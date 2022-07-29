ИТ-министр Китая попал под следствие из-за коррупции в производстве чипов

ИТ-министр Китая под прицелом

Министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин попал под следствие, пишет китайская газета «Жэньминь жибао».

Чиновника подозревают в «серьезных нарушениях партийной дисциплины и закона». В чем именно заключаются претензии к министру, источник не уточняет, отмечая лишь, что расследование в его отношении проводят Государственный надзорный комитет КНР и Центральная комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины. В число задач последней входит борьба с коррупцией и злоупотреблениями.

Министерство промышленности и информатизации КНР отвечает за развитие высокотехнологического сектора экономики, в частности, производства электронной продукции, такой как интегральные микросхемы.

Попал в немилость

По другой версии, которую высказывает The Register, начало разбирательства в отношении «главного по ИТ» в Китае является сигналом об утрате им доверия со стороны высшего политического руководства страны. Подтверждением этого может служить факт отсутствия Сяо Яцина в списках делегатов XX Всекитайского съезда КПК, который должен состояться в октябре 2022 г., что означает его возможное политическое банкротство.

Министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин не попал в число делегатов XX съезда КПК, зато попал под антикоррупционное расследование

По итогам съезда, как отмечает Nikkei Asia, генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин может застолбить за собой пост главы государства на очередные пять лет. Ни один из его предшественников не занимал высшую руководящую должность более 10 лет подряд.

От инженера до министра

Свою карьеру 63-летний Сяо начал в 1980-е годы в должности инженера на заводе в Северо-Восточном Китае. Двигаясь по карьерной лестнице, он прошел путь до главы Государственного управления по регулированию рынка КНР.

В июле 2020 г. Сяо Яцин возглавил Министерство промышленности и информатизации, которое, в частности отвечает за развитие полупроводниковой отрасли, производства электромобилей, внедрение сотовых сетей пятого поколения (5G).

Ведомство также отвечало за разработку государственной программы «Сделано в Китае – 2025», которая предусматривала модернизацию производственных мощностей национальной высокотехнологичной промышленности.

Коррупция в полупроводниковой отрасли

По информации издания Caixin, под следствием также оказался Дин Вэньву, глава крупнейшего китайского инвестиционного фонда, который поддерживает национальную полупроводниковую отрасль с целью снижения зависимости от импортных технологий (China Integrated Circuit Industry Investment Fund, CICIIF, «большой фонд»). Источник отмечает, что это связано с серией недавних коррупционных скандалов, прогремевших в организации. Также подозревают в коррупции руководителя компании Sino IC Capital, управляющей CICIIF.

Наконец, под пристальным вниманием властей оказался бывший председатель совета директоров ИТ-холдинга Tsinghua Unigroup Чжао Вэйго. Холдингу, в частности, принадлежат разработчиков чипов Unisoc и производитель компьютерной памяти Yangtze Memory Technologies. В 2021 г. CNews писал о финансовых проблемах Tsinghua Group и угрозе его банкротсва.

Антикоррупционная политика Китая

С приходом к власти в КНР нынешнего генсекретаря КПК Си Цзиньпина в 2012 г. в стране стартовала мощная антикоррупционная кампания. Под «зачистку» в общей сложности попало более сотни чиновников, в том числе самого высокого уровня.

По сообщению информагентства «Синьхуа», в июле 2022 г. перед судом предстал экс-министр юстиции КНР Фу Чжэнхуа. Его обвиняли во взяточничестве и «нарушении закона в личных целях».

Бывший заместитель главы Министерства общественной безопасности КНР Сунь Лицзюнь, курировавший безопасность в Гонконге в ходе волнений 2019 г., был арестован в апреле 2020 г. Впоследствии он признался в получении взяток на общую сумму в $14 млн. Деньги чиновник якобы получал наличными, в коробках из-под морепродуктов.

Борьба за импортонезависимость

Власти Китая планировали инвестировать $1,4 трлн в развитие высоких технологий в период с 2020 по 2025 гг. Ожидалось, что это позволит довести долю используемых в стране чипов местного производства до 70%.

В свете усиления напряженности между США и Китаем, а также всемирного дефицита чипов, спровоцированного пандемией коронавирусной инфекции covid-19, Пекин решил увеличить поддержку национальной полупроводниковой отрасли. В марте 2021 г. был утвержден 14 пятилетний план, который предусматривает выделение $1 трлн для стимулирования разработки и производства чипов на территории Китая.

Между тем Палата представителей США 28 июля 2022 г. одобрила выделение $52 млрд на поддержку развития производства полупроводников на территории страны (CHIPS Act). Согласно законопроекту, поддержанному нижней палатой американского парламента, компании, претендующие на субсидии, не смогут инвестировать в расширение производственных мощностей на территории Китая в течение следующих 10 лет.

США, как и Китай, стремятся сократить свою зависимость от импорта микросхем. Крупнейший в мире контрактный производитель чипов TSMC базируется на Тайване, который КНР считает своей территорией. TSMC наряду с южнокорейской Samsung, ведущие строительство новых фабрик в США, являются потенциальными выгодоприобретателями от реализации инициативы CHIPS.