после первичной компрометации почтового аккаунта, то есть после того, как доступ к его содержимому уже получен.

Hyperscrape автоматически меняет язык интерфейса вскрытого ящика на английский, выкачивает все сообщения в виде отдельных файлов .eml, после чего маркирует все сообщения как непрочитанные и восстанавливает прежний язык интерфейса.

Иранские кибершпионы выкачивают все из почтовых ящиков Gmail с помощью нового инструмента

В одной из прошлых версий Hyperscrape существовала также возможность обращения к Google Takeout — функции, позволяющей выкачивать все данные из аккаунта Google в виде архивного файла.

Каким образом взламываются почтовые ящики, неизвестно. Злоумышленники использовали Hyperscrape, как уже сказано, в считанном количестве целевых атак. В Google отметили, что жертвы получили уведомления о том, что их атаковали предположительные сотрудники спецслужб, и что защита пострадавших аккаунтов была дополнительно усилена.

«По-видимому, Hyperscrape — это просто средство автоматизации вывода данных из почтовых ящиков, — говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — Едва ли эту разработку можно считать сколько-то революционной, хотя она вполне может быть составной частью более масштабного комплекса для автоматизации атак и анализа похищенных данных».

Послужной список APT35

Charming Kitten довольно давно присутствует на радарах ИБ-специалистов по всему миру. Помимо взломов и распространения вредоносного ПО этой группировке приписывают, например, успешную «контрабанду» зараженного шпионским ПО VPN-приложения в Google Play Store, атаки на учебные учреждения в других странах (в частности, на Институт изучения стран Востока и Африки при Университете Лондона), атаки на предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа (Donald Trump) и на руководителей американских фармацевтических компаний во время пандемии COVID-19.

В 2020 г. IBM X-Force, исследовательская группа в области промышленной кибербезопасности выявила слабо защищенный сервер, который принадлежал Charming Kitten. На нем обнаружились 40 ГБ информации, оставленной злоумышленниками. Эти данные позволили многое узнать о методах работы и целях группировки APT35, но не остановить ее.