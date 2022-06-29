Названы самые успешные и отстающие ИТ-директора российских ведомств и регионов
Российское правительство опубликовало рейтинг руководителей цифровой трансформации ФОИВов и регионов. Это второй по счету рейтинг – первый был опубликован по итогам 2021 г. Новый перечень разительно отличается от предыдущего – поменялись и лидеры, и отстающие.
Обновленный рейтинг
Российские власти составили рейтинг руководителей цифровой трансформации (РЦТ) регионов страны и федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). Редакция CNews ознакомилась с документом.
Основные положения рейтинга озвучил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках совещания с руководителями цифровой трансформации. Оно состоялось 29 июня 2022 г.
Согласно документу, лидерами среди руководителей цифровой трансформации стали главы Минтруда, Минвостокразвития и Минкультуры. В отстающих оказались руководители Пробирной палаты, Ростехнадзора, Минздрава и Росавиация.
Рейтинг руководителей цифровой трансформации регионов возглавили Ямало-Ненецкий автономный округ (АО), Татарстан и Ханты-Мансийский АО. Замыкают перечень Тверская область, Ингушетия и Кабардино-Балкарская Республика.
Как рассчитывается рейтинг
РЦТ – это нововведение российских властей. Рейтинг существует с 2021 г. и подчитывается с учетом пяти основных показателей. В список входят меры поддержки ИТ-сферы, информационная безопасность, цифровая зрелость, платформа обратной связи и перенос массовых социально значимых услуг на портал госуслуг.
Под мерами поддержки ИТ-отрасли подразумеваются различные послабления, разделенные на «пакеты». Их начали вводить весной 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Список мер продолжил пополняться после начала спецоперации на Украине.
В мае 2022 г., как сообщал CNews, Минцифры подготовило новый метод оценки РЦТ. При подсчете рейтинга учитывается еще и степень достижения показателей результативности цифровой трансформации, а также финансовая дисциплина исполнения ведомственных программ цифровой трансформации. Помимо этого, внимание при расчете рейтинга будет учитываться и оперативный рейтинг выполнения показателей эффективности и результативности РЦТ.
Показатели изменились
В рейтинге РЦТ ФОИВов участвуют 63 российских ведомства. По итогам 2021 г. 35 из них показали средний результат цифровой трансформации, 18 — высокий и 10 — низкий.
|Ведомство
|Итоговая оценка рейтинга, %
|Минтруд
|62,2
|Минвостокразвития
|58,3
|Минкультуры
|55,9
|Росрезерв
|55,9
|Росводресурсы
|52,1
|Минцифры
|49,4
|Минпромторг
|48,1
|Росалкогольрегулирование
|45,8
|Росгвардия
|45,8
|Роспатент
|45,8
Для сравнения, новом рейтинге самый высокий результат уже у 21 ФОИВа, а самый низкий – у четырех.
В рейтинге 2021 г. в числе лучших ФОИВов в плане цифровой трансформации Росаккредитация, Росрезерв, Казначейство, ФТС, Минприроды, Росархив, Минпромторг, Россельхознадзор, Минюст и Росгвардия. В новом топ-10 наблюдаются существенные изменения – в него вошли Минтруд, Минвостокразвития, Минкультуры, Росрезерв, Росводресурсы, Минцифры, Минпромторг, Росалкогольрегулирование и Росгвардия.
|Ведомство
|Итоговая оценка рейтинга, %
|Роспотребнадзор
|29,9
|Росздравнадзор
|29,6
|МИД
|29,2
|ФСС
|29,2
|Росгидромет
|28,5
|Росреестр
|28,3
|Росморречфлот
|28,2
|Рособрнадзор
|27,8
|ФСИН
|27,8
|Минприроды
|26,7
Что касается отстающих федеральных органов исполнителей власти, то раньше это были Роснедра, Роскомнадзор, Минспорт, ПФР, Ростехнадзор, Федеральная пробирная палата, ФСС, Минсельхоз и Росрыболовство. Теперь же им на смену пришли Федеральное агентство по делам национальностей, Минпросвещения, МВД, Россотрудничество, Минфин, Пробирная палата, Ростехнадзор, Минздрав и Росавиация.
Цифровая трансформация регионов
В расчете РЦТ регионов тоже учитываются меры поддержки ИТ-отрасли. По информации Правительства России, 42 региона снизили ставки по налогам для ИТ-компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения.
|Субъект РФ
|Общий балл рейтинга
|Ямало-Ненецкий АО
|21
|Республика Татарстан
|19
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|18,7
|Московская область
|18,6
|Челябинская область
|18,6
|Томская область
|18,1
|Тульская область
|18,1
|Удмуртская Республика
|18,1
|Тюменская область
|17,7
|Калужская область
|17,5
16 субъектов России начали предоставлять региональные гранты, а 11 как минимум вдвое сократили арендную плату. Еще 10 регионов уменьшили налог на имущество для объектов связи и ЦОД. Плюс к этому, 24 региона запустили собственные уникальные меры поддержки отрасли, включающие стипендии, региональные субсидии, списание налога на прибыль для ИТ-компаний и др. Такие меры в настоящее время реализованы в Нижегородской, Тюменской и Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Якутии.
|Субъект РФ
|Общий балл рейтинга
|Астраханская область
|9,8
|Республика Тыва
|9,6
|Тверская область
|9,1
|Республика Ингушетия
|7,5
|Кабардино-Балкарская Республика
|6,9
На лето 2022 г. Россия состояла из 85 субъектов – республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных округов и автономных областей. Однако в рейтинге РЦТ регионов перечислено лишь 18 из них.