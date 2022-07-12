Бизнес могут заставить передавать данные российских граждан Правительству без обезличивания и бесплатно

В России могут обязать бизнес на безвозмездной основе передавать государству информацию о гражданах без обезличивания. По запросу Минцифры операторы данных должны будут передавать их в специальную систему. Данные буду обезличены уже после их передачи. При этом не требуется получать согласие человека. Доступ к информации получат другие ведомства и российские разработчики ИИ. Бизнес негативно относится к такой схеме, а эксперты указывают на ее рискованность.

Ничего личного

Минцифры предложило передавать государству персональную информацию о гражданах без обезличивания. При этом согласие человека не потребуется. Такое предложение было разработано и включено министерством в новый вариант законопроекта, регулирующего оборот данных. Об этом пишет «Коммерсант».

Документ предполагает, что по запросу министерства бизнес будет бесплатно передавать в государственную информационную систему (ГИС) уполномоченного органа данные. Он обязан будет их обезличить и сформировать на их основе дата-сеты. После обезличивания доступ к данным получат другие ведомства и российские разработчики систем искусственного интеллекта (ИИ).

Предполагается, что состав данных и цели их использования определит Правительство. Извлекать исходные данные, по замыслу Минцифры, госорганы и российские разработчики не смогут. В министерстве «Коммерсанту» комментарий не предоставили.

Идею не поддержали

По мнению президента Ассоциации больших данных Анны Серебряниковой, в нынешнем виде законопроект не будет способствовать развитию рынка данных в России. «Напротив, инициатива в предложенной редакции лишит бизнес стимула развивать проекты в области аналитики данных и искусственного интеллекта, так как направлена фактически на монополизацию рынка данных», — отмечает она.

Операторов данных хотят обязать передавать данные о гражданах государству без обезличивания

О негативных последствиях для развития рынка больших данных высказались и в «Вымпелкоме» (юрлицо «Билайна»). «Обязанность передавать результаты интеллектуальной деятельности в адрес ГИС негативно скажется на развитии направления больших данных, и не будет стимулировать компании к внедрению передовых инновационных решений в этой области», — считают там.

Помимо этого, эксперты говорят о рисках безопасности в новом варианте законопроекта. Необходимо разработать режим обезличивания, позволяющий соблюсти баланс интересов разработчиков и защищенности личной информации, подчеркнул глава Института исследований интернета Карен Казарян. По его словам, без полноценного обезличивания данных перед передачей их сторонней организации этого невозможно гарантировать.

Эксперт отмечает, что даже обезличивание данных не гарантирует анонимизации. Например, при обогащении имеющихся данных другими есть риск деанонимизации. «Поэтому при каждом объединении различных баз данных необходимо заново проводить оценку рисков возможного деобезличивания», — говорит он.

Инициатива Минцифры отступает от целей регулирования персональных данных — защиты и неприкосновенности частной жизни, полагает зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев.

«Если и рассматривать персональные данные как экономический актив, то его предоставление другим участникам оборота ("пользователям") должно сопровождаться адекватной компенсацией, учитывая, что оператор несет затраты на сбор и обработку данных», — подчеркивает Савельев.

Эволюция законопроекта

Законопроект об обезличивании данных был принят в первом чтении в марте 2021 г. В соответствии с ним, обезличивание данных могло происходить только с согласия гражданина, а бизнес мог затем их свободно использовать.

Минцифры трижды вносило доработанный ко второму чтению законопроект. Третья версия была одобрена, она включала требование для бизнеса передавать уже обезличенные данные государству, которое будет их использовать для развития технологии ИИ.