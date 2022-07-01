ИСП РАН закупает серверы на зарубежных чипах с обязательной гарантией. Параллельный импорт запрещен

ИСП РАН приобретает серверы для своего Исследовательского центра доверенного искусственного интеллекта, на развитие которого Правительство выделило сотни миллионов рублей. В ТЗ использованы древние стандартные формулировки, которые не соотносятся с возможностью поставки «железа» по каналам параллельного импорта. Заказчик уверен в обратном.

«Железо» для ИИ-центра

Как выяснил CNews, Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) готов потратить 19,4 млн руб. на шесть серверов, то есть по 3,23 млн руб. за штуку. «Железо» предназначено для реализации программ Исследовательского центра доверенного искусственного интеллекта (ИИ) ИСП РАН.

Указанная выше сумма на приобретение серверов для ИИ-центра выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тендере ИСП РАН. Он был объявлен 30 июня 2022 г. в формате аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Заявки от претендентов принимаются до 8 июля, подведение итогов намечено на 12 июля. Победителю предстоит поставить товар заказчику в течение 90 дней с момента заключения договора.

ИИ-центр ИСП РАН в октябре 2021 г. стал одним из шести тематических проектов, на поддержку которых Правительство России выделило 4,1 млрд руб. на период 2021-2023 гг. (По более поздним данным — 5,4 млрд руб. до 2024 г.) По условиям конкурса, размер гранта для одной организации в 2021 г. не мог превышать 150,4 млн руб., в 2022 г. и последующие годы — по 250,6 млн руб. Финансирование должно быть направлено на развитие области «сильного» ИИ, систем доверенного ИИ и этических аспектов применения данной технологии.

ИСП РАН закупает для своего ИИ-центра серверы, установив к ним в ТЗ неоднозначные требования

Деньги были выделены в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпрограммы «Цифровая экономика». Предполагается, что центры будут заниматься научными разработками, а также участвовать в подготовке и реализации образовательных программ. Финансовая господдержка простимулирует развитие технологий ИИ и их внедрение в различные отрасли, считают в Правительстве.

Параллельный импорт не предлагать?

Анализ других «железных» тендеров ИСП РАН на сайте госзакупок показывает, что организация в ряде разделов ТЗ использует одинаковые стандартные формулировки. После 24 февраля 2022 г. с началом спецоперации России на Украине ИСП их корректировать не стал. Поэтому в контексте ухода из нашей страны большей части вендоров «железа» и их отказа от сервисной поддержки российских заказчиков некоторые из формулировок сейчас выглядят несколько странно.

В частности, в ТЗ говорится, что товар должен сопровождаться документами, удостоверяющими его качество и безопасность, включая документы, подтверждающие гарантийные обязательства: «гарантия поставщика (гарантийное письмо или иной документ), гарантия производителя (гарантийный талон либо соответствующий раздел и отметка в техническом паспорте)».

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовленным не ранее 2021 г. «Товар не должен быть контрафактным, “серым”, фальсификатом, должен быть ввезен на территорию РФ и/или произведен на территории РФ в соответствии с требованиями законодательства РФ, — говорится в ТЗ. — Заказчик оставляет за собой право осуществить запрос производителю товара(ов) для подтверждения соответствия указанным требованиям».

Всем этим требованиям в текущих условиях может удовлетворять техника, собранная в России, хотя ее производители пребывают в кризисе из-за нехватки импортных комплектующих, а полноценный сервис могут обеспечить только лидеры рынка.

Зарубежное «железо» сейчас на вполне законных основаниях может попадать в Россию по каналам так называемого параллельного импорта. Но по сути это происходит в рамках тех самых «серых» поставок, которые заказчик не приемлет, да и о гарантии производителя здесь речь идти не может.

Позиция ИСП РАН

Комментарии представителей ИСП РАН ясности в вопрос о допустимости предложения на тендер зарубежной техники не внесли.

По их словам, все формулировки ТЗ соответствуют федеральному закупочному законодательству, положению о закупках ИСП РАН, утвержденному Минобрнауки и другим актуальным нормативно-правовым актам, регулирующим рассматриваемую сферу.

«Представленные вами отрывки формулировок конкурсной документации никак не ограничивают каналы поставки товара (в том числе т. н. параллельного импорта), если результирующим итогом товар будет отвечать требованиям конкурсной документации, будет надлежащего качества, в том числе не будет контрафактным, “серым”, фальсификатом», — сообщили собеседники CNews.

«Строго говоря, никакие формулировки конкурсной документации, в том числе представленные вами, никак не ограничивают круг возможных поставщиков, если способы поставки товара на территорию РФ и/или производства на территории РФ соответствуют требованиям законодательства РФ», — добавили они.

Основные параметры закупаемых серверов

По условиям ТЗ, в каждом из закупаемых ИСП РАН серверов должно содержаться как минимум два 32-ядерных процессора с тактовой частотой не менее 2,6 ГГц. Исходя только из этих параметров, никакие доступные на рынке чипы российской разработки в приобретаемых серверах задействованы быть не могут.

Объем кэш-памяти каждого процессора должен составлять не менее 48 МБ. Суммарный объем установленной в сервер оперативной памяти — 512 ГБ. Частота работы оперативной памяти — не менее 3200 МГц.

В серверы должно быть установлено не менее четырех дисковых накопителя одного типа и не менее двух другого. Объем каждого из дисков первого типа должен составлять как минимум 12 ТБ, второго типа — 480 ГБ.

По части предустановленного софта в ТЗ прописано, что терминал и гипервизор должны быть включены в реестр отечественного программного обеспечения при Минцифры.