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Пентагон потратит миллионы на ИИ для поиска «кротов» и разгильдяев в своих системах

ИИ-решение молодой компании Torch.AI стало предметом «многомиллионного контракта» по формированию автоматизированной системы борьбы с инсайдерскими угрозами внутри Пентагона SITH.

Быстрей ИИ никто не справится

Разработчик технологий искусственного интеллекта, компания Torch.AI выиграла многомиллионный контракт с министерством обороны США, по условиям которого она будет осуществлять поддержку усилий Пентагона по борьбе с кибератаками и инсайдерскими угрозами.

Пентагон, в частности, будет использовать, а вернее уже использует, флагманскую разработку Torch.AI, программный комплекс Nexusдля аналитики данных при подготовке системы SITH (SystemforInsiderThreatHindrance, система предотвращения инсайдерских угроз). Она должна будет помогать обнаруживать такие угрозы и сигнализировать о них до того, как они смогут стать причиной реального ущерба.

«На свете не так много ситуаций, когда качество и доступность данных более важны, чем инсайдерская и киберугроза. Это огромная проблема, и она становится больше с каждым днем», — заявил Брайан Уивер (BrianWeaver), исполнительный директор Torch.AI.

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Пентагон использует ИИ для выявления инсайдерских угроз в своих системах

То, что инсайдерские угрозы — глобальная проблема, подтверждаются многочисленными исследованиями. В опубликованном Verizon исследовании 2021 DataBreachInvestigationsReport («Отчет об утечках данных за 2021 г.») указывается, что инсайдеры («кроты» и не только) оказываются основными виновниками 22% всех инцидентов с информационной безопасностью.

«Инсайдерские угрозы не всегда означают целенаправленное и сознательное желание кого-то изнутри организации причинить ей вред, — указывает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — Несознательное отношение к нормативам безопасного обращения с данными, слабые навыки противодействия фишингу, недостаток обучения, и инсайдер может стать угрозой, сам того не желая. При этом предугадать зарождающуюся угрозу очень сложно, особенно когда речь идет о крупномасштабных ИТ-средах. Использование продвинутых технических средств, таких как ИИ — единственный выход».

Очень быстро, очень точно

Основное заявленное достоинство платформы Nexus— очень высокое быстродействие в анализе больших объемов данных. Как сказано на сайте самой компании, «Torch.AI разработала ИИ-платформу следующего поколения, которая способна с высочайшей скоростью понимать и описывать по обширному списку параметров любые данные с атомарным уровнемм детализации. Nexus охватывает все данные и системы организации интеллектуальной синаптической сетью, тем самым максимально расширяя возможности по выявлению и обработке данных. Они унифицируются таким образом, чтобы можно было решить даже наиболее сложные проблемы с обеспечением информационного фундамента для текущих операций, а также критических решений в средах, где риск особенно высок».

По существу речь идет о системе фильтрации и анализа крупномасштабных объемов данных с использованием ИИ, который позволяет идентифицировать, вычленить любые релевантные заданной проблематике структуры данных. Необходимая информация переводится в машиночитаемый формат без вмешательства человека.

Среди заявленных клиентов Torch.AI — Microsoft, GeneralElectric, ВВС США, Министерство сельского хозяйства США и, опять же, Пентагон.

Точная сумма нынешней сделки не разглашается. Представитель Torch.AI ограничился фразой о «многих миллионах» долларов. При этом указывается, что система SITH уже разработана при непосредственном участии подразделения Минобороны США по искусственному интеллекту.

Роман Георгиев

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