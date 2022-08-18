Координатор ИТ в госорганах разорвал огромный контракт

Подведомственный Минцифры ЦЭКИ разорвали 263-миллионный контракт на развитие ИС координации информатизации. Исполнитель решил оспорить этот шаг в суде, а пока продолжает работы по собственному желанию в рамках разорванного контракта — без гарантии того, что за проект будет заплачено.

Разрыв контракта ЦЭКИ

Как выяснил CNews, подведомственный Минцифры «Центр экспертизы и координации информатизации» (ЦЭКИ) разорвал контракт стоимостью в 263,5 млн руб. на развитие своей основной информсистемы. При этом проект пока не заморожен — подрядчик продолжает работы и надеется оспорить разрыв договоренностей с заказчиком в суде.

Рассматриваемый контракт был подписан 1 ноября 2021 г. с компанией «Бизнес система телеком». Она стала победителем объявленного ЦЭКИ в сентябре 2021 г. конкурса с начальной ценой лота в 280,3 млн руб.

Контракт необходимо было исполнить до 31 декабря 2022 г. Однако, как указано в его карточке на сайте госзакупок, 30 июля 2022 г. он был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке. В качестве причины указано «ненадлежащее исполнение обязательства» подрядчиком. В карточке контракта прописано, что фактически ЦЭКИ успел заплатить «Бизнес системе телеком» 43,4 млн руб., то есть примерно шестую часть от общего бюджета проекта.

Компания с этим решением не согласилась и 1 августа 2022 г. подала к ЦЭКИ иск в Арбитражный суд Москвы о признании одностороннего отказа от исполнения соглашений недействительным.

Подрядчик ЦЭКИ лишился госконтракта и пошел в суд

В ходе начавшегося разбирательства истец также подал ходатайство о принятии мер об обеспечении иска до вступления в силу судебного акта по запущенному делу. Среди этих мер — приостановка действия решения ЦЭКИ о разрыве контракта, а также запрет Управлению ФАС по Москве включать компанию в Реестр недобросовестных поставщиков.

Напомним, попадание в данный реестр лишит компанию права участвовать в тендерах госструктур (по 44-ФЗ) в общем случае в течение двух лет, хотя в данной ситуации и не ограничит участие в закупках компаний с госучастием (по 223-ФЗ).

После рассмотрения ходатайства суд в его удовлетворении отказал. Ближайшее заседание служителей Фемиды по главной тематике иска намечено на 27 сентября 2022 г.

Анализ сайта госзакупок показывает, что на данный момент ЦЭКИ тендер на развитие своей информсистемы не перезапускал.

Комментарии сторон

«Рассчитываем, что суд даст справедливую оценку действиям ЦЭКИ и “Бизнес системы телеком” и вынесет решение о том, соответствуют ли они нормам законодательства, — прокомментировали CNews ситуацию в Минцифры. — Дальнейшие планы по работам над федеральной государственной информационной системой координации информатизации (ФГИС КИ) будут корректироваться, исходя из соответствующего решения».

Отвечая на вопрос о том, что именно стало проблемой при исполнении контракта, гендиректор «Бизнес систем телеком» Сергей Горин сообщил CNews, что в ходе проекта компания своевременно устраняло замечания ЦЭКИ, однако заказчик принял решение об одностороннем отказе от договора «в связи с претензиями по некоторым пунктам, касающимся состава и сроков работ».

По его словам, компания продолжает выполнять работы «за свой счет». В отношении запущенного разбирательства Горин добавил, что организация рассчитывает на положительный результат, «который позволит исполнить все обязательства перед заказчиком».

Что требовалось сделать в ходе проекта

Разорванный контракт, как уже было отмечено выше, подразумевал развитие ФГИС КИ. Она предназначена для формирования единого информационного пространства поддержки принятия решений в сфере госуправления ИКТ, создаваемых или используемых государственными органами.

ФГИС КИ используется для учета мероприятий по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информсистем и компонентов ИКТ-инфраструктуры госорганов, обеспечения проектного управления реализацией госорганами мероприятий ведомственных программ цифровой трансформации и пр.

Задачи развития ФГИС КИ сгруппированы по ряду приоритетных направлений. Среди них — мониторинг достижения показателей национальной цели «Цифровая трансформация» (сбор сведений и расчет показателей цели), мониторинг и сопровождение ведомственных программ цифровой трансформации, обеспечение надлежащего учета ИТ-ресурсов, управление жизненным циклом госинформсистем, информационное сопровождение и поддержка руководителей цифровой трансформации.

Также задачей модернизации системы заявлено обеспечение развития общесистемных сервисов (интеграционных подсистем) для функционирования ФГИС КИ в части вышеописанных приоритетных направлений.