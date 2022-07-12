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На «Госуслугах» появился сервис покупки и продажи автомобилей

Минцифры России вместе с МВД запустили онлайн-сервис купли-продажи автомобилей на портале «Госуслуги». Все типовые документы встроены в сервис, оформлять сделку можно без очной встречи продавца и покупателя.

Купить автомобиль онлайн

Минцифры совместно с МВД запустили электронный сервис, с помощью которого можно купить или продать машину. Об этом CNews сообщили представители министерства.

С помощью сервиса договор купли-продажи можно заключить в онлайн-формате, и он будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный в бумажном варианте.

Сервис запустили в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».

Заключить договор можно в рамках услуги по государственной регистрации автомобиля. Минцифры сообщает, что покупатель и продавец сэкономят время и усилия на заполнение договора: все данные сторон будут уже предзаполнены, так что вероятность ошибки снижается. Все типовые документы для купли-продажи встроены в сервис, и их можно заполнять без встречи участников сделки вживую.

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На «Госуслугах» заработал сервис покупки и продажи автомобилей

Заполнить и подписать договор можно за 10 минут, кроме того, в процессе сделки сервис автоматически проверит, все ли в порядке с машиной. Так, на «Госуслугах» проверяется, наложены ли на автомобиль какие-то ограничения, находится ли он в залоге у банке и не объявлен ли в розыск. Если с машиной что-то не так, заключить онлайн-договор не получится.

Какие требования есть

Чтобы воспользоваться сервисом, продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтвержденные учетные записи на портале «Госуслуги». У участников на смартфонах должно быть установлено приложение «Госключ» – оно необходимо для подписания юридически значимых документов в электронном виде.

Чтобы приобрести или продать машину, нужно пройти четыре этапа оформления электронного договора купли-продажи.

Первый: продавец начинает заполнять договор, машина выбирается из перечня транспортных средств, которые ему принадлежат.

Второй: Информация об автомобиле заполняется автоматически, идет его проверка. Если что-то не так, обе стороны сделки получают уведомление об этом.

Третий: Продавец и покупатель подписывают договор в приложении «Госключ».

Четвертый: Обладатель нового автомобиля регистрирует его в течение десяти суток. Для этого ему требуется полис ОСАГО, оформленный на него, и действующая диагностическая карты, если машина старше четырех лет.

Черновик заявления формируется автоматически с электронным договором во вложении.

Усиленная электронная подпись

Напомним, в апреле 2022 г. глава Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении возможностей портала «Госуслуги», чтобы создать возможность заключения электронных сделок по продаже и покупке автомобилей.

На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 г. запуск сервиса анонсировал министр цифрового развития Максут Шадаев, пообещавший ввести сервис в промышленную эксплуатацию этим летом.

В основе сервиса лежит усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), которая согласно российскому законодательству имеет ту же силу, что подпись от руки.

«Данный сервис заслуживает внимания в связи с тем, что он ориентирован на секторы C2C - между физическими лицами, - объяснил CNews Сергей Кирюшкин, начальник удостоверяющего центра «Газинформсервис». - Дело в том, что сервисы с использованием электронной подписи главным образом сейчас используются органами власти и юридическими лицами. В остальном - это уже стандартная практика электронного юридически-значимого документооборота».

По словам эксперта, юридическая значимость электронных документов обеспечивается применением квалифицированной электронной подписи, которая равнозначна собственноручной подписи, согласно положениям Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной подписи».

В России в электронном документообороте сегодня используется три вида подписи, которые различны по степени защиты и области применения. УКЭП имеет максимальный класс защиты и представляет собой две уникальные последовательности символов: ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи.

Два других вида подписей, которые доступны - простая и усиленная неквалифицированная. Простой, например, может считаться комбинация логина, пароля и SMS-кода при оплате услуг через мобильный банк. Усиленная неквалифицированная электронная подпись применяется, например, при покупке eSIM у некоторых операторов связи или при взаимодействии с налоговой службой.

УКЭП позволяет предпринимателям подавать отчетность в налоговую, принимать участие в электронных торгах и подключаться к порталу «Госуслуги». УКЭП устанавливается на ПК, при этом токен для нее хранится на USB-носителе или смарт-карте.

Анжела Патракова

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