«Росатом» вызвался стать главным производителем импортозамещенного ПО в машиностроении

Госкорпорация «Росатом» хочет стать одним из основных вендоров центра компетенций по импортозамещению ПО в области машиностроения. Специалисты компании будут координировать работу центра и выполнять заказы для трех-пяти якорных заказчиков. Такая схема будет обсуждена в скором времени с Минцифры.

Ключевой вендор импортозамещения

«Росатом» планирует стать одним из ключевых вендоров при создании центра компетенций по импортозамещению ПО в области машиностроения. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на замдиректора цифровизации госкорпорации Евдокию Рукавишникову. По ее словам, в первую очередь речь идет о направлениях автопрома, судостроения и авиации.

Госкорпорация хочет выступать единым вендором создаваемых на базе такого центра технологий.

Индустриальные центры компетенций по импортозамещению ПО создаются по поручению председателя Правительства Михаила Мишустина. Они должны быть сформированы к середине июля 2022 г.

Как это будет работать

«Наши специалисты будут работать с центром и с разработчиками в единой связке на ежедневной основе как координаторы процесса, выполняя заказы для трех–пяти якорных заказчиков, — уточняет Рукавишникова. — А остальные клиенты впоследствии смогут использовать эти разработанные решения».

«Росатом» претендует на ключевую роль в импортозамещении ПО для машиностроения

Такой формат работы, по мнению представителя «Росатома», позволит центру компетенций непосредственно участвовать в создании того или иного решения. Эта схема в ближайшее время будет обсуждена с Минцифры, добавляет замдиректора цифровизации «Росатома».

В «Росатоме» не уточнили, какое количество специалистов госкорпорации будет задействовано в этом процессе, а также когда работа начнется.

При этом эксперты отмечают, что отечественного ПО в промышленности крайне мало. «В основном предприятия работают на западном софте, который разрабатывался десятилетиями, а потом еще годами кастомизировался под российского заказчика», — рассказал «Ведомостям» замдиректора компании «Рексофт» Максим Кутузов. Также он подчеркнул, что заменить существующие системы в короткий срок будет сложно.

Остальные участники проекта

Ответственным за создание центров компетенций по импортозамещению ПО назначено Минцифры, пишут «Ведомости». В министерстве уточнили, что планируется создать 10 таких центров по разным отраслям экономики, включая объединения по ОС, офисному ПО, СУБД, облачным платформам, средствам защиты информации и т. п. Сейчас ведется работа по формированию списка компаний, которые войдут в такие центры, отмечают в Минцифры.

В том числе, на данный момент формируется пул проектов по замещению зарубежных отраслевых решений и ПО на российские аналоги с финансово-экономическим обоснованием и графиком реализации, рассказали «Ведомостям» в Минпромторге.