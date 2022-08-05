Власти потратят 20 миллиардов на цифровизацию Единого реестра недвижимости

Федеральный бюджет потратит почти 20 млрд руб. на создание цифровой платформы Росреестра, основой для которой является Единый государственный реестр недвижимости. С помощью этой платформы предполагается обеспечить оказание на Портале госуслуг 45 информационных сервисов, а также добиться сокращения затрат на контрольно-надзорную деятельность.

Затраты на создание цифровой платформы Росреестра

Создание и обеспечение функционирования цифровой платформы Росреестра (Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии) обойдется федеральному бюджету в 19,9 млрд руб. Соответствующие расходы за период 2021-2024 гг. заложены в федеральный проекте «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика».

Предполагается, что в рамках указанного результата будет обеспечено оказание электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), а также обеспечена доступность государственных данных органам власти и бизнесу в режиме онлайн.

Основой для цифровой платформы Росреестра является федеральная государственная информационная система «Единый государственный реестр недвижимости» (ФГИС ЕГРН). Согласно изложенным в ЦГУ планам, к 2023 г. планируется реализовать 45 информационных сервисов для обеспечения государственных услуг, а также обеспечить обмен данными с 100 региональных органов исполнительной власти для предоставления услуг и осуществления функций используют государственные пространственные данные из ФГИС ЕГНР.

Ожидания от создания цифровой платформы Росреестра

Ожидается, что к 2024 г. на 12% будут сокращены расходы на обеспечение функций контрольно-надзорной деятельности и деятельности по лицензированию, а сроки оказания услуг по лицензированию и предоставлению сведений из реестра саморегулируемых организаций (СРО) будут сокращены на 40% по отношению к 2020 г. Также за счет проведения не менее 80% всех проверок с использованием проверочных листов и электронных актов будет снижена нагрузка на бизнес и профессиональных участников.

Федеральный бюджет потратит почти 20 млрд руб. на цифровой платформы Росреестра на основе Единого государственного реестра недвижимости

Представители Росреестра CNews сообщили, что в рамках создания цифровой платформы ведомства были осуществлены работы по выводу на ЕПГУ 18 подуслуг, относящихся к государственной услуги по предоставлению сведений из ЕГРН. «На данный момент все выписки из ЕГРН выведены на ЕПГУ, - заявили в Росреестре. - Также доступны государственные услуги по предоставлению лицензии на осуществление геодезической и картографической деятельности, прекращению действия лицензии и по предоставлению сведений о конкретной лицензии. Работа по созданию новых сервисов для обеспечения оказания электронных услуг ведется в плановом режиме».

Национальная система пространственных данных

Федпроект ЦГУ предусматривает создание еще двух информационных систем Росреестра – Единой электронной картографической основы (ГИС ЕЭКО) и Федерального портала пространственных данных (ГИС ФППД). Затраты федерального бюджета на их создание в 2019-2024 гг. составят 17,4 млрд руб.

ГИС ЕЭКО предназначена для обеспечения создания, обновления, предоставления сведений ЕЭКО, мониторинга актуальности картографической основы. Система представляет собой совокупность пространственных данных о всей территории России. С помощью ЕЭКО можно составлять различную тематическую информацию (об инфраструктуре, населении, природе и т.д.), а также проводить мониторинг хозяйственной деятельности.

ГИС ФППД предназначена для обеспечения возможности обмена пространственными данными, предоставления физическим и юридическим лицам сведений ЕЭКО, пространственных данных и материалов, содержащихся в ФФПД, а также сведений, подлежащих представлению с использованию координат.

Представители Росреестра сообщили CNews, что указанные системы введены ведомством в эксплуатацию. Они станут основой для построение и развития Национальной системы пространственных данных. Системы предоставят необходимый функционал и сервисный инструментарий, с помощью которых органы власти, бизнес и граждане смогут оперативно получить доступ к единой электронной картографической основе и материалам и данным Федерального фонда пространственных данных.

«Начало эксплуатации указанных систем значительно расширило и систематизировало функционал взаимодействия заинтересованных потребителей с фондами данных, что позволило оптимизировать соки рассмотрения и выдачи требуемых пространственных данных и материалов и сведений ЕЭКО, в том числе наборов пространственных данных в виде высоконагруженных картографических веб-сервисов», - заявили в Росреестре.

