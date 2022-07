«Россети» купили серверы Dell на 7 миллионов дороже, чем могли. В дешевом варианте не было бесполезного для России сервиса

«Россети» на закупке северов Dell отклонила заявку с семимиллионной «скидкой» из-за того, что поставщик не вписал в заявку оказание одного из сервисов вендора. То есть госзаказчик либо забыл, что российским организациям американская техподдержка больше недоступна, либо действительно ожидает от подрядчика применение хитроумных серых схем. Они вполне реальны.

«Железо» Dell для «Россетей»

Как выяснил CNews, ИТ-интегратор «Россетей», компания «Россети цифра» не захотела приобрести серверы Dell со «скидкой» почти в 7 млн руб. по причине того, что потенциальный поставщик «железа» не расписался в готовности обеспечить один из стандартных сервисов американского вендора. Это следует из документации завершившегося тендера интегратора.

Закупка была объявлена 17 июня 2022 г. в формате сравнения цен в неэлектронной форме с начальной максимальной ценой договора на уровне 32,6 млн руб. Госзаказчику требовалось 10 серверов. Отдельно отмечалось, что поставляемый товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не собранным из восстановленных узлов и агрегатов. Также подчеркивалось, что «поставка эквивалента не допускается в связи с исполнением заказчиком обязательств по договорам с третьими лицами».

Заявки от соискателей принимались до 22 июня 2022 г. По окончании этого срока претендентами на госденьги оказалось две компании, названия которых в публичных документах не прописаны. Заявка одной из них с ценовым предложением в 25,7 млн руб. была отклонена с указанием в качестве причины такого решения «отсутствие сервиса невозврата жестких дисков (Keep Your Hard Drive For Enterprise, 36 Month(s)).

Данная услуга Dell позволяет заказчикам временно оставлять у себя вышедшие из строя диски, несмотря на гарантийное предоставление вендором новых дисков на замену.

«Россети» не захотели сэкономить на серверах Dell 7 млн рублей

Примечательно, что предоставить ряд других прописанных в ТЗ гарантийных сервисов, поставщик, по всей видимости, был готов.

При этом очевидно, что после ухода Dell из нашей страны в связи с российской спецоперацией на Украине, ни получение новой техники, ни обеспечение ее сервисным обслуживанием по белой схеме невозможно.

Поэтому можно предположить, что либо заказчик просто прописал в ТЗ стандартные привычные требования к товару без учета новых реалий и отклонил дешевую заявку по формальным признакам, либо «Россети цифра» действительно ждут от поставщика использования изощренной серой схемы закупки «железа», которая даст возможность не только пользоваться техникой, но и полноценно ее обслуживать у вендора.

Редакция ожидает от «Россетей» и «Россетей цифра» разъяснений на этот счет.

Что касается завершившегося тендера, то победителем в нем была признана вторая неназванная компаний, которая в своем предложении снижать цену лота не стала вовсе.

Как можно добиться официальной поддержки

Как рассказал CNews Юрий Бондаренко, представитель компании BuyCisco, имеющей опыт поставок «железа» в Россию по каналам параллельного импорта, если госзаказчик всерьез нацелился на доступ к вышеупомянутому сервису Dell, то это вполне реализуемо.

По его словам, при закупке техники придется задействовать компанию, официально с Россией никак не связанную. Необходимо будет зарегистрировав договор поддержки на организацию из той страны, в которой приобретаются серверы, например в Китае.

Правда и замену оборудования можно будет осуществить только в этой стране, то есть ехать за дисками придется в тот же самый Китай. И очевидно, что заниматься этим будет не заказчик, а поставщик.

«В сегодняшних реалиях обеспечение гарантии зарубежных вендоров полностью ложится на поставщика, для которого исполнение договора с завершением поставки “железа” теперь не заканчивается, — резюмирует Бондаренко. — Мы сейчас так и работаем».

Масштабы бизнеса «Россетей»

«Россети» были созданы в 2012 г. на базе «Холдинга МРСК», который был основан 26 октября 2007 г., выделившись из РАО «ЕЭС России».

По собственному утверждению организации, «Россети» сейчас являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория ее деятельности охватывает 78 регионов России. Она управляет 2,45 млн км линий электропередачи. Сотни тысяч ее подстанций обладают суммарной трансформаторной мощностью более 825 тыс. МВА.

В 2021 г. полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 786,7 млрд кВт∙ч. Численность персонала группы — свыше 230 тыс. человек.

Имущественный комплекс «Россетей» включает 33 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале организации.