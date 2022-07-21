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Новый куратор микроэлектроники в Правительстве собирается отменить параллельный импорт

Вступивший около недели назад на пост вице-премьера, курирующего отрасль микроэлектроники, Денис Мантуров заявил о скорой отмене параллельного импорта в России. По его словам, это была лишь временная мера, принятая для баланса на российском рынке. Напомним, параллельный или «серый» импорт подразумевает ввоз на территорию страны продукции без разрешения правообладателя. По такой схеме в Россию разрешен ввоз iPhone, Samsung и Intel.

Мантуров может отметить «серый» импорт

Новый куратор микроэлектроники в Правительстве Денис Мантуров заявил о скорой отмене параллельного импорта в России. Это заявление он сделал в рамках рабочей поездки в Удмуртию в составе делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам Мантурова, параллельный импорт это временное решение, принятое для того, чтобы сбалансировать российский рынок. «Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам (товаров; — прим. CNews), когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — приводит слова Мантурова «Интерфакс».

Как пишет издание, Михаил Мишустин при этом отметил важность сбора информации о текущей доле рынка отечественной продукции. «Надо знать долю рынка. Потом можно выстроить стратегию замещения всего параллельного импорта», — подчеркнул он.

Параллельный импорт в России

Параллельный или «серый» импорт подразумевает ввоз на территорию страны той или иной продукции без разрешения правообладателя. После начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. многие иностранные вендоры прекратили или приостановили ведение бизнеса на территории России. Речь идет, в том числе, о различных технологических компаниях, включая Apple, Microsoft, Intel, Cisco, SAP и др. В виду того, что в России отсутствуют устройства и продукты, способные конкурировать с решениями ушедших иностранных игроков, власти пошли на легализацию параллельного импорта.

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Мантуров: Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим

В частности, уже утвержден список из 200 иностранных брендов, техника которых допущена к легальному ввозу. Первые пробные поставки по такой схеме начались в последних числах мая 2022 г.

Назначение нового главы микроэлектроники

В середине июля 2022 г. В Правительстве сменился куратор микроэлектроники. Пост Юрия Борисова занял Денис Мантуров.

Вместе с тем Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, пребывавшего на этом посту с 2018 г. Его пост занял Юрий Борисов.

С 2012 г. Мантуров занимал пост главы Минпромторга. Одновременно с назначением на кураторство микроэлектроники Денис Мантуров стал одним из заместителей председателя Правительства.

Кристина Холупова

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