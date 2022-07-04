150 самых полезных для россиян информсистем будут переведены на «Гостех» раньше обязательного срока

Самые полезные для россиян государственные информационные системы будут переведены на российскую облачную платформу «Гостех» ранее 2024 г., когда для всех ГИС переход на платформу станет обязательным. Ее использование призвано добиться технологического суверенитета страны за счет импортозамещения всех базовых компонентов платформы. Благодаря «Гостеху» сроки создания госинформсистем сократились в три раза.



Переход на «Гостех»

На платформу «Гостех» в приоритетном порядке будут переведены 150 самых значимых государственных информационных систем (ГИС). Остальные (около 350) перейдут на российскую облачную платформу к 2024 г. Об этом в ходе совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) и заместителями глав субъектов по цифровой трансформации сообщил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. Об этом CNews рассказали представители «Гостеха».

По словам Чернышенко, использование российской платформы «Гостех» позволит достичь технологического суверенитета страны. Платформа является «самой защищенной, в том числе за счет импортозамещения всех базовых компонентов». На все ее инструменты получены сертификаты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). В настоящий момент на отечественную платформу переводятся три госинформсистемы.

Ускоренный запуск систем

Как отметил Чернышенко, за счет использования готовых сервисов «Гостеха» удалось сократить сроки создания ГИС в два-три раза. При этом системы разрабатываются с учетом дальнейшего их масштабирования и развития. На заключительной стадии находятся три проекта по переводу ГИС на «Гостех».

Чернышенко: треть ГИС будут переведены на «Гостех» раньше 2024 года

В частности идет подготовка к запуску в промышленную эксплуатацию ГИС обязательного медицинского страхования (ОМС). С 1 декабря 2022 г. цифровые полисы будут доступны всем гражданам. Получить бесплатную медпомощь можно будет по документам удостоверяющим личность. Помимо ГИС ОМС, к промышленной эксплуатации готовится система Минспорта. Так, с 1 сентября 2022 г. станет доступна электронная запись в спортивные школы с помощью портала госуслуг.

Во второй половине 2022 г. будет проведен аудит региональных информационных систем и сформирован список регионов, которые в первую очередь переведут свои сервисы на платформу «Гостех».

«Платформа “Гостех” выступит единым шлюзом сервисов, стандартизирует эти сервисы, чтобы каждый субъект и каждый город могли модернизировать свои городские и региональные системы и дали возможность гражданам пользоваться услугами в тех средах, где им удобно и привычно», — заявил директор «Гостеха» Василий Слышкин.

Обязательная платформа

«Гостех» — это облачное платформенное решение для федеральных, региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами, а также маркетплейсом с возможностью переиспользования компонентов. С 2020 г. в России проходит эксперимент по созданию, переводу и развитию ГИС на платформе «Гостех». Он продлится до конца 2022 г. В эксперименте участвуют Минцифры, Минспорта, Росимущество, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и др. Создать «Гостех» российским властям предложил Сбербанк, который и выступает ее оператором.

Использование платформы региональными и федеральными властями станет обязательным с 2024 г. Для тех, кто в период с 2022 г. по 2024 г. будет создавать свои системы на «Гостехе», предусмотрены субсидии в размере 600 млн руб. При этом ведомства должны будут делиться типовыми решениями с другими регионами, которые смогут подключиться к платформе и сразу их использовать.