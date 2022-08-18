Autodesk всё. Московское представительство закрывается, российских сотрудников уволят

Autodesk готовится к закрытию своей российской «дочки», основанной 15 лет назад, и увольнению всех ее сотрудников. Компания заявила о поддержке антироссийских санкций и приостановила работу в стране еще в начале марта 2022 г.

Autodesk уходит

Компания Autodesk, известная своими системами автоматизированного проектирования, в частности, AutoCAD, решила окончательно уйти из России. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники, американский разработчик готов полностью ликвидировать свое представительство в России.

Под этим подразумевается в первую очередь увольнение всех сотрудников российской «дочки» Autodesk под названием ООО «Аутодеск (Си-Ай-Эс)». Вторым этапом будет закрытие самой компании.

Российская «Аутодеск (Си-Ай-Эс)», согласно базе данных ЕГРЮЛ, была основана ровно 15 лет назад, 17 августа 2007 г., в Москве. Уставной капитал компании – 3,5 млн руб. Юрлицо на 100% принадлежит американскому офису Autodesk – российских владельцев у него нет, что, в теории, значительно упростит для Autodesk процесс его ликвидации.

Все на поиски новой работы

Как сообщил изданию председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов, закрытие российского подразделения Autodesk не приведет к резкому увеличению числа безработных ИТ-специалистов. По его словам, в штате хоть и есть разработчики, но их в данном случае меньшинство. В первую очередь закрытие «Аутодеск (Си-Ай-Эс)» затронет менеджеров по продажам.

Россияне осведомлены об отечественных альтернативах программ ушедших из России иностранных компаний. ПО Autodesk - не исключение

Точное количество сотрудников российской «дочки» Autodesk не установлено. По информации «Контур.фокуса», на середину августа 2022 г. штат состоял из 31 человека. Российская компания приносит пользу своему американскому владельцу, поскольку не является убыточной – по результатам 2021 г. чистая прибыль «Аутодеск (Си-Ай-Эс)» составила 13,3 млн руб. при выручке в размере 322,5 млн руб.

Массовое бегство сотрудников из «Аутодеск (Си-Ай-Эс)», вероятно, уже началось. Об этом свидетельствуют данные HeadHunter – за последний год на этом сайте появилось 165 резюме с указанием Autodesk в качестве одного из работодателей. 23 из них имеют пометку об активном поиске нового места работы, еще в восьми из них говорится, что владелец рассматривает новые предложения.

Почти полгода ожидания

Действия Autodesk в отношении российского рынка – это следствие геополитических событий, развернувшихся после 24 февраля 2022 г. Компания еще в начале марта 2022 г. громогласно заявила о приостановке своей деятельности на территории России.

При этом Autodesk никогда не скрывала, что решила поддержать антироссийские санкции, можно сказать, «за компанию». Одновременно с ней из России ушла, к примеру, Apple.

«Autodesk немедленно приостанавливает свою деятельность в России и продолжает полностью соблюдать все действующие в настоящее время санкции, – говорится в заявлении американского разработчика. – Мы рассмотрим дополнительные ограничения для нашего бизнеса в регионе в случае расширения санкций и по мере развития ситуации».

Что заставило руководство Autodesk потратить четыре с половиной месяца на принятие решения о закрытии российского представительства, неизвестно. Например, Microsoft сообщила, что хочет уничтожить свой российский офис, еще в июне 2022 г. Intel отвернулась от России еще раньше – в апреле 2022 г.

Вторая попытка

Следует отметить, что как только власти США вводят санкции против России, Autodesk оказывается в числе первых, кто выражает готовность всецело их поддержать. Ярким примером служит ситуация, произошедшая в летом 2014 г.

После воссоединения России и Крыма весной 2014 г. Autodesk строго-настрого запретила своим российским партнерам реализовывать ее продукты и услуги российским компаниям, оказавшимся в санкционном списке Минфина США. Запрет был дан в августе 2014 г.

На тот момент речи о закрытии российского офиса не было, а сама Autodesk не столь открыто заявляла о поддержке антироссийских санкций. Она распространила среди своих российских партнеров письмо, в котором написала, что вынуждена вводить ограничения, поскольку является компанией со штаб-квартирой в США и потому подпадает под американские правила контроля над экспортом. Также Autodesk привела список оказавшихся под санкциями американского Минфина российских компаний. В нем присутствовали банк «Россия», «дочка» аэропорта Шереметьево «Авиа групп», а также концерны «Калашников» и «Созвездие» и ряд других отечественных предприятий.

Серьезный удар по России

Autodesk – это очень сильный игрок на российском рынке САПР. Как сообщал CNews, в 2020 г. он удерживал 8,9-процентную его долю по объемам продаж, что соответствовало третьему месту.

Примечательно, что российских разработчиков САПР в топ-3 на тот момент не было – его полностью занимали американские компании. На первом месте была компания Siemens Digital Industries Software, на втором – Ansys.

Импортозамещение в сфере САПР пока буксует. Как сообщил «Коммерсанту» председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов, в настоящее время лишь 30% российских компаний используют отечественные аналоги разработок Autodesk. Да и в целом отрасль не пока не готова отказаться от продукции этой компании, считает специалист по автоматизации, работе с данными и PDM системам WE-ON GROUP Даниил Тукаев.

Он сообщил изданию, что базовые процессы, связанные с BIM-проектированием (Building Information Model), в большинстве своем основаны именно на разработках Autodesk. То же касается различных стандартов и библиотек вспомогательных материалов. «Альтернативы существуют, но более дорогостоящие, а комплексные экосистемы, закрывающие большинство BIM-потребностей, находятся в разработке», – сказал Даниил Тукаев.

Тем не менее, постепенный отказ от Autodesk все же идет. Например, еще в сентябре 2021 г. МГТУ им. Н. Э. Баумана перешел к активной фазе проекта по замещению импортного ПО. В частности, вуз приступил к исследованиям по линии миграции с САПР и других инженерных программ зарубежных разработчиков, включая Autodesk, на российские и открытые продукты.