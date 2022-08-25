Как таможня потратила 780 миллионов на свою ИКТ-инфраструктуру

Федеральная таможенная служба получила 780 млн руб. на развитие своей ИТК-инфраструктуры. Это позволило закупить оборудование для обеспечения безопасности информации Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов и программно-аппаратные комплексы регламентированных процедур, а также разработать инструмент автоматизации деятельности правоохранительных подразделений таможенных органов.

Затраты на развитие ИКТ-инфраструктуры таможни

Федеральный проект «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика» содержит мероприятие по обеспечению развития информационно-телекоммуникационной (ИКТ) инфраструктуры таможенных органов и информационной безопасности. На эти федеральный бюджет должен выделить 780 млн руб.

Согласно материалам ФГУ, развитие ИКТ-инфраструктуры таможенных органов и информационной безопасности способствует созданию экосистемы цифровой экономики России, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором во всех сферах социально-экономической деятельности, обеспечивая их эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, государства и граждан.

В результате реализации мероприятия должны быть достигнуты результаты по следующим направлениям: обеспечение перехода на создание условий для применения в таможенных органах мобильных технологий и устройств; развитие информационно–программных средств, включая инфраструктуру, обеспечивающую безотказное функционирование всех компонентов информационной системы таможенных органов; реализация технологии централизованного сбора, хранения и обработки информации о результатах таможенных осмотров товаров и транспортных средств, проведенных с использованием инспекционно-досмотровых комплексов; создание условий для организации долговременных архивов юридически значимых электронных документов; обеспечение необходимыми системами хранения данных для непрерывного мониторинга и анализа угроз, возникающих в связи с внедрением новых информационных технологий, для своевременного реагирования на них; обеспечение устойчивого функционирования децентрализованных информационно-программных и информационно-технических средства таможенных органов.

Федеральная таможенная служба получила 780 млн руб. на развитие своей ИТК-инфраструктуры

В пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщили CNews, что заложенные в ЦГУ 780 млн руб. были выделены ведомству в 2021 г. для реализации указанных целей. За реализацию указанного мероприятия отвечает Главное управление информационных технологий ФТС. Дальнейшего участия ФТС в ЦГУ не предполагается в связи с отсутствием финансирования.

Сколько вычислительного и телекоммуникационная оборудования приобрела таможня

В 2021 г. в таможенные органы России было поставлено 499 единицы специализированного оборудования системы обеспечения безопасности информации Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО). Также было поставлено 690 коммутаторов, 394 маршрутизатора, 13 учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций и 135 шлюзов.

Кроме того, было приобретено 140 современных программно-аппаратных комплексов регламентированных процедур (ПАК РП) уровня региональных таможенных управлений (РТУ) и таможен. С их помощью завершен комплекс мероприятия по созданию фундамента информационно-вычислительной инфраструктуры таможенных органов на всех уровнях иерархии: от постов и таможен фактического контроля для РТУ и Центров электронного декларирования товаров, отметили в пресс-службе ФТС.

В результате, как заявляют в ФТС, в полной мере была реализована потребность в аппаратных вычислительных платформах, а программная среда виртуализации в составе ПАК позволяет решать текущие и перспективные задачи. Кроме того, в рамках централизации услуг связи (организация каналов передачи данных) для информационного обмена таможенных органов в 2021 г. было организовано 1,6 тыс основных и резервных каналов передачи данных. Их пропускная способность составляет 2 Мбит/с и более.

Автоматизация деятельности правоохранительных подразделений таможни

Также ФТС разработала инструмент автоматизации деятельности правоохранительных подразделений таможенных органов было создано автоматизированное программное средство «Документирование и систематизация оперативно-розыскной информации» (АИС ДИСОР). Его функционирование обеспечено на распределенных объектах вычислительной техники правоохранительных подразделений.

Кроме того, была проведена аттестация распределенных объектов в соответствии с требованиями ФСТЭК (Федеральная служба технического и экспортного контроля): объекты ФТС, Центрального таможенного управления и Центральной оперативной таможни были введены в эксплуатацию с учетом возможности обработки секретных документов.

Импортозамещение ПО в ФТС

В 2022 г. перед ФТС, в виду изменившихся геополитических условий, встали новые задачи в части цифровизации ведомства. Как рассказал в интервью журналу «Таможня» замглавы ведомства Денис Терещенко, ФТС производит плановый перевод информационно-программных средств ЕАИС ТО под управление отечественной системы управления базами данных (СУБД). Полный отказ от импортных СУБД планируется обеспечить до конца 2024 г.

ФТС относится к объектам критической информационной инфраструктуры, которые, согласно Указу Президента России Владимира Путина, с 1 января 2025 г. должны отказаться от использования зарубежного ПО. Ведомство составило соответствующего перечень ПО, требующего замены. «Особого внимания требует задача перехода на отечественную платформу доменной структуры Единой службы каталогов ЕАИС ТО, подразумевающей не просто замену софта, а перестраивание модели функционирования ЕАИС ТО, замещение сервисов, в том числе инфраструктурных, - говорит Терещенко. - Предстоит выполнить большой объем работ по замене операционных систем более чем на 6,5 тыс серверах, которые в настоящее время обеспечивают функционирование ЕАИС ТО».

В 2022 г. должен быть запущен Главный центр обработки данных (ГСОД) ФТС в Твери: он представляет собой вычислительный комплекс с высокой степенью отказоустойчивости, который способен обеспечить непрерывность процессов совершения таможенных операций и соблюдения всех установленных требований по безопасности и производительности. Таможенный ГСОД должен будет обрабатывать колоссальный объем взаимосвязанных и одновременно синхронизированных данных (около 10 тыс операций в секунду), обеспечивая автоматизацию процессов совершения таможенных операций на всей территории России в режиме реального времени. Плановый перевод в новый ГЦОД всех информационных систем ФТС с поэтапным наращиванием вычислительных ресурсов должен завершиться до конца 2023 г.

Искусственный интеллект и система управления рисками для таможни

Терещенко добавляет, что в ближайшее время планируется внедрить элементы искусственного интеллекта в ключевые бизнес-процессы таможенных органов, например, при семантическом анализе текстового описания товара. Также дальнейшее развитие получит созданная модель по анализу снимков инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) с использованием механизмов машинного обучения в части расширения перечня товаров, которые могут быть распознаны на снимках ИДК с помощью технологий искусственного интеллекта.

Особое внимание будет уделяться проекту по созданию в ЕАИС ТО перспективной модели системы управления рисками, основанной на технологии автоматизированной оценки уровня риска товарных партий (перспективная модель СУР). Уровень риска каждой перемещаемой партии товара будет определяться в режиме реального времени с применением элементов искусственного интеллекта.

«Перспективная модель СУР будет реализована с применением современных информационных технологий и научных методов математического и статистического анализа, - говорит Денис Терещенко. - Это позволит значительно расширить возможности системы оперативного мониторинга по автоматическому выявлению схем перемещения товаров с высокой вероятностью нарушений таможенного законодательства, точечного выбора объектов контроля и применения необходимых форм таможенного контроля, минимизируя при этом субъективный фактор. В рамках аналитической работы планируем внедрение в практику нашей работы механизмов предиктивной бизнес-аналитики, которые позволят нам существенно повысить эффективность процесса анализа данных по всем направлениям деятельности».