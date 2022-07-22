Компания экс-министра связи создаст «убийцу» Android и конкурента российской мобильной ОС «Аврора»

НТЦ ИТ «Роса» бывшего министра связи Леонида Реймана создает мобильную операционную систему. Она может стать конкурентом единственной пока на российском рынке мобильной ОС «Аврора». Однако эксперты оценивают проект сдержанно. Учитывая проблемы российского рынка с поставками «железа» и нехватку персонала, сделать такую ОС коммерчески успешной будет сложно.



ОС экс-министра связи

«Научно-технический центр информационных технологий Роса (НТЦ ИТ «Роса»), принадлежащий экс-министру связи Леониду Рейману, создает мобильную операционную систему. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на рынке.

Гендиректор «Росы» Олег Карпицкий подтвердил изданию, что компания «ведет разработку решения для мобильных устройств». По его словам, результат работы компания планирует представить рынку в ближайшее время. Детали проекта он раскрыть отказался.

По информации одного из собеседников РБК, мобильную ОС могут представить на форуме «Армия-2022» в августе 2022 г.

Эксперты сомневаются в успехе

По словам одного из собеседников издания, создавать принципиально новую ОС в России дорого и «с нуля» не имеет смысла. Он напомминает, что сегодня существуют две основные мобильные ОС (Android и iOS), а все остальные «так или иначе сделаны на основе Android». «Цель, скорее, заключается в том, чтобы сделать устройство безопасным», — полагает он.

«Потенциал у новой мобильной ОС нулевой», — считает директор Института исследований интернета Карен Казарян. «За исключением злосчастных планшетов, которые закупили для переписи населения, других массовых устройств на российской ОС “Аврора” не появилось, — говорит он. — Если раньше можно было надеяться на какое-то производство, то сейчас уже сложно верить в этот проект, как и в любой другой — физически производить мобильные устройства в России проблематично, а за рубежом теперь вообще практически невозможно».

Компания Леонида Реймана создает отечественную мобильную ОС

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев указывает на сложности, которые могут возникнуть при выводе на рынок новой российской мобильной ОС. «Она безусловно нужна для замены зарубежных ОС в госструктурах, а продукты НТЦ ИТ “Роса”, в целом, рабочие и оригинальные, — начал он. — Но поскольку сейчас Россия отрезана от “железа”, такой системе будет сложно выйти на потребительский рынок, а тем более на глобальный, а без этого она не сможет стать коммерчески успешной».

«Появление еще одного проекта, нацеленного на рынок отечественной мобильности, — это подтверждение того, что спрос на такие решения есть и он растет, — рассказал CNews гендиректор компании "Открытая мобильная платформа" Павел Эйгес. — Что касается самой ОС, то давайте дождемся презентации».



Другие российские ОС

Сейчас в реестр российского софта включена только одна операционная система для мобильных устройств — упомянутая «Аврора». Ее разрабатывает компания «Открытая мобильная платформа». ОС позиционируется разработчиками как защищенная. До февраля 2019 г. «Аврора» называлась Sailfish Mobile OS Rus.

В 2021 г. «Аврора» была задействована во всероссийской переписи населения — была установлена на планшетах, использовавшихся для занесения в базу информации о гражданах России.

Также над созданием ОС для смартфона работает «Лаборатория Касперского». Проект Kaspersky OS длится более трех лет — с весны 2019 г.

Чем известна компания Реймана

По данным ЕГРЮЛ, ООО «НТЦ ИТ Роса» зарегистрировано 11 марта 2012 г. в Москве. Ее гендиректором заявлен Олег Карпицкий. Единственным учредителем компании выступает ООО «Альтернатива капитал», полностью принадлежащая Леониду Рейману.

Компания была создана в 2010 г. на средства Реймана. Тогда он активно инвестировал в свободное программное обеспечение (СПО). Например, выкупил у известной компании «Айти» контроль над СПО-интегратором Pingwin Software и стал контролирующим акционером французского Linux-разработчика Mandriva.



Как писал CNews в мае 2022 г., выручка «Росы» по итогам 2021 г. рухнула в три раза и составила 42 млн руб., что на 65% меньше, чем по результатам 2020 г. При этом чистый убыток компании составил 16,4 млн руб., следует из «Контур.фокуса».

Заказчиками «Росы» выступают МГУ им. М. В. Ломоносова, ЦНИИМАШ и Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Технологическими партнерами центра являются «1С», «Мой офис», Postgres Professional и др.

В сентябре 2021 г. Леонид Рейман в интервью CNews рассказал об участии РОСА в реализации нацпрограммы «Цифровая экономика».