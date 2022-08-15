CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Тендеры Цифровизация ИТ в госсекторе Техника
|

В России ищут разработчика ИИ для замены пилотов гражданских самолетов

Минпромторг России хочет заменить второго пилота на борту гражданских самолетов на виртуального. Разработан он будет к конце 2024 г., а летать с экипажем из одного человека российские самолеты смогут в 2030-х гг.

Виртуальный второй пилот

Министерство промышленности и торговли России (Минпромторг) собирается заменить второго пилота в самолетах гражданской авиации на виртуального ассистента. Выводы об этом можно сделать из условий министерского тендера, который был размещен в Единой информационной системе в сфере госзакупок 9 августа 2022 г. Начальная цена контракта составляет 2,88 млрд руб.

Тендер подразумевает выполнение научно-исследовательской работы «Расчетно-экспериментальные исследования перспективных технологий», которые включают в себя создание ИИ-решений и анализ условий их применимости в самолетах транспортной категории (шифр «Интеграл Т»).

На разработку виртуального ассистента в 2022 г. предлагается выделить 302,7 млн руб., в 2023 г. – 696,9 млн руб., а в 2024 г. – 1,88 млрд руб. Работы планируется проводить в пять этапов. Первый этап завершится 15 ноября 2022 г., последний – 15 ноября 2024 г.

В приложениях к заявке отмечается, что виртуальный ассистент создается для «достижения цели по цифровой и низкоуглеродной трансформации отрасли и ускоренному внедрению новых технологий, определенной Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г.». Авиаробот должен будет повысить уровень безопасности транспортной системы и снизить стоимость эксплуатации воздушных судов. Уверены в Минпромторге и в экологичности разработки.

y9dutbgvvuuc_1_600.jpg

В 2030-х гг. российские самолеты смогут летать с одним пилотом

Разработать виртуального пилота необходимо и в рамках Стратегии по цифровой трансформации страны – в документах указано, что «при разработке программных и архитектурных решений комплекса бортового оборудования (КБО) ВС» требуются принципиально новые, инновационные и интеллектуальные подходы.

Что требуется от исполнителя

Исполнитель должен будет разработать порядка десяти технологий: технического зрения и нейросетевых решений, самоэшелонирования самолета на маршруте, интеллектуального управления и др. Победителю конкурса нужно будет представить демонстратор виртуального второго пилота для самолетов в виде макета универсальной кабины экипажа с имитацией окружающей обстановки.

Минпромторг полагает, что для снижения нагрузки на пилота требуется в том числе модернизация информационно-управляющего поля кабины экипажа путем его эргономической перекомпоновки с использованием визуальных, тактильных и звуковых человеко-машинных интерфейсов. Также исполнителю нужно разработать технический облик виртуального пилота и систем автоматизации КБО, которые будут обеспечивать интеллектуальную поддержку первого пилота в реальном времени со стороны бортовой автоматики и наземных служб.

Потребуется помимо всего прочего провести интеграцию воздушных судов с виртуальным ассистентом в будущую систему управления воздушным движением. После разработки таких технологий, уверен регулятор, уже в 2030-е гг. удастся перейти к одночленному экипажу на коммерческих самолетах. Коммерческая авиация является частью гражданской авиации.

Международные правила безопасности

По действующим международным правилам безопасности полетов в кабине пилота всегда должно находиться не менее двух человек. Это требование зафиксировано в Федеральном авиационном управлении США (FAA) и рекомендациях Европейского агентства авиационной безопасности (EASA). В случае если кабину покидает один из пилотов, туда должен зайти стюард.

«Правило двух» ввели в 2015 г. после трагедии с участием самолета Airbus A320 немецкой компании Germanwings: тогда командир корабля покинул кабину, чтобы выйти в туалет, а второй пилот заперся, направил самолет в гору и разбил его. Самолет летел рейсом БарселонаДюссельдорф, на борту находились 144 пассажира и шесть членов экипажа.

В беседе с CNews авиаэксперт Вадим Лукашевич выразил скепсис по поводу идеи Минпромторга. По его мнению, если самолет изначально разработан под двух пилотов, заменить одного из них на виртуального помощника невозможно. Дело в том, что функциональность распределена на двоих, система управления – сдвоенная.

