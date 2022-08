Разработчик скандальной шпионской программы уволил гендиректора и свыше 100 разработчиков

Компания NSO Group, разработчик шпионского ПО Pegasus сократила 100 человек, ее исполнительный директор и сооснователь ушел в отставку. По-видимому, компанию готовят к продаже.

Сокращение 15%

Разработчик скандально известной шпионской программы Pegasus, израильская компания NSO Group, провела значительные сокращения. Сооснователь и исполнительный директор компании Шалев Хулио (Shalev Hulio) ушел в отставку. Его обязанности временно будет исполнять директор по операциям Ярон Шохат (Yaron Shohat).

Всего штат компании сокращен на 100 человек: тем самым численность персонала компании уменьшилась на 15%.

«Сегодня печальный день для NSO Group, — написал в LinkedIn руководитель группы финансового планирования и анализа NSO. — После сложного периода, сопровождавшегося множеством преград и вызовов компания вынуждена расстаться более чем с сотней работников».

По некоторым сведениям Хулио будет использовать освободившееся время для поиска покупателей для NSO и попыток пролоббировать исключение компании из черного списка Министерства торговли США.

Черная метка и предшествовавшие скандалы

В 2021 г. Министерство торговли США включило NSO в список организаций и структур, действующих против национальной безопасности страны и внешнеполитических интересов, что автоматически означало полный запрет для американских компаний сотрудничать с этой фирмой.

Попаданию в черный список предшествовала масса скандалов и судебных процессов.

NSO Group утверждает, что Pegasus — шпионская программа, использующая разные уязвимости в iOS и Android. Она продается только правительствам, и только в антитеррористических целях. В 2018 г. эксперты канадской организации TheCitizensLab подсчитали, что Pegasus используется уже в 45 странах, в том числе тех, где права человека ничего не значат. Более того, было заявлено, что наиболее типичный сценарий использования Pegasus — это слежка не за террористами, а за диссидентами, и что NSO демонстрирует излишнюю гибкость, чтобы не сказать неразборчивость в том, кому она продает свой продукт.

В NSO ответили, что в исследовании The Citizens Lab «много неточностей», и что список стран, где используется Pegasus некорректен.

В 2021 г. французская НКО Forbidden Stories и Amnesty International обнародовали информацию о том, что Pegasus активно используется во многих странах для слежки за журналистами, правозащитниками и диссидентами и идентифицировали более 1000 человек, ставших жертвами Pegasus. Среди них есть около 190 журналистов различных популярных изданий. В их числе — сотрудники The Associated Press, Reuters, CNN, The Wall Street Journal, Le Monde и The Financial Times.

Кроме того, Pegasus, как утверждают Forbidden Stories и Amnesty International, применялась для слежки более чем за 600 политиками и чиновниками, 65 руководителями различных бизнесов и 85 правозащитниками. Более того, в списке даже были главы нескольких государств, но инициаторы расследования не стали сообщать, каких именно.

Кто предоставил Amnesty International и Forbidden Stories доступ к базе данных Pegasus, представители этих организаций категорически отказываются раскрывать. Они сообщили лишь, что большая часть номеров, найденных в этой базе, относится к странам Ближнего Востока, а также к Мексике. В списке также есть Азербайджан, Венгрия, Индия, Израиль, Казахстан, ОАЭ, Пакистан, Франция и др.

В NSO категорически отвергли обвинения. Хотя к тому времени уже было доказано, что бывший сотрудник NSO Group использовал Pegasus для слежки за собственной любовницей; он был пойман с поличным.

Раздробить и забыть

В конце лета 2021 г. эксперты Совета по правам человека ООН прямо потребовали ввести глобальный мораторий на распространение шпионских программных комплексов, подобных Pegasus производства NSO Group.

В довершение всех проблем, штаб-квартиру NSO навестили представители израильских спецслужб, официально начавшие расследование деятельности компании.

Кроме того, NSO стала объектом судебных исков и критики со стороны целого ряда крупнейших ИТ-компаний мира, в т. ч. Apple и Microsoft.

За нынешней реорганизацией, по словам представителей NSO, последует «изучение всех аспектов бизнеса компании и оптимизация всех процессов с тем, чтобы обеспечить NSO сохранение статуса одной из ведущих компаний — разработчиков высокотехнологичных киберразведывательных средств, ориентированной на сотрудничество со странами НАТО».

Иными словами, в NSO все еще надеются вернуть благосклонность Европы и США.

«Вероятность того, что NSO в своем нынешнем виде и при нынешнем руководстве снова сможет работать с правительством стран НАТО, примерно нулевая, — полагает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — NSO Group давно назначили козлом отпущения: эта фирма явно не единственная, кто делает подобные Pegasus решения, но когда заходит речь о недобросовестном использовании таких программ, упоминается только NSO и ее скандальная разработка. Скорее всего, эта компания сменит и название, и владельцев, в то время как ее продукт будет и дальше использоваться “втихую”, несмотря на его широкую известность в мире информбезопасности».