Проблемы Единого государственного реестра недвижимости

Как отмечается в утвержденной Правительством государственной программе «Национальная система пространственных данных», сейчас существует проблема наполнения ЕГРН сведениями о пространственных данных. Так, на 1 января 2021 г. в ЕГРН было учтено 169,6 млн объектов недвижимости, из них земельных участков – 61 млн, в том числе с установленными границами – 37,79 млн (61,9%). На 1 июля 2021 г. в ЕГРН было внесены сведения о 43,1% участках границ между субъектами федерации, 39,2% границ населенных пунктов, 76,2% границ муниципальных образований, 26,1% границ территориальных зон.

Таким образом, более 23 млн земельных участков не имеют установленных границ, что сопровождается большим количеством споров, а в отношении 48,3 млн объектов недвижимости отсутствуют сведений о правообладателе. Кроме того, в ЕГРН содержится значительное количество реестровых ошибок, что может повлечь за собой риски снижения темпов территориального развития.

В сфере земельных и имущественных отношений существует ряд проблем в части развития инфраструктуры пространственных данных. Одной из таковых является ограниченное использование современных российских геоинформационных технологий, высокопроизводительной обработки пространственных данных, искусственного интеллекта для повышения эффективности цифровизации этой сферы, а также отсутствие отечественной геоплатформы, объединяющей сведения, содержащиеся в ведомственных и региональных информационных ресурсах, реестрах и базах данных.

Кроме того, существующее услуги и сервисы по предоставлению пространственных данных строятся органами публичной власти и хозяйствующими субъектами на основе различных, в том числе иностранных, цифровых картографических продуктов, что «в условиях современных реалий создает потенциальную угрозу национальной безопасности».

Различия в подходах и несогласованность в процессе учета, использования и управления пространственными данными в федеральных органах исполнительной власти, реализующих полномочия собственника в отношении федеральных земельных участков, негативно сказываются на эффективности оборота земель, отмечается в госпрограмме.

Какие госсистемы собирают данные об объектах недвижимости

Система сбора информации об объектах недвижимости и пространственных данных в полной мере не обеспечивает достоверность и сопоставимость сведений. Проблема заключается в ведомственной разобщенности государственных информационных ресурсов, содержащих сведения о земле как объекте недвижимости, природном ресурсе, лесах и лесных участках, водных объектах, сельскохозяйственных угодьях, иных природных объектах.

Информация о земле и об объектах недвижимости содержится в следующих информационных ресурсах: ЕГРН, реестр федерального имущества (Росимущество), информационные системы обеспечения градостроительной деятельности субъектов федерации, государственный лесной реестр (Федеральное агентство лесного хозяйства), Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставляемых для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий (Минсельхоз), государственный водный реестр (Федеральное агентство водных ресурсов), информационная система обеспечения работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы (Федеральное агентство по недропользованию).

Разрозненность информации об объектах недвижимости, пространственных данных, несогласованность форматов и отсутствие механизмов интеграции данных приводят к низкой эффективности использования объектов недвижимости, земельных ресурсов, управления отдельными территориями, ограничению данных о неиспользуемых земельных ресурсах для вовлечения их в хозяйственный оборот, недостаточному распространению цифровых сервисов для заинтересованных лиц, неэффективному расходованию бюджетных средств в связи с необходимостью сбора одних и тех же данных, рискам при принятии управленческих решений и осуществлении инвестиционной деятельности.

Отсутствие обязательных требований для использования органами власти различных уровней базовой цифровой картографической основы с актуальным набором пространственных данных сдерживает и затрудняет реализацию инфраструктурных проектов, в том числе темпы жилищного строительства и развития бизнеса, снижает доступность информации для заинтересованных лиц. Низкие темпы сбора и актуализации пространственных данных, отсутствие единой технологической базы свидетельствуют о том, что наполнение единой электронной картографической основы составляет 30% территории России.

Еще одной существенной проблемой является отсутствие удобного эффективного инструмента информирования правообладателей об изменениях либо планируемых изменениях кадастровой стоимости объектов недвижимости, что приводит к росту оспариваний и недовольства кадастровой оценкой.

Также отмечается недостаточное распространение цифровых сервисов в процессе управления территориям и объектами недвижимости на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В условиях цифровизации первоочередное значение для создания новых возможностей динамичного развития страны приобретает сфера оказания услуг в области предоставления пространственных данных, а также создание сервисов, функционирующих на основе.

С учетом возросшей более чем в 2 раза нагрузки на базы данных Росреестра и необходимости удовлетворения потребностей заинтересованных лиц в услугах по государственному кадастровому чету недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество в части реализации новых электронных сервисах существующие информационные системы требуют модернизации и перепроектирования, делают вывод авторы госпрограммы.