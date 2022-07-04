Суперпроект российских ядерщиков за 50 миллионов переедет с Microsoft SharePoint на независимое ПО

Переезд «Прорыва»

Как выяснил CNews, кураторы российского амбициозного ядерного проекта «Прорыв» готовы потратить 51 млн руб. на замещение программной платформы его портала Microsoft SharePoint 2013 на импортонезависимое решение. Информацию об этом можно найти на сайте госзакупок.

На сайте проекта говорится, что он реализуется госкорпорацией «Росатом» и нацелен на «достижение нового качества ядерной энергетики, разработку, создание и промышленную реализацию замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах, развивающих крупномасштабную ядерную энергетику».

Упомянутая сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в миграционном тендере, который был запущен 30 июня 2022 г. в формате конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Заявки от претендентов принимаются до 18 июля, подведение итогов намечено на 20 июля. Непосредственным заказчиком работ выступает акционерное общество «Прорыв». Работы предстоит осуществить в ЦОДе заказчика. Их фронт рассчитан на срок до 26 мая 2023 г.

Портал ядерного проекта «Прорыв» откажется от ПО Microsoft

В качестве операционной системы для портального решения выбрана отечественная ОС Astra Linux SE 1.6 (релиз «Смоленск»), в качестве СУБД — российская Postgres Pro Enterprise сертифицированная во ФСТЭК.

В информсистеме портала будет храниться и обрабатываться информация, не содержащая сведения, составляющие государственную тайну.

Особенности проекта

Как сообщается в ТЗ, разрабатываемый портал должен позволять открывать документы форматов doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, .pdf, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .tif, .tiff, .avi, .mpeg, .mp3 без запуска специализированных приложений и скачивания файлов на компьютер пользователя. Должна быть реализована возможность совместной работы в рамках портального решения с документами, включая предложение правок в текстах, таблицах, презентациях, иметь необходимый функционал для рецензирования и отслеживания изменений в режиме реального времени.

Портальное решение должно обеспечить разграничение прав на просмотр, редактирование, комментирование и пересылку документов, а также дать возможность установить запрет на копирование информации и печать документов. «Портальное решение должно обеспечить отслеживание действий сотрудников организации для контроля процесса разработки документации и предотвращения утечки данных», — говорится в техзадании.

Кроме собственно миграции будущему исполнителю договора предстоит интегрировать портал «Прорыва» с информсистемами заказчика, а также расширить его функциональность.

В обновленном портале должны появиться разделы «Справочник сотрудников» (данные работников с указанием их должностей и корпоративных контактов), «Приказы и ЛНА» (локальные нормативные акты и пр.), «4D-модели» (воспроизведение существующих моделей; их характер в ТЗ не уточняется), «Патентные исследования» и др.

Что касается интеграции, то портал должен взаимодействовать с Microsoft Active Directory (LDAP). Требуется интеграция с системой “1С:ЗУП”, с почтовыми серверами на платформе CommuniGate Pro и Microsoft Exchenge 2013.

Также необходимо интегрировать портал с системой имитационного моделирования замкнутого ядерного топливного цикла (СИМ-ЗЯТЦ), построенной на платформе Dassault Systemes 3Dexperience и с информационной системой управления инженерными данными (ИСУЖЦ).

«Требуется интеграция с системой внутренней коммуникации Trueconf в части встраивания модуля для обеспечения возможности трансляции на портале онлайн-видео публичных семинаров, совещаний и т. д.», — прописано в ТЗ.

Масштабы «Прорыва»

Проект «Прорыв» осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 гг. и на перспективу до 2020 г».

Цель работы в рамках проектного направления «Прорыв» — создание ядерно-энергетических комплексов, включающих в себя атомные электростанции (АЭС), производства по регенерации (переработке) и рефабрикации ядерного топлива, подготовке всех видов радиоактивных отходов к окончательному удалению из технологического цикла для крупномасштабной ядерной энергетики России.

За счет достижений «Прорыва», инициаторы проекта рассчитывают добиться исключения аварий на АЭС, требующих эвакуации, а тем более отселения населения, обеспечения конкурентоспособности ядерной энергетики в сравнении с альтернативной генерацией, в первую очередь, с парогазовыми установками, но также и солнечными и ветровыми станциями при учете всех затрат топливных циклов.

В участие в «Прорыве» вовлечены ядерные и научные центры, институты, вузы и другие организации: ВНИИНМ, ВНИИХТ, ГНЦ НИИАР, ГНЦ РФ-ФЭИ, инжиниринговая компания «Зиомар», КБСМ, Московский завод полиметаллов», управляющая организация «Наука и инновации», «НЗХК-инжиниринг», НИКИЭТ, ОКБМ им. И. И. Африкантова, Сибирский химический комбинат», ТВЭЛ, Центральное конструкторское бюро машиностроения, ОКБ «Гидропресс», «ЦНИИ КМ “Прометей”», ИБРАЭ РАН, концерн «Росэнергоатом», «Свердниихиммаш», НПФ «Сосны», Машиностроительный завод, РФЯЦ–ВНИИТФ, РФЯЦ-ВНИИЭФ, Томский политех и др.