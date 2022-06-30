Против российской ИТ-компании ввели санкции за работу над заменой SWIFT

Великобритания ввела санкции против компании «Новые возможности», в которую Сбербанк передал ряд своих цифровых активов, включая Okko, «Звук», «Эвотор» и SberCloud. Также под санкции попал системный интегратор R-Style Softlab, участвующий в модернизации российской Системы передачи финансовых сообщений.

Новые санкции против России со стороны Великобритании

Великобритания расширила список российских физических и юридических лиц, попавших под санкции из-за событий на Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте Соединенного Королевства. В отношении лиц, попавших под санкций, вводится заморозка имеющихся у них активов в Великобритании, а также запрет на операции с ними.

За что введены санкции против R-Style Softlab

Под санкции попал системный интегратор R-Style Softlab. Как говорится в сообщении британских властей, эта компания может помочь российский банкам обойти ограничение на работу с международной системой денежных переводов SWIFT. Компания участвует в модернизации Системы передачи финансовых сообщений, которую создал Центробанк в качестве российской альтернативе SWIFT.

Кроме того, в Великобритании считают ИТ-сектор одним из стратегически важных для России. Ранее ряд крупных российских банков были отключены от системы SWIFT, включая Сбербанк, ВТБ, «Московский кредитный банк», Промсвязьбанк, банк «Открытие», Совкомбанк и др.

Исторически R-Style Softlab входил в группы компаний R-Style, которая была одним из лидеров российского ИТ-рынка в 1990-х годах. В начале 2010-х компания выделилась в отдельны бизнес и была продана бизнесмену Александру Клячину, владельцу гостиницы «Метрополь». Затем компания была перепродана польской группе Asseco , а в 2021 г ее новым владельцем стал предприниматель Наум Бабаев, совладелец агрохолдинга «Дамате».

Компания R-Style Softlab позиционирует себя как компания, охватывающая автоматизацию практически всех основных направлений банковской деятельности, включая расчетные операции, кредитование и депозиты, работу на рынке ценных бумаг, обслуживание частных и корпоративных клиентов по различным каналам и т.д.

В пресс-службе R-Style Softlab подтвердили CNews, что компания реализует для предприятий финансового сектора проекты, которые обеспечивают возможность передачи финансовых сообщений, что актуально на фоне отключения ряда банков от SWIFT. «На текущий момент сложившаяся ситуация никак не отразилась на нас, и, вероятнее всего, не отразиться в дальнейшем», - полагают в компании.

Санкции против бывших «цифровых» активов Сбербанка

Другим объектом санкций стала недавно созданная компания «Новые возможности». В нее Сбербанк передал ряд своих «цифровых активов»: онлайн-кинотеатр Okko, стриминговый сервис «Звук», разработчик решений для автоматизации торговли «Эвотор», разработчик решений в области синтеза и распознавания речи «Центр речевых технологий» и провайдер облачных услуг SberCloud.

В последние годы Сбербанк активно развивал свою экосистему «цифровых» сервисов, в том числе создал единую систему авторизации SberID и сквозную подписку «СберПрайм». Однако после начала специальной военной операции России на Украине Сбербанк попал под санкции Великобритании, США и частично Евросоюза.

После чего ряд его «цифровых» сервисов лишились приставки «Сбер» - например, так произошло с сервисом «Сберзвук» и «Сбер Еаптека» (они стали называться «звук» и «Еаптека» соответственно). Затем упомянутые активы были проданы компании «Новые возможности», владельцем которой выступает Татьяна Портных. Пресс-служба Okko к моменту публикации не ответили на запрос CNews относительно санкций против компании - владельца сервиса.