«Проектировщики кабин самолетов хорошо знакомы с авиационной медициной, авиационной эргономикой, – объяснил эксперт. – К примеру, человек не может одновременно считывать информацию с четырех приборов без потери концентрации. В кабине должно быть не менее 400 приборов, их может быть и 600, включая все тумблеры, стрелки, шкалы, но какие-то пилот все равно пропустит. Для этого и требуется второй человек. К слову, в авиации летчик – по сути, это элемент системы управления, включающей штурвал, бустеры, гидроусилители и другие исполнительные механизмы. И тоже имеет свои характеристики, например, скорость реакции».

Лукашевич объясняет, что второй пилот не просто сидит в кабине, пока командир пилотирует – он отслеживает его действия, дает команды, дублирует информацию. Иногда пилот смотрит вперед, а не на приборы, которые могут показывать все, что угодно. Показатели скорости, высоты вслух дублирует второй пилот. Он же может выпустить шасси, механизацию крыла, контролировать тягу двигателя. И эти действия на текущий момент на автомат переложить невозможно, отмечает эксперт.

«Каким бы умным ни был этот робот, функции второго пилота он на себя взять не сможет, – подчеркнул Лукашевич. – Тут ведь речь не просто об автопилоте – да, когда самолет набирает высоту, пилоты просто летят по навигационным точкам и даже шторки на окне закрывают, потому что солнце слепит. Но остаются взлет и посадка, экстренные ситуации. Бывают случаи инфарктов у пилотов, бывают суициды. Второй пилот – это безопасность».

Не только без второго пилота, но и без GPS

В апреле 2022 г. CNews писал о том, что Росавиация призвала перевозчиков подготовить летчиков к рейсам без американской глобальной навигационной спутниковой системы GPS. Официальные причины – возможное отключение и глушение сигналов. В письме отмечалось, что европейский авиарегулятор зафиксировал случаи глушения сигналов после начала спецоперации России на Украине. Также были случаи подмены сигналов GPS или спуфинга.

В июле 2022 г. стало известно, что холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал электронные компоненты для связного оборудования самолетов Superjet и МС-21. Новые устройства должны полностью заменить американские изделия в составе бортовой аппаратуры радиосвязи.

В конце апреля 2022 г. Федеральное авиационное управление США снизило рейтинг России по безопасности полетов с категории 1 до категории 2 из-за того, что Росавиация признана не соответствующей стандартам безопасности Международной организации гражданской авиации (ICAO). Решение о снижении категории принималось на основе Международной программы оценки безопасности авиатранспорта (IASA) по параметрам: авиационное законодательство, система гражданской авиации, подготовка и квалификация техперсонала, документация по обеспечению безопасности полетов, обязанности лицензирования, сертификации и авторизации, обязанности надзора и устранение замечаний в области безопасности полетов. 23 июня 2022 г. Международная организация гражданской авиации выпустила закрытый бюллетень, в котором сообщается о нерешенной проблеме. Особые опасения у ICAO вызывает двойная регистрация летающих в России самолетов. В случае неисполнения требований России может достаться «красный флажок» на сайте с итогами проверок безопасности полетов, который уже есть у Бутана и Эритреи.

Анжела Патракова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти создадут отраслевой совет для лишения льгот «неправильных» российских ИТ-компаний

Судьбу «Яндекса» решат в Кремле

Китайские хакеры атаковали российские оборонные предприятия

Миллиардное дело о поставке в МВД псевдороссийских ПК дошло до суда. Владелец поставщика арестован

За россиянами начнут следить через носимые гаджеты во благо телемедицины

Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти

Лучшие сплит-системы до 20 000 рублей: хиты продаж

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Спелеологи нашли капсулу времени в старой шахте

Нейросеть-сомелье успешно тестирует вина и требует так же мало энергии, как человеческий мозг

Оптический наномотор преобразует свет в энергию
Показать еще
CNEWS TV
CNews FORUM Кейсы: Как Россия укрепляет свой цифровой потенциал?
Visary BI – импортонезависимая система продвинутой аналитики
В России появился новый бренд смартфонов из Европы. Они стоят...
Конкурент Xiaomi привез в Россию первый в мире телевизор с экраном...