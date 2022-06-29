Российский разработчик «железа» запустит производство чипов совместно с китайцами

Российский разработчик вычислительной техники Kraftway договорился с китайской компанией YMTC о совместном производстве контроллеров памяти в 2023 г. За два-три года Kraftway планирует выйти на объем производства в 1 млн твердотельных дисков в год. Основными заказчиками станут российские госструктуры, уверены представители отрасли.



Грандиозные планы

Российский производитель компьютерного оборудования для бизнеса и дома Kraftway собирается запустить серийное производство контроллеров памяти в 2023 г. совместно с Китаем. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на старшего вице-президента «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» Рената Юсупова.

Контроллер памяти — это микрочип, управляющий потоками данных между вычислительной системой и оперативной памятью. Как правило, он представляет собой отдельную микросхему, но контроллер также может быть интегрирован в состав северного моста, микропроцессор или систему на кристалле. Сейчас разработкой микроконтроллеров занимается порядка 10 компаний в США, Японии, Тайване и Израиле.

Kraftway заключила контракт на производство контроллеров поколений TLC, QLC с китайской YMTC. За два-три года компания собирается выйти на объем производства в 1 млн твердотельных дисков в год, сообщил Юсупов.

На какой фабрике это будет происходить, Юсупов не уточнил. Дело в том, что тайваньская TSMC, с которой ранее сотрудничала Kraftway, прекратила работать с российскими компаниями после начала военной спецоперации на Украине в феврале 2022 г. Однако по данным китайского издания Nikkei Asia, к концу 2022 г. YMTC собирается запустить уже второй завод по производству чипов флеш-памяти с ожидаемой мощностью производства до 200 тыс. 300-миллиметровых пластин, то есть один завод у компании уже точно есть.

Kraftway планировала вывести на рынок отечественный накопитель информации еще в 2019 год

Юсупов добавил, что контроллеры Kraftway будут использовать память трех вендоров: китайской YMTC, американской Micron и японской Toshiba. У каждого из них — свои стандарты памяти, и российской компании необходимо будет получить доступ к документации каждого разработчика, чтобы наладить выпуск продукта.



Спрос на российском рынке

На какие инвестиции готова Kraftway, Ренат Юсупов не уточнил, однако заметил: чтобы окупить производство компонентной базы, контроллеры должны продаваться «сотнями тысяч штук».

«Стоимость контроллера — это стоимость пластины, порезанной на количество кристаллов, — отметил Юсупов. — Пластина на тысячу кристаллов стоит условно $15 000–20 000. Для того чтобы это окупить, инвестиции в разработку должны составлять миллиарды».

По его словам, российский рынок итоговой продукции с использованием контроллеров сейчас оценивается в шесть-семь млн единиц, и Kraftway надеется на 10–15% рынка после запуска производства.

Что касается других российских производителей контроллеров, то разработками подобного уровня в России могут похвастаться буквально единицы производителей ввиду их сложности и емкости ресурсов, сообщил CNews Тимур Мустафаев, коммерческий директор компании «Аэродиск».

«Мы знали об этом направлении работ Kraftway и следили за ними, поэтому новости о запуске серийного производства можно только порадоваться, — отметил эксперт. — Это приближает наших производителей к созданию непосредственно SSD-накопителей и переводит всю ИТ-отрасль страны в сегменте производства "железа" на уровень выше по сравнению с компетенциями по выпуску материнских плат, схемотехники, корпусов и т. д.»

Однако, по мнению Мустафаева, это довольно высокорисковые разработки с точки зрения окупаемости проекта, и о конечном успехе можно будет говорить только после появлении первой серийной линейки в продаже. Сама же стадия запуска производства может занять не один год.

«В пользу Kraftway говорит тот факт, что они работают на госсегмент ИТ-рынка, и их решения в этом смысле изначально затачивались под требования заказчиков из госсегмента в области ИБ, — объяснил Мустафаев. — То есть разработки велись давно и фундаментально. В новых условиях актуализировался запрос на импортозамещение, и возникает очень хороший шанс, что новинку на базе многолетних разработок компании получится успешно масштабировать за счет гарантированного спроса и рынка сбыта».

Глава консорциума «Базис» Арсений Брыкин также сообщил «Ведомостям», что в случае длительного отсутствия зарубежных вендоров на российском рынке Kraftway может даже занять часть потребительского рынка.

История микроэлектронных разработок Kraftway

Компания Kraftway объявила о создании микросхемы первого отечественного дискового контроллера еще в 2019 г., а также представила прототип собственного твердотельного накопителя. Микросхемы контроллера затем поступили в производство на тайваньскую фабрику TSMC. Микросхема предназначалась для работы с планарной SLC/MLC и 3D NAND MLC памятью компаний Micron и Toshiba. Емкость твердотельного накопителя составляла 2 ТБ.

Проект был реализован в рамках госконтракта, заключенного между Kraftway и Минпромторгом в 2016 г., по которому компания получила субсидию в 325,6 млн руб. Kraftway сообщала о планах локализовать производство контроллеров в России — на заводе в Обнинске.