На льготный лизинг российского «железа» не хватает 10 миллиардов

«Государственная транспортная лизинговая компания», которая выступает оператором госпрограммы льготного лизинга электроники, попросила профинансировать этот проект еще на 10 млрд руб. Лизинговые компании подтверждают, что задействованный механизм востребован на отечественном рынке. С этим соглашаются и российские производители электроники. Однако там отмечают, что этот рынок не развит в достаточной мере.

Больше средств на лизинг

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) попросила выделить на госпрограмму льготного лизинга электроники и вычислительной техники дополнительные 10 млрд руб. Это необходимо, по мнению компании, для увеличения темпов импортозамещения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо гендиректора ГТЛК Евгения Дитриха главе Минцифры Максуту Шадаеву от 27 июня 2022 г.

«Российским компаниям предстоит провести масштабные мероприятия по импортозамещению, льготный лизинг — оптимальный инструмент, который позволит максимально быстро приступить к процессу трансформации без существенного отвлечения капитала», — рассказали изданию в ГТЛК.

Общий потенциал реализации программы до 2024 г. в ГТЛК оценивают в 28 млрд руб. нарастающим итогом. В паспорте федерального проекта «Цифровые технологии» (входит в нацпроект «Цифровая экономика») сейчас речь идет только о 8,6 млрд руб., пишет издание. В 2022 г. программа предусматривает заключение сделок на 1,5 млрд руб. при объеме запросов на лизинговые проекты в 5,5 млрд руб., говорится в письме.

Льготный лизинг оборудования и ПО

Льготный лизинг входит в нацпрограмму «Цифровая экономика» в рамках федпроекта «Цифровые технологии». Оператором программы льготного лизинга была назначена ГТЛК. Она является крупнейшей лизинговой компанией России. Организация специализируется на поставках в лизинг воздушного, водного и железнодорожного транспорта, пассажирского транспорта, автомобильной и спецтехники для российских транспортных предприятий, инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры России.

На льготный лизинг просят электроники просят дополнительные 10 млрд рублей

Бюджетные инвестиции по льготной программе направляются на покупку оборудования с ПО, телекоммуникационного цифрового оборудования, программно-аппаратных комплексов и инженерных систем, с акцентом на внедрение российских решений.



По информации ГТЛК, в 2020–2022 гг. по этой программе поставлено 45 тыс. единиц отечественного оборудования. В «Аквариусе» и Yadro воздержались от комментариев «Коммерсанту». В Минцифры изданию заявили, что поддерживают все способы стимулирования увеличения доли российского оборудования на рынке. «Лизинг — один из действенных инструментов, — подчеркивают в министерстве. — В России работает значительное число лизинговых компаний, которые могли бы принять участие в программе».

По информации собеседника «Коммерсанта» в Правительстве, интерес к включению в программу проявляют и другие игроки, например «Газпром лизинг». В самом Правительстве изданию не ответили на запрос.

Рынок востребован

Собеседник «Коммерсанта» на российском рынке электроники подтвердил востребованность механизма льготного лизинга вычислительной техники. Однако он отметил, что такой рынок пока не развит в достаточной мере. «Одно из препятствий — быстрое устаревание ИТ-решений в сравнении с обычными объектами лизинга, — отмечает он. — Сейчас лизинговые договоры в ИТ-сфере составляют два-пять лет». Он добавил, что расширению применения механизма может помочь также увеличение числа лизинговых компаний.

С утверждением о востребованности льготного лизинга согласилась и руководитель комплаенса в «Альфа-лизинге» Римма Иващук. По ее словам, «Альфа-лизингу» было бы интересно участие в такой программе.