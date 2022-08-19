«1С» создала совместный бизнес с топ-менеджерами ушедшей из России SAP

Фирма «1С» создала компанию, в которой имена как минимум двух из шести соучредителей совпадают с именами топ-менеджеров российского офиса ушедшей из нашей страны немецкой SAP. Всего через несколько дней после регистрации нового юрлица глава «1С» сообщил, что именно с экспертами по решениям SAP фирма сейчас будет экспериментировать в части создания совместных предприятий.

Новая компания в контуре «1С»

Как выяснил CNews, в контуре управления фирмы «1С» появилась новая компания. По данным ЕГРЮЛ, 10 августа 2022 г. в Москве было зарегистрировано ООО «1С-перспектива». Уставный капитал общества составляет 1 млн руб. Главным учредителем с долей в 50,2% выступает ООО «1С» — одно из главных юрлиц фирмы.

Остальными соучредителями с равными долями в 8,3% стали шесть физических лиц: Роман Дианов, Олег Корнишев, Владимир Щербинин, Андрей Алексеев, Алексей Крутилин и Григорий Ермаков.

Гендиректором заявлен Роман Дианов. По данным «Хабр карьеры», человек с таким именем с 2010 г. работал в российском представительстве немецкой компании SAP — главного зарубежного конкурента «1С». Как минимум в последнее время он занимал в компании должность руководителя программ и проектов (Program and Project Manager). Помимо этого он являлся администратором SAPфорум.RU.

Поиск по Рунету также показывает, что в российском SAP работал тезка еще одного из соучредителей новой компании — Алексей Крутилин. В представительство зарубежного вендора он пришел в 2001 г. С 2015 г. занимал должность директора практики по металлургии и горнодобывающей отрасли.

контуре «1С» Бориса Нуралиева появилась компания «1С-перспектива». В числе ее соучредителей тезки топ-менеджеров российского офиса SAP

На момент публикации данного материала представители «1С» прокомментировать CNews появление новой компании и подтвердить принадлежность ее соучредителей к российскому офису SAP не смогли. Экс-сотрудник SAP Алексей Крутилин от телефонного разговора с CNews отказался (тему беседы автор редакции ему сообщить не успел).

Напомним, решение приостановить свою работу на территории России на неопределенный срок SAP приняла в начале марта 2022 г. в связи с началом российской спецоперации на Украине.

«1С» — о совместных компаниях с SAP-специалистами

Примечательно, что о планах поэкспериментировать с созданием совместных предприятий со специалистами по решениям SAP сегодня, 19 августа 2022 г. публично заявил директор «1С». Он выступил на пленарном заседании с участием главы Минцифры Максута Шадаева прошедшего в Калуге всероссийского форума «Цифровая эволюция».

Экс-сотрудник российского офиса SAP Роман Дианов

Рассуждая о некой концептуальной идее о том, что в свете последних событий «1С» в России должна заменить SAP (с оговоркой о присутствии на рынке также и российских конкурентов), Нуралиев отметил, что по данным IDC, в 2020 г. «1С» и SAP занимали примерно по 40% рынка в деньгах. (В 2021 г. независимый анализ не проводился.)

«Но наши решения гораздо дешевле, — подчеркнул Нуралиев. — Если считать в рабочих местах, то 85% их интегрированной автоматизации — на “1С”. Остается добрать 15%. Реалистично? Хватит ресурсов? Мы считаем, что хватит».

Экс-сотрудник российского офиса SAP Алексей Крутилин

По данным Нуралиева, в 2021 г. компания на своих решениях ввела в эксплуатацию 1,35 млн новых рабочих мест, включая облачные. «Это очень много для страны, в которой всего 70 млн людей работает, — полагает он. — А рабочее место в среднем держится 10 лет, и не у всех же на столе компьютер; есть ведь дворники и пр.».

Со слов главы «1С» можно было заключить, что охват своими решениями упомянутые выше 15% рынка в компании на данный момент считают вполне конкретной задачей. «Один из способов ее достижения, который мы решили для себя попробовать: мы сейчас пытаемся создать новые партнерские предприятия из специалистов, которые раньше работали с SAP, — сообщил Нуралиев. — Они знают этих клиентов, знают, что им нужно функционально, умеют с ними взаимодействовать; надо их только технологиям “1С” доучить».