Российские войска стали использовать новый тип связи, который не могут взломать на Украине

Войска России и народных республик Донбасса стали использовать в ходе специальной военной операции на Украине новый тип связи. Оборудование для нее обеспечивает защиту от прослушивания и не дает противнику определить местоположение абонентов.

Волновая связь войск России на Украине

Союзные войска России и Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в ходе проводимой ими специальной военной операции (СВО) на Украине начали применять новый вид радиосвязи — «волновой». Об этом в эфире телеканала «РБК-ТВ» рассказал командир батальона «Восток» (входит в состав войск ДНР) Александр Ходаковский.

Связь во время боевых действий

Если войска во время боевых действий занимают территорию противника и начинают использовать на ней местную сотовую связь, то это делает их уязвимыми перед противником: спецслужбы противоположной стороны конфликта могут прослушивать разговоры и, при необходимости, публиковать записи разговоров. Также возможно определение местоположения абонента с последующим нанесением по нему воздушных или артиллерийских ударов.

Использование поверх сотовой связи IP-телефонии также не решает проблему, так ее тоже можно прослушать, говорит Ходаковский. В случае с цифровыми радиостанциями проблема состоит в том, что их основной производитель, американская Motorola «дискредитирован»: Ходаковский считает, что противнику доступны алгоритмы шифрования данных радиостанций.

Особенности волновой связи

Выходом из описанной ситуации стало использование волновой связи, которая может обеспечить закрытую группу абонентов. Ее передатчики имеют малую мощность — 0,25 Ватт, благодаря чему противник не может обнаружить их местоположение с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Также данный тип связи защищен от прослушивания.

Российская армия стала использовать на Украине волновую связь

Ходаковский сетует, что производители оборудования для волновой связи давно обращались в профильные ведомства, но только с началом СВО в войска начались полноценные поставки данного оборудования.

В целом же в союзных войсках наблюдается дефицит современных средств связи: Ходаковский говорит, что зачастую приходится использовать аналоговые радиостанции, которые противник может прослушать обычным сканером. Еще одним выходом для союзных войск является использование мессенджеров поверх сотовой связи, в частности Telegram.

«Использование российскими войсками обычных радиостанций на тактическом уровне действительно представляет для них опасность, — соглашается собеседник CNews на телекоммуникационном рынке. — Когда передвигается колонна бронетехники, в машинах должны использоваться средства связи. Но в каждом батальоне Вооруженных сил Украины есть несколько пеленгаторов: обнаружив сигнал, они могут методом триангуляции определить местоположение колонны и нанести по ней удар с беспилотника или с помощью артиллерии».

Волновая связь лишена таких недостатков, так как благодаря низкой мощности передатчиков их местоположение сложно определить, продолжает собеседник редакции. Оборудование волновой связи работает в безлицензируемом диапазоне 868 МГц, занимая полосу частот шириной в 1 МГц.

Кроме того, сети волновой связи работают по принципу mesh: это означает, что радиостанция, помимо функций приема-передатчика, может быть связующим звеном между другими радиостанциями. Это, в свою очередь, обеспечивает широкую зону обслуживания.

Основным производителем соответствующего типа устройств является компания «Радиотехника» (бренд «Волновая сеть»). Собеседник издания сетует, что в 2017 г. данная компания занимала 70% рынка поставок оборудования в УКВ-диапазоне (ультра-короткие волны) для нужд Минобороны. Однако затем Минобороны предпочло других поставщиков, и доля «Волновой сети» стала снижаться.

Другой собеседник CNews на телекоммуникационном рынке также соглашается, что определить местоположение передатчиков волновой связи достаточно сложно: для этого необходимо иметь сеть хорошо разнесенных пеленгаторов, и даже в этом случае точность будет невысокой.