США ввели санкции против «Ростеха» и его ИТ-холдингов

США ввели санкции против госкорпорации «Ростех». В числе прочих санкции затронут принадлежащие корпорации структуры - концерн «Автоматика», «Российская электроника», «РТ-Информ», а также директора по спецпоручениям корпорации Василия Бровко.

Санкции против «Ростеха»

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против России. В частности, объектом санкций стала госкорпорация «Ростех». Целью является создание проблем для российской оборонной промышленности. Пресс-службе «Ростеха» не прокомментировали к моменту публикации данное событие.

«Ростех» объединяет более 800 предприятий в сфере обороны, машиностроения, авиации и др. Теперь все активы «Ростеха» и предприятий, в которых госкорпорация имеет более чем 50% долю, на территории США будут заморожены. До этого санкции против «Ростеха» были введены в Европейском Союзе, Великобритании, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

Санкции против концерна «Автоматика», ИБ «Реформ» и «Российской электроники»

В санкционном списке США, OFAC SDN (Office of Foreign Assets Control Specially Designated Nationals List), отдельно упоминается ряд дочерних предприятий «Ростеха». В их числе «Концерн «Автоматика», разрабатывающий решения в области информационной безопасности, кибервойн и беспилотных летательных аппаратов.

США ввели санкции против госкорпорации «Ростех»

Также санкции введены в отношении ИБ «Реформ» - компании, работающей в сфере ИТ и проводящей обучение сотрудников «Ростеха». Санкции введены также и в отношении холдинга «Российская электроника», объединяющего более 140 предприятий и производящего более половины российских электронных компонентов.

Кроме того, санкции ведены в отношении концерна «Швабе», работающего в сфере оптических и лазерных компонентов, и компании «РТ-Информ», выступающей центром компетенций «Ростеха» в области ИТ и информационной безопасности. Также санкции введены против автопроизводителя «Камаз», его гендиректора Сергея Когорина и «Объединенной авиастроительной корпорации».

Санкции против Василия Бровко

В санкционном списке США значатся также ряд топ-менеджеров «Ростеха». В их числе – директор госкорпорации по особым поручениям Василий Бровко, который, в числе прочего, курировал процесс создания дорожных карт по развитию прорывных цифровых технологий. Вместе с Бровко санкции введены и в отношении его супруги, замгендиректора телеканала «Матч ТВ» и бывшего гендиректора телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки.

Санкции против сети по поставки электроники в Россию

За пределами «Ростеха» санкции введены против зарегистрированной в Гонконге компании EMC Sud, занимающейся поставками электронных компонентов в Россию, ее владельца Александра Кокорева, его супруги Натальи и его партнера Дмитрия Афанасьева. Утверждается, что Кокорев вместе с супругой создали сеть компаний, действующих в интересах ФСБ.