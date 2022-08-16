CNews FORUM 2022: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

CNews объявляет о начале подготовки к крупнейшему мероприятию российского ИКТ-сообщества. Пятнадцатый CNews FORUM 2022 пройдет 1 ноября 2022 г. в Москве.



Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2022 г. откроется в пятнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2021 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2022 можно уже сейчас.

Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям РЖД

Участие в CNews FORUM 2021 подтвердили:

Евгений Чаркин , заместитель генерального директора, РЖД

, заместитель генерального директора, РЖД Андрей Бурилов , член правления — управляющий директор по информационным технологиям, Московская биржа

, член правления — управляющий директор по информационным технологиям, Московская биржа Константин Меденцев , старший вице-президент по банковским технологиям, банк «Уралсиб»

, старший вице-президент по банковским технологиям, банк «Уралсиб» Денис Сотин , член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса, банк «Ренессанс кредит»

, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса, банк «Ренессанс кредит» Борис Макевнин , директор по цифровизации и ИТ, «Т-плюс»

, директор по цифровизации и ИТ, «Т-плюс» Ярослав Медокс , директор по ИТ, Эс-би-ай банк

, директор по ИТ, Эс-би-ай банк Михаил Епихин , директор департамента развития банковских технологий, Абсолют банк

, директор департамента развития банковских технологий, Абсолют банк Илья Батай , директор по ИТ трансформации , УК «Ингострах-инвестиции»

, директор по ИТ трансформации , УК «Ингострах-инвестиции» Валерий Лобанов , ИТ бизнес-партнер, МКБ

, ИТ бизнес-партнер, МКБ Владимир Наумов , руководитель проектного офиса, Zenden

, руководитель проектного офиса, Zenden Сергей Труненков , руководитель проектного офиса, ГКУ «Центр налоговых доходов»

, руководитель проектного офиса, ГКУ «Центр налоговых доходов» Сергей Демидов , директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, группа «Московская биржа»

, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, группа «Московская биржа» Руслан Ложкин , руководитель службы информационной безопасности, Абсолют банк

, руководитель службы информационной безопасности, Абсолют банк Артем Миллер , заместитель руководителя департамента информационных систем и сервисов, фонд «Сколково»

, заместитель руководителя департамента информационных систем и сервисов, фонд «Сколково» Екатерина Линцова , руководитель разработки бизнес-приложений, Cersanit

, руководитель разработки бизнес-приложений, Cersanit Андрей Коптелов , вице-президент, ABPMP Russia

, вице-президент, ABPMP Russia Сергей Алешкин , Head of Data Science, «Согаз»

, Head of Data Science, «Согаз» Владимир Суровцев , начальник управления развития внешних клиентских сервисов, Московская биржа

, начальник управления развития внешних клиентских сервисов, Московская биржа Наталья Погорелова-Триппель , начальник департамента развития ИТ-процессов, банк «Зенит»

, начальник департамента развития ИТ-процессов, банк «Зенит» Александр Луганцев , начальник отдела информационной безопасности, «ВТБ специализированный депозитарий»

, начальник отдела информационной безопасности, «ВТБ специализированный депозитарий» Игорь Беляков , начальник аналитического отдела противодействия современным киберугрозам, банк «Санкт-Петербург»

, начальник аналитического отдела противодействия современным киберугрозам, банк «Санкт-Петербург» Михаил Петров , директор департамента цифровой трансформации, Счетная палата

, директор департамента цифровой трансформации, Счетная палата Карапет Манасян , руководитель платформы производства, Московская биржа

, руководитель платформы производства, Московская биржа Дмитрий Смоляков, руководитель по внедрению проектов цифровой трансформации, Сбербанк

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора.

Андрей Бурилов, член правления — управляющий директор по информационным технологиям Московской биржи

Присутствующие на заседании смогут принять участие в прямом электронном голосовании, ставящем целью определить наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы будут формировать развитие информатизации бизнеса и государства в России.

Константин Меденцев, старший вице-президент по банковским технологиям, банк «Уралсиб»

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в финансовом секторе», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и Low-code.

Денис Сотин, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса, банк «Ренессанс кредит»

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Борис Макевнин, директор по цифровизации и ИТ, «Т-плюс»

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

В 2021 г. CNews FORUM успешно прошел в четырнадцатый раз. В силу известных ограничительных факторов организаторами был снова использован смешанный формат проведения мероприятия — значительная часть форума прошла в онлайн-режиме.

Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы читателей CNews Замглавы Минцифры Максим Паршин рассказал о программе поддержки малого бизнеса в части софинансирования покупки российского ПО Замруководителя ДИТ Москвы Марина Тавадзе получила награду CNews в номинации «Поисково-аналитическая платформа: проект года» Замглавы Минэка Василий Шпак описал ведомственный проект, связанный с цифровизацией промышленности Гендиректор группы «Т1» Сергей Соловьев принял награду CNews в номинации «Компания года» Вице-президент «Евразхолдинга» по ИТ Артем Натрусов рассказал о достигнутом компанией прямом экономическом эффекте от цифровых проектов Директор по внедрению цифровых решений «Мегафона» Владимир Гваришвили выступил с докладом «Бизнес в эпоху перемен: как заложить фундамент для успешного завтра» Лидер продуктового направления компании Sbercloud Михаил Тутаев получил награду CNews в номинации «Лучшая платформа корпоративных данных и глубокой аналитики» Лидер продуктового направления компании Sbercloud Михаил Тутаев рассказал о сервисах SberCloud.Advanced Замгендиректора по работе с госзаказчиками и цифровому развитию «Гознака» Виктору Барилкину была вручена награда CNews в номинации «Цифровая трансформация бизнес-модели: компания года» Вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин описал особенности цифровой трансформации северной столицы в целях устойчивого развития Начальник отдела ИБ и техзащиты информации службы информбезопасности Главного управления ИТ ФТС Кирилл Романов и коммерческий директор филиала «Газинформсервис» в Москве Александр Синельников на вручении награды CNews в номинации «Цифровая безопасность», учрежденной совместно CNews и «Газинформсервисом» Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин обрисовал новые горизонты цифровой трансформации своей компании Председатель совета директоров Profindustry Сергей Барсуков принял награду CNews в номинации «Технологическое решение года в области ESG» Директор по работе с ключевыми клиентами UiPath Артем Виноградов описал взгляд своей компании на то, как организации подготовиться к новым вызовам CEO компании eXpress Андрей Врацкий принял награду CNews за инновации в корпоративной мобильной разработке Ведущий системный архитектор по сервисам IBM Cloud в России и СНГ Артем Носенко рассказал об успехах пользователей IBM Public Cloud Директор по маркетингу «Р7 офис» Нина Матвиенко получила награду CNews в номинации «Решение года для совместной удаленной работы» Директор по работе с ключевыми заказчиками Yadro Сергей Касаев описал особенности решений своей компании Награду CNews в номинации «Экспансия года» получила представитель компании iMind Валерия Мингова Гендиректор компании «Скала-Р» Виктор Урусов обрисовал эволюцию подхода к созданию платформ для высоконагруженных корпоративных и государственных информсистем Руководитель цента компетенций «Собственные продукты» компании «Т1 Консалтинг» Юрий Мацыгин принял награду CNews в номинации «Цифровизация в HR: прорыв года» Замгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию ПГК Алексей Агапкин описал цифровую трансформацию своей компании Замгендиректора по развитию бизнеса S7 Илья Лазарев, менеджер продукта логистической платформы S7 Михаил Данилов, CEO компании BSL Сергей Костин, технический директору BSL Иван Спиридонов получили награду CNews в номинации «ИТ-решение года для логистики первой и последней мили» Директор по маркетингу «СберМедИИ» Татьяна Смирнова получила награду CNews в номинации «ИТ-решение года в медицине» Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов рассказал о ключевых задачах цифровизации своей компании ИТ-директор «Трансмашхолдинга» Анатолий Ушаков принял награду CNews в номинации «ИТ в промышленности» Управляющий директор по цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак выступил с докладом «Госкомпания без галстуков» Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы читателей CNews

CNews FORUM 2021 собрал свыше 1000 участников. Было заслушано порядка 90 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».

Взгляд CNews на состояние ИТ-отрасли

В пленарной части CNews FORUM 2021 выступили глава Минцифры Максут Шадаев, его заместитель Максим Паршин, замглавы Минпромторга Василий Шпак, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, замгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию «Первой грузовой компании» Алексей Агапкин, вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов, гендиректор «Скалы-Р» Виктор Урусов, директор по работе с ключевыми заказчиками Yadro Сергей Касаев и многие другие.

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2021, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2022, заполните, пожалуйста, анкету.

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