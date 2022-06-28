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«Газпром» увеличил закупки российского офисного пакета более чем в 4,5 раза

Дочерние структуры «Газпрома» отметились второй волной закупок российского офисного ПО «Мой офис». По сравнению с первой волной число приобретенных лицензий выросло в 4,5 раза.

«Мой офис» для «Газпрома»

Как выяснил CNews, после более чем годичной паузы структуры «Газпрома» возобновили приобретение российского офисного пакета «Мой офис» компании «Новые облачные технологии», и число лицензий, закупленных в ходе второй волны тендеров, превзошло объемы приобретений в рамках первой в четыре с половиной раза.

Новые закупки были объявлены дочерними компаниями углеводородного гиганта в период с начала октября 2021 г. по конец января 2022 г. Общее количество лицензий составило 1882 штуки.

Лицензии «Моего офиса» на некоторых тендерах, причем самых крупных, приобретались вместе с другим российским ПО, поэтому установить точную сумму, которую госзаказчики заплатили именно за «Мой офис» возможным не представляется.

По оценкам представителя одного из российских дистрибуторов, имеющего опыт поставок «Моего офиса», совокупная сумма договоров по линии отечественного офисного пакета составила примерно 40 млн руб.

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«Газпром» осуществил вторую волну закупок «Моего офиса»

На момент публикации данного материала «Новые облачные технологии» подтвердить или опровергнуть CNews корректность данных расчетов не смогли.

Кто, что и в каком количестве закупил

Как следует из тендерных документов, «Газпром добыча Надым» купил 1119 лицензий «Моего офиса профессионального» без ограничения срока действия, с правом на получение обновлений в течение трех лет. Данных о непосредственном поставщике (победителе тендера) в публичных документах нет.

«Газпром газораспределение Липецк» купил 495 лицензий на «Мой офис стандартный» без ограничения срока действия, с правом на получение обновлений в течение трех лет. Поставщик — компания «Технология».

«Газпром межрегионгаз Липецк» купил 170 лицензий на «Мой офис стандартный» сроком действия на один год. Поставщик — «Перемена-Липецк».

«Газпром газораспределение Вологда» купил 68 лицензий на «Мой офис стандартный» без ограничения срока действия, с правом на обновления в течение трех лет. Данных о поставщике нет.

«Газпром газораспределение Астрахань» 30 лицензий на «Мой офис стандартный» без ограничения срока действия, с правом на обновления в течение трех лет. Данных о поставщике нет.

Первые закупки «Моего офиса» «Газпромом»

Напомним, первая волна закупок структурами «Газпромома» «Моего офиса» прошла в период с августа 2019 по июль 2020 гг. В числе непосредственных приобретателей оказались «ГЭХ инжиниринг», «Газпром газораспределение Астрахань», «Газпром газораспределение Киров», «Газпром газораспределение Кострома», «Газпром газораспределение Липецк», «Газпром добыча Уренгой», «Газпром межрегионгаз Курган» и «Газпром межрегионгаз Ульяновск».

Разработчики пакета тогда подтвердили CNews, что для всех вышеупомянутых структур и для «Газпрома» в целом это стало первым экспериментом по использованию редакторов «Моего офиса».

Общую сумму потраченных на них денег определить тогда также не представлялось возможным, потому что закупки осуществлялись совместно с другим софтом, а часть очень маленьких по суммам комплектов была приобретена без конкурсов, поэтому публичной информации об этих закупках не было.

В пяти публичных тендерных процедурах победителями-поставщиками стали компании «Софтлайн» (трижды), «Стрим лайн» и упоминавшаяся выше «Перемена-Липецк».

Характеристики продуктов

По данным разработчиков, «Мой офис профессиональный» является полностью автономной и независимой от иностранного ПО платформой, представляющей собой комплекс приложений и систем для коммуникаций и работы с документами.

Решение включает в себя частное облако, табличный и текстовый редакторы, электронную почту, календарь, приложение для аналитики, презентаций и управления контактами. Продукт совместим с российскими и зарубежными операционными системами, предоставляет совместный доступ к документам и возможность их хранения внутри защищенного периметра информационной системы.

Версия «Мой офис стандартный» — это ПО для работы с документами на любых платформах, в том числе, на компьютерах с российскими процессорами из линеек «Эльбрус» и «Байкал». Продукт совместим с российскими и зарубежными ОС, включает средства для работы с документами, электронной почтой, календарем и контактами. Обладает возможностями по интеграции ПО сторонних производителей. Ообеспечивает возможность полного контроля над данными на стороне заказчика, сертифицирован ФСТЭК.

Денис Воейков

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