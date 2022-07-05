Месячная аудитория CNews выросла до 5,9 млн человек

Быстрый рост

CNews — крупнейшее русскоязычное издание о цифровизации бизнеса и государства, основанное в 2000 г. — продолжает активное развитие. По данным «Яндекс.Метрика», в марте 2022 г. аудитория издания достигла 5,9 млн человек. По сравнению с мартом 2021 г. месячная аудитория издания выросла на 93%, число просмотров выросло на 124%.

Рост аудитории CNews происходит на фоне всплеска интереса к цифровизации и импортозамещению, внимание к ним растет на всех уровнях. Руководство страны принимает всё новые меры поддержки ИТ-отрасли и соответствующих специалистов.

По данным «Яндекс.Метрики», месячная аудитория CNews выросла на 93%

По данным «Яндекс.Метрика», месячная аудитория CNews выросла на 93%

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

Портрет аудитории

74% аудитории CNews составляют мужчины, 26% — женщины. Подавляющее большинство читателей CNews находится в возрасте наибольшей деловой активности: от 25 до 54 лет.

По данным «Яндекс.Метрики», 85% читателей CNews живут на территории России. Еще 8% находятся в Белоруссии, Казахстане, Германии, США.

CNews традиционно имеет глубокое проникновение во всех регионах нашей большой страны. Около половины посетителей издания базируются в Центральном федеральном округе. На втором и третьем местах — Приволжский и Северо-Западный округа.

Подавляющее большинство читателей CNews находится в возрасте наибольшей деловой активности

Об интересах аудитории издания можно судить на основе так называемого аффинити-индекса «Яндекса»: отношения доли посетителей с заданным интересом на сайте к среднестатистической доле посетителей с этим же интересом на всех сайтах интернета. Так по группе «Компьютерная техника» сайт CNews.ru превосходит средний уровень Рунета на 376%. По теме «Инвестиции» индекс издания составляет 359%, «Финансы» — 282%, «Открытие бизнеса» — 496%. Невероятно высокий аффинити-индекс портала зафиксирован в таких темах как «Настольные компьютеры» (506%), «Ноутбуки» (483%), «Планшеты» (386%), «Мониторы» (514%), «Умные часы и браслеты» (332%), «Принтеры и МФУ» (356%).

CNews проводит свыше 50 конференций в год

Помимо работы на рынке интернет-СМИ, CNews является одним из крупнейших организаторов конференций в России. В год компания организует около 50 мероприятий с численностью аудитории до 200 человек. Флагманским проектом является CNews FORUM — крупнейшее в России ИТ-событие года с числом участников более 1600 человек, которое проводится два раза в год.

7 июня 2022 г. CNews при поддержке Минцифры России провел «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие собрало свыше 650 участников, которые заслушали более 70 экспертных докладов. В фойе форума свои стенды развернули свыше 20 ИТ-компаний. Пленарное заседание открыло интервью с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максутом Шадаевым. На форуме выступили начальник управления ИТ «Сургутнефтегаза» Ринат Гимранов, директор департамента ИТ «Уралхима» Валерий Фокин, старший вице-президент по банковским технологиям банка «Уралсиб» Константин Меденцев и многие другие.

Новые проекты

В 2022 г. CNews запустил новую рубрику «Импортонезависимость», в которой публикуются актуальные новости и аналитические материалы по теме.

CNews постоянно совершенствует платформу. В конце 2021 г. на портале была успешно запущена система на основе машинного обучения, которая анализирует все публикации, выбирает из них ключевые слова и составляет метастраницы, посвященные отдельным компаниям, продуктам, персонам или явлениям.

С 2019 г. успешно развивается «Market.CNews» — первый в России ИТ-маркетплейс для бизнеса и государства. Агрегатор объединяет предложения компаний-поставщиков более чем 20 корпоративных ИТ-услуг, включая IaaS, VPS, CRM, BPM, IP-телефонию и другие облачные сервисы. Список услуг и аудитория портала постоянно растет.

CNews Analytics: рейтинги, обзоры, исследования

Аналитическое агентство CNews Analytics специализируется на исследованиях в области цифровизации. Ежегодно агентство публикует свыше 20 открытых обзоров рынков информационных технологий и телекоммуникаций, включающих рейтинги крупнейших игроков, карты сегментов отрасли, статистическую и аналитическую информацию, мнения экспертов и комментарии ведущих игроков рынка ИКТ. С 2002 г. CNews Analytics публикует первый в России рейтинг крупнейших ИТ-компаний CNews100. Агентство проводит исследования по заказу ведущих компаний страны.