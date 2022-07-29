В России снимут запрет на частно-государственное партнерство в ИТ на уровне городов и сел

В Госдуму будет внесен законопроект, разрешающий частно-государственное партнерство в ИТ-сфере на муниципальном уровне. Сейчас такие проекты разрешены на федеральном и региональном уровнях. Новый законопроект, например, позволит бизнесу вкладываться в городские проекты по установке Wi-Fi в общественных местах или по внедрению программно-аппаратных комплексов для безопасности во дворах и на дорогах в городах и селах. Однако эксперты подчеркивают, что такое партнерство бизнес заинтересует при понятном и прозрачном механизме возврата вложений.

Вложения бизнеса в городские ИТ-проекты

Разработан законопроект, который разрешит частно-государственное партнерство для создания ИТ-проектов на муниципальном уровне. В ближайшие дни он будет внесен в Госдуму. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в аппарате Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

Действующее законодательство запрещает заключать соглашения на муниципальном уровне в отношении объектов ИТ. К примеру, нельзя в таком партнерстве создавать компьютерные программы, базы данных, информационные системы и пр. При этом такие соглашения разрешены на уровне Федерации или региона, говорится в пояснительной записке к документу.

Среди примеров реализации ИТ-проектов на муниципальном уровне — установка Wi-Fi и информационных интерактивных стендов в общественных местах, внедрение высокоинформатизированных call-центров для решения коммунальных вопросов, а также информационных систем для муниципальных услуг и программно-аппаратных комплексов для безопасности во дворах и на дорогах, отметила соавтор законопроекта, заместитель директора АНО «Открытый код» Надежда Кострюкова.

Законопроект разработан сенаторами Андреем Турчаком, Ириной Рукавишниковой, Константином Долговым и группой депутатов, включая Александра Хинштейна. Документ вносит поправки в законы «О концессионных соглашениях» и «О государственно-частном партнерстве».

Что позволит законопроект

Муниципальные концессии в сфере ИТ формально разрешены, но из-за неоднозначности законодательства местные власти их опасаются, рассказали РБК в Совете по развитию цифровой экономики. Поэтому представители муниципалитетов периодически высказывают опасения о том, что у них нет правовых оснований для реализации таких проектов, отмечает директор Национального центра государственно-частного партнерство Максим Ткаченко.



Законопроект предлагает разрешить использовать имеющиеся разработки при создании новых ИТ-объектов. Помимо этого, документ позволяет инвестору использовать в своей деятельности любой ИТ-объект и технические средства, обеспечивающие его функционирование (программы, базы данных, компьютеры и серверы).

В России хотят разрешить частно-государственное партнерство для создания ИТ-проектов

Устраняет документ и требование для предпринимателя-участника соглашения ставить на баланс объекты интеллектуальной собственности, переданные в концессию от государства.

Интересно ли это бизнесу

ИТ-концессия как инструмент привлечения инвестиций и реализации ИТ-проектов будет интересен бизнесу, если будет понятно, как эти вложения можно вернуть, считает директор по работе с регионами «Русатом инфраструктурные решения» Сергей Кучин. В разговоре с изданием он отметил, что государственно-частное партнерство в ИТ-сфере существует и сейчас. Например, создание систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, где инвестор имеет источники для возврата вложений — долю от собираемых штрафов.

«Проекты “умных” городов, цифровизации жилищно-коммунальных услуг, транспорта, туристических сервисов или решения для взаимодействия с гражданами — все это требует стартового финансирования, но на муниципальном уровне всегда не хватает денег, — продолжает Кучин. — Если появятся механизмы, которые создадут четкое правовое поле для муниципалитетов по запуску таких проектов и гарантируют инвесторам понятные, прозрачные правила участия и потоки возврата инвестиций, ИТ-проектов будет больше». По словам гендиректора «Росводоканала» Антона Михалькова, «цифровые концессии» окажут существенное влияние на экономическое развитие городов.

По словам Максима Ткаченко, у многих госслужащих на муниципальном уровне нет необходимых компетенций для написания технического задания на создание ИТ-продукта, а также на поиск источников монетизации. Среди других проблем Ткаченко назвал отсутствие специальных механизмов поддержки таких проектов из федерального бюджета.

По данным платформы «Росинфра», по состоянию на июль 2022 г. в России в рамках государственно-частного партнерства реализуются 30 проектов в ИТ-сфере. Общий объем инвестиций в них составляет 273,8 млрд руб., из них 268,5 млрд руб. — средства инвесторов. На муниципальном уровне реализуются шесть подобных проектов на сумму 6,8 млрд руб. Среди них, например, концессия на создание информационной системы по учету и анализу земельных участков для эффективного налогообложения в Красногорске или концессия для сбора, хранения, обработки и передачи информации в цифровой форме в различных сферах социально-экономической деятельности Приморского края.



«Умный город»

В конце 2020 г. Минстрой утвердил концепцию проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». Она предполагает внедрение датчиков и «умных» устройств для оптимизации подачи энергоресурсов и контроля систем основных городских коммуникаций, внедрение комплексных городских систем видеонаблюдения, цифровых систем транспортной и экологической безопасности и др.

Практически все проекты в рамках «Умного города» — это муниципальные проекты, которые благодаря новому законопроекту можно будет реализовывать активнее с привлечением бизнес-ресурсов, подчеркивает Надежда Кострюкова.