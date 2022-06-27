Внедрение цифровых технологий в российском госуправлении обойдется в 4,8 миллиарда

Минэкономразвития получит 4,8 млрд руб. на внедрение цифровых технологий в сфере государственного управления. Предполагается создание Единой национальной системы разработки регуляторных решений и Единой автоматизированной информационной системы поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, внедрение механизма оценки качества массовых госуслуг и разработка модуля, использующего искусственный интеллект в задах документооборота на данных органов власти.

Затраты на развитие цифровых технологий в сфере госуправления

Федеральный бюджет за период до 2024 г. потратит 4,78 млрд руб. на организацию нормативно-методической поддержке, мониторинг, создание, развитие, внедрение и эксплуатацию новых цифровых технологий в сфере государственного управления, а также на обеспечение контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в пределах функций Минэкономразвития. Соответствующая цель включена в федеральный проект «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика».

Единая национальная система разработки и принятия регуляторных решений

В рамках достижения указанной цели предполагается создание Единой национальной системы разработки и принятия регуляторных решений в России. Концепцию данной системы в 2019 г. представлял занимавший тогда пост министра экономического развития Максим Орешкин.

Предполагалось сформировать единую национальную среду взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений. Данная среда обеспечит безбумажное взаимодействие между разработчиками законодательных инициатив и совместное редактирование текстов проектов нормативных правовых актов в режиме онлайн. В системе должны храниться истории поручений и комментариев, в ней можно будет увидеть прежние редакции документа.

Минэкономразвития получит 4,8 млрд руб. на внедрение цифровых технологий в сфере государственного управления

Будущая платформа должна объединить существующие системы: раскрытие проектов нормативно-правовых актов (regulation.gov.ru), официальный портал актов, утвержденных президентом и правительством (pravo.gov.ru) и база законопроектов Госдумы (sozd.parliament.gov.ru.)

Контракт на создание данное системы Минэкономразвития заключило с подведомственным Минцифре госпредприятием НИИ «Восход», его сумма составляла 586 млн руб. Однако в 2022 г. контракт был расторгнут. В пресс-службе Минэкономразвития не ответили на запрос CNews относительно дальнейших перспектив создания данной системы.

Механизм оценки качества массовых государственных и муниципальных услуг

Также, согласно федпроекту ЦГУ, должен быть внедрен единый механизм оценки качества массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, подачи и обработки поступивших отзывов и предложений в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Кроме того, запланировано обеспечение сопровождения, мониторинга, информационной, экспертной и методической работы по внедрению новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг, поддержке развития сети МФЦ (многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг), контрольно-надзорной и разрешительной деятельности.

В федпроекте ЦГУ запланировано внедрение механизмов мониторинга инициатив и управлений изменениями в области цифровой трансформации отраслей экономики и секторов социальной сферы, в том числе разработки планов цифровой трансформации для отраслей/рынков/сфер экономической деятельности и секторов социальной сферы на основе платформенных решений, а также нормативного регулирования в цифровой экономике.

Информационные системы, которые создаст Минэкономразвития

Также в федпроекте ФГУ запланировано создание, развитие и эксплуатация ряда информационных систем: Единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО) для повышения эффективности коммуникации НКО (некоммерческими организациями) и федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления; информационной системы с целью осуществления мониторинга эффективности реализованных субсидий, доведенных федеральными органами власти; информационной системы для участников внешнеэкономической деятельности, включая межправительственные комиссии.

Среди планов значится и создание модуля, использующего искусственный интеллект в задах документооборота на данных федеральных органов исполнительной власти. АИС СО НКО уже запущена, в том числе функционирует портал данной системы.

Проблемы Минэкономразвития при использовании ИТ

В материалах Минэкономразвития отмечается, что при использовании ИТ в сфере государственного управления со стороны ведомства на данный момент существует ряд проблемных аспектов: отсутствие инструмента мониторинга эффективности реализованных субсидий, доведенных до ФОИВ; отсутствие инструмента анализа состояния отраслей экономики, в том числе в разрезе регионов; наличие дублирующих типовых функций в разных информационных системах; отсутствие гибкости в контрактной системе в сфере закупок при реализации новых задач; отсутствие механизмов централизованного управления информационными системами; отсутствие механизмов централизованного управления информационными системами; отсутствие единого информационного пространства Минэкономразвития; множественные связи при необходимости интеграции информационных систем между собой.

В результате возникают следующие проблемы: отсутствие методологических и технологических принципов и средств, обеспечивающих единство подходов к разработке и функционированию автоматизированных информационных систем в части используемой информации, форматов информационного обмена, технических и программных решений; отсутствие единого информационного пространства; отсутствие единой согласованной модели данных, универсальной модели обмена информацией; отсутствие систематизированного сбора/предоставления достоверных данных, высокие трудозатраты на ручной ввод данных в используемые системы, что повышает риски технических ошибок, противоречий, дублирования и искажений.

Также в числе обозначенных проблем значатся: отсутствие средств аналитической обработки, моделