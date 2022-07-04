Microsoft вот-вот потеряет один из крупнейших в мире рынков Windows. Китай в шаге от полного отказа от иностранных ОС

Власти Китая инициировали программу openKylin, в рамках которой в стране создано сообщество по разработке ОС Kylin. Это одна из первых национальных ОС Китая. За счет инициативы openKylin КНР собирается ускорить разработку системы и внедрение в нее современных компонентов. Kylin позиционируется как замена Windows как минимум в госсекторе и военных ведомствах Китая.

Сообщество Kylin

Китай приступил к последней фазе избавления от операционных систем Windows в госсекторе и военных учреждениях, сообщил The Register. Для этого была запущена инициатива openKylin, направленная на повышение темпов разработки операционной системы Kylin – одной из многочисленных китайских платформ, способных заменить собой ОС Microsoft.

Суть инициативы кроется в названии. Ускорить разработку Kylin власти Китая решили за счет открытия доступа к проекту сторонним разработчикам. Теперь различные программисты Китая имеют возможность вносить свои изменения в код Kylin. Также к проекту openKylin могут присоединиться китайские колледжи и университеты.

Доделать проект 21-летней давности

Kylin имеет особое значение для КНР, поскольку является для этой страны первой национальной ОС. Разработка системы, поначалу основанной на FreeBSD, началась в 2001 г. На первом этапе над ней работали эксперты Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Целевой аудиторией системы были госсектор и военные ведомства Китая.

Рабочий стол одной из ранних версий Kylin на Linux

Авторы проекта нарекли его в честь мифического существа Цилинь (Qilin), известного в китайской культуре и включаемого в перечень четырех благородных животных наряду с китайскими драконом, фениксом и черепахой. Цилинь символизирует долгую жизнь, празднество, великолепие, радость, знаменитых потомков и мудрость.

ОС Kylin по-прежнему развивается, но от FreeBSD в нынешнем ее исполнении в ней ничего не осталось. Разработчики сменили курс на Linux. До запуска инициативы openKylin над системой трудились специалисты крупного китайского разработчика ПО Tianjin Kylin Information (TKC).

Коллективное творчество

Инициативу openKylin можно считать четвертой фазой развития Kylin. Первой были разработка и выпуск версии на FreeBSD, Второй этап начался в 2010 г. с переходом на ядро Linux.

В 2013 г., как сообщал CNews, свет увидела особая версия Kylin, основная на Ubuntu – одном из самых известных Linux-дистрибутивов в мире. Ее появление стало следствием договоренности британской компании Canonical, разработчика Ubuntu, с китайскими властями. Весной 2022 г. Canonical ушла из России, поддержав западные санкции.

Проект openKylin, не успев заработать, заручился поддержкой почти двух десятков китайских фирм и учреждений, в том числе Китайского инновационного центра передовых операционных систем (Advanced Operating System Innovation Center). Все они будут вносить свой вклад в сообщество openKylin для внесения нужных нововведений в Kylin.

К нововведениям, помимо прочего, относится оптимизация Kylin для работы с процессорами Intel и AMD последних поколений. Также система получит поддержку новых процессоров RISC-V и улучшенную оболочку Ubuntu Kylin (UKUI) для планшетов и ноутбуков-трансформеров.

Борьба с иностранным ПО

Попытки Китая избавиться от ПО Microsoft – это далеко не новая инициатива властей КНР. Все началось еще в 2000 г., когда государство приказало всем правительственным учреждениям удалить Windows и перейти на Red Flag Linux. Однако в данном импортозамещение по-китайски провалилось – дистрибутив Red Flag не прижился.

Китай категорически не хочет видеть Windows на военных и правительственных ПК

В 2013 г. китайские власти призвали Microsoft расширить поддержку Windows XP , от которой страна по-прежнему сильно зависела. Инициатива не сработала – в апреле 2014 г. эта ОС лишилась техподдержки со стороны Microsoft. В ответ Китайское правительство запретило Windows 8 в большей части государственного сектора.

В 2017 г. Microsoft выпустила особую версию ОС Windows 10 под названием China Government Edition, созданную специально для китайского правительства, с учетом всех его пожеланий. Система создавалась в сотрудничестве с China Electronics Technology Group.

Но эти усилия не принесли Microsoft лояльность правительства Китая. В начале декабря 2019 г., как сообщал CNews, власти КНР приняли решение полностью отказаться от использования иностранного программного обеспечения в госучреждениях. Стратегия отказа была разработана сроком на три года – к концу 2022 г. импортозамещение в данной области должно быть 100-процентным.

Спустя три месяца, в марте 2020 г. государство Китая инициировало разработку еще одной государственной замены Windows, получившей название Unity Operating System или UOS. Создание ОС было доверено специалистам компании Union Tech.

Также следует отметить, что в 2019 г. Microsoft едва не лишила владельцев ноутбуков Huawei обновлений ОС Windows в рамках поддержки антикитайских санкций властей США. Представители китайского государства отреагировало моментально, тонко намекнув Microsoft, что на любое действие есть противодействие. Итог – Windows-ноутбуки Huawei по-прежнему получают обновления.

Иностранное «железо» тоже не нужно

Стратегия китайского импортозамещения в военном и правительственном секторах включает отказ не только от программного обеспечения, но и от оборудования. Так, весной 2022 г. власти Китая обязали госсектор в течение двух лет полностью избавиться от иностранных ПК и заменить их на китайские. На тот момент в центральных правительственных учреждениях замене подлежало свыше 50 млн иностранных компьютеров. В итоге их в любом случае окажется значительно больше, поскольку кампания по импортозамещению обязательно затронет и региональные власти.

Данная кампания не касается центральных процессоров – в импортозамещенных китайских ПК пока еще могут использоваться чипы AMD и Intel. Связано это с отсутствием в КНР полноценных их аналогов.

Однако Китай работает и в этом направлении. В июне 2022 г. КНР приступила к созданию собственной процессорной архитектуры RISC-X на базе RISC-V, которая, как ОС Kylin благодаря проекту openKylin, является открытой.