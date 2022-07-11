Российских тюремщиков заставили заплатить 211 миллионов за «слишком хорошие» для них отечественные серверы

Суд обязал ИКТ-структуру ФСИН расплатиться за 12 серверов «Ядро», которые были поставлены ей, но не приняты по 200-миллионному госконтракту, а сам контракт разорван заказчиком в одностороннем порядке. В ходе разбирательства выяснилось, что серверы оказались лучше, чем было прописано в ТЗ, но заказчика это не устроило, потому что такой товар требовал проверки и допуска к работе «соответствующими органами».

Обязание ФСИН принять «Ядро»

Как выяснил CNews, Главному центру инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний (ГЦИТОиС ФСИН) придется принять поставленные ему по госконтракту российские серверы. Ранее организация в одностороннем порядке разорвала с поставщиком контракт по причине того, что серверы обладали улучшенными техническими характеристиками по сравнению с теми, что были прописаны в техзадании.

Решение об обязании ГЦИТОиС принять «железо» вынес Арбитражный суд Москвы по иску к центру от 17 января 2022 г. со стороны отвергнутого поставщика — компании «Национальные технологии». Она на 51% принадлежит входящему в «Ростех» концерну «Автоматика», а на 49% — подконтрольному «Ростелекому» «Центру хранения данных». В полном объеме решение служителей Фемиды было изготовлено 6 июля 2022 г.

Конфликтная ситуация касается 12 серверов Yadro Vegman S220, включенных в реестр российского оборудования при Минпромторге. Технику под маркой Yadro («Ядро») выпускает компания «КНС групп», которая стояла у истоков бизнеса жалобщика. Изначально ей принадлежало 49% долей «Национальных технологий», потом ее присутствие снизилось до 24,5%, а в конце июля 2019 г. полностью сошло на нет.

ИКТ-центру ФСИН по принуждению суда придется принять у поставщика серверы «Ядро» с чрезмерными характеристиками

Контракт ГЦИТОиС ФСИН с «Национальными технологиями» был подписан 27 сентября 2021 г. по итогам тендера с начальной максимальной ценой соглашения в 214,7 млн руб. Предложение победителя электронного аукциона составило 211,4 млн руб. Конкуренцию ему безуспешно попыталась составить одна не названная в публичных документах компания. Поставка «железа» должна была завершиться в январе 2022 г.

По итогам судебного разбирательства ГЦИТОиС нужно не только расплатиться с поставщиком за серверы, но и вернуть ему удерживаемую сумму обеспечения контракта в 21,5 млн руб., а также перечислить на его счет 7 млн руб. в качестве неустойки.

Редакция CNews направила в ГЦИТОиС ФСИН запрос на комментарий и ожидает пояснений относительно того, собирается ли организация обжаловать решение суда.

На момент публикации данного материала сведения о «Национальных технологиях» в реестре недобросовестных поставщиков, в который ФАС может включить компанию, потерявшую госконтракт, отсутствовали.

Как развивался конфликт

Как следует из документов разбирательства, проблемные серверы были переданы заказчику 1 декабря 2021 г., что подтверждается товарной накладной и счет-фактурой. Спустя две недели, 15 декабря заказчиком было подготовлено экспертное заключение, согласно которому товар не соответствовал качественным и техническим характеристикам.

После этого 21 декабря поставщик направил в адрес заказчика письмо с уведомлением об устранении недостатков и готовностью пройти повторную экспертизу, а также с предложением внести в контракт изменения, улучшающие ряд технических характеристик товара. 22 декабря, получив «добро» заказчика, стороны заключили дополнительное соглашение к контракту, по которому договорились об улучшении условий ТЗ.

Однако уже 28 декабря заказчиком было подготовлено заключение экспертизы, согласно которому в товаре были выявлены новые недостатки (ранее не озвученные поставщику, не отмеченные в первом экспертном заключении, а также не предусмотренные ТЗ), а товар повторно признан не соответствующим качественным и техническим характеристикам.

Уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта ГЦИТОиС ФСИН направил «Национальным технологиям» 29 декабря 2021 г.

Улучшенные характеристики — это не плохо

В ходе разбирательства по иску поставщика 29 апреля 2022 г. судом по делу была назначена судебно-техническая экспертиза товара. По ее итогам было получено заключение, в соответствии с которым сервер Yadro Vegman S220 «не полностью соответствует требованиям ТЗ и контракта», но в то же время «выявленное несоответствие имеет характер не существенного и является улучшением».

Как отмечают судьи, ответчик, возражая против результатов экспертизы и доказательств того, что заключение не отвечает принципам относимости и допустимости, не представил. Ходатайство о назначении по делу повторной судебной экспертизы ответчик в установленном законом порядке не заявил. То, что выявленные несоответствия могут повлиять на работоспособность и качественные характеристики товара, заказчик не доказал.

«При этом возражения ответчика относительно неприемлемости улучшений технических характеристик поставляемого товара никакими доказательствами не подтверждены, — отмечают судьи. — Ответчик указывал на то, что поставленный товар подлежит последующей проверке и допуску к работе соответствующими органами; между тем ни одного доказательства, в том числе нормативно установленного в указанной части, не представил. Как не представил доказательств, что условиями контракта и его ТЗ поставщик был извещен, что заявленные в контракте характеристики являются безусловными и исключающими поставку товара с улучшенными техническим характеристиками».

Специфика деятельности ГЦИТОиС

Федеральное казенное учреждение «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН» ведет свою историю с 1996 г. Он является учреждением российской уголовно-исполнительной системы, созданным для обеспечения ее деятельности в части организации инженерно-технического обеспечения, информатизации, функционирования и развития ведомственной телекоммуникационной сети связи, инженерно-технических средств охраны и надзора, средств технической защиты информации, специальной связи, а также реализации функции по организации учета, обеспечения, снабжения и ремонта вооружения, боеприпасов и специальных средств.