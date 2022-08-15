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Власти выделили 400 млн руб. на ИИ для мониторинга посадок

Минсельхоз заказал работы по внедрению технологии искусственного интеллекта в процесс наблюдения за сельскохозяйственными культурами России. На эту цель министерство выделило 400 млн руб. За эту сумму исполнитель должен создать сервисы для мониторинга состояния посадок пшеницы, подсолнечника, кукурузы и прочих культур в различных российских регионах.

Тендер Минсельхоза

Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) готово заплатить 400 млн руб. за внедрение технологии искусственного интеллекта (ИИ) в мониторинг состояния сельскохозяйственных культур. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок 10 августа 2022 г. в формате открытого конкурса. Заявки принимаются до 26 августа. Итоги будут подведены 5 сентября.

Исполнитель должен будет внедрить технологию ИИ в Единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий (ЕФИС ЗСН), говорится в техзадании. Помимо этого будущему исполнителю предстоит разработать дополнительный модуль дистанционного зондирования земли.

ЕФИС ЗСН предназначена для информационного обеспечения процессов сбора, накопления, обработки, анализа и предоставления информации, связанной с систематическим наблюдением за состоянием и использованием сельскохозяйственных земель.

ИИ для отслеживания культур

Согласно тендерным документам, в рамках работ исполнитель должен создать сервис, который с использованием алгоритмов ИИ и с помощью разработанной нейросетевой модели будет определять для территории выбранных российских регионов типы растительности, произрастающей на землях сельскохозяйственного назначения. Также сервис должен в автоматическом режиме рассчитывать процент покрытия площади поля каждым типом растительности. Информация об этом должна быть занесена в базу данных.

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Минсельхоз внедрит ИИ для мониторинга сельскохозяйственных культур

Будущий сервис должен с использованием соответствующей нейросетевой модели определять наличие всходов сельскохозяйственных культур и факт их уборки по космическому снимку. Помимо этого, в рамках работ исполнитель должен будет разработать сервис по оценке тенденций развития, площадей распашки, сева и уборки, а также границ сельскохозяйственного производства.

В сервисе будет содержаться информация о пшенице, подсолнечнике, кукурузе, сахарной свекле, гречихе и картофеле в Воронежской, Брянской, Нижегородской, Московской, Свердловской и Курской областях, Республике Татарстан, а также в Пермском крае.

На чем работает система

Для работы сервисов госзаказчик предоставит мощности в виде частных виртуальных серверов или выделенных серверов, говорится в техзадании. Серверы будут работать на процессорах Intel Gold с частотой не ниже 2,6 ГГц и не менее чем на 18 ядрах. В качестве операционной системы будет использоваться ОС Ubuntu.

ЕФИС ЗСН должна обеспечить работу не менее 50 тыс. пользователей, а также не менее 300 одновременно работающих сотрудников без признаков существенной деградации системы.

Кристина Холупова

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