МВД за миллиард ищет серверы по 5,5 млн руб. за штуку

МВД планирует закупить для своего строящегося дата-центра в Москве почти две сотни серверов. На эти цели министерство выделило 962,5 млн руб. Ранее для этого дата-центра МВД уже закупило несколько комплектов систем хранения данных, полностью совместимых с Huawei Dorado. В том числе, за миллиард была приобретена еще одна система хранения китайского производства.

Серверы на миллиард

Как выяснил CNews, Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел (ГИАЦ МВД) ищет 175 серверов для своего строящегося федерального центра обработки данных (ФЦОД). На эти цели ГИАЦ МВД готов потратить 962,5 млн руб., то есть стоимость одного сервера может составить около 5,5 млн руб. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Тендер был опубликован 15 июля 2022 г. в формате электронного аукциона. Заявки принимаются до 1 августа. Итоги будут подведены 3 августа.

Согласно тендерным документам, МВД необходимы стоечные двухпроцессорные серверы программно-определяемого комплекса хранения данных. Серверы должны быть стандартной архитектуры (x86-64). Базовая частота каждого установленного процессора должна быть не менее 2,7 ГГц, то есть заказчик как минимум по этому параметру ограничил использование всех доступных российских чипов. Суммарный объем оперативной памяти, согласно документам, должен быть не менее 512 ГБ.

Какое оборудование уже закуплено для ФЦОДа

В апреле 2022 г. ГИАЦ МВД уже закупил китайскую систему хранения данных (СХД) почти на 1 млрд руб. для дата-центра министерства. Контракт по нему был заключен с «дочкой» ИТ-интегратора AT Consulting — «Эйти сервис». Вместе с тем в этом же месяце центр расторг контракт на поставку двух российских СХД «Аэродиск восток э12» на процессорах «Эльбрус-8СВ» за 277,6 млн руб.

МВД ищет две сотни серверов почти за миллиард для своего дата-центра

В марте ГИАЦ также заключил контракт на поставку комплектов дооснащения СХД для ФЦОДа на 316 млн руб. Согласно ТЗ, комплект должен быть полностью совместим с СХД Huawei Dorado 6000 V3. В 2019 г. для дата-центра МВД также закупались две СХД Huawei Dorado 5000 V3 на сумму 462,2 млн руб. и 12 серверов Huawei Fusion Server на сумму 95,7 млн руб. Контракт был заключен с вышеупомянутой компанией «Эйти сервис».

Что известно о ФЦОДе МВД

В ноябре 2021 г. CNews писал о строительстве вышеупомянутого ФЦОДа. Весной 2021 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление Правительства о выделении финансирования для МВД на строительство федерального дата-центра. В 2021-2024 гг. на эти цели должно быть выделено 7 млрд руб. ФЦОД будет размещен в Москве на улице Поморская.

Строительство дата-центра должно закончиться в 2024 г.

