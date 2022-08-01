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На «Госуслугах» появилась регистрация самозанятых. Ей могут пользоваться граждане Украины

Появился новый способ постановки на учет самозанятых через «Госуслуги». Кроме россиян им могут воспользоваться граждане стран ЕАЭС, ДНР, ЛНР и Украины.

Регистрация упрощена

На портале «Госуслуг» открылась возможность постановки на налоговый учет для самозанятых. С 1 августа 2022 г. граждане России, а также стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ДНР, ЛНР и Украины, имеющие соответствующий статус или занимающихся предпринимательской деятельностью, могут подать заявление на оформление или снятие налога на профессиональный доход (НПД).

Как отмечают авторы проекта, данное решение положительно отразится на количестве официально зарегистрированных предпринимателей и позволит налогоплательщикам расширить оперативность подачи заявления в налоговый орган.

Прощай, волокита?

До принятия законопроекта единственным способом онлайн-оформления НПД было приложение «Мой налог». Несмотря на высокую оценку в Google Play, пользователи отмечали нестабильность работы программы и проблемы с оплатой. Помимо этого, регистрация по паспорту отнимала много времени, ведь пользователям приходилось иметь под рукой оригинал документа, а вход через «Госуслуги» зачастую приводил к вылетам программы.

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На портале «Госуслуг» открылась возможность постановки на налоговый учет для самозанятых

Новая схема постановки подразумевает применение усиленной квалифицированной или неквалифицированной подписи в качестве универсального электронного ключа, заменяющего ряд бумажных документов.

Авторизация на портале является необходимым шагом для получения статуса самозанятого и накладывает ряд обязанностей: формирование чеков для покупателей, отказ от других налоговых режимов для предпринимателей и предоставление справок при работе с юридическими лицами.

Оформление ИП через «Госуслуги» - быстрое и безопасное решение уже не первый год. Процедура регистрации сводиться к четырем шагам: оформить заявление в соответствующим разделе портала, указать код основного вида деятельности по ОКВЭД, подписать заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, для того чтобы не платить госпошлину и получить в течении 3 рабочих дней выписку из ЕГРИП.

Что такое НПД для самозанятых

Налог на профессиональный доход вступил в силу 1 января 2019 г. Изначально он задумывался как налог для физических лиц (в том числе и ИП), ежегодный доход которых превышает 2,4 млн. руб. Стоит также отметить, что данный режим налогообложения считается экспериментальным и действует до конца 2028 г.

Антон Мосолов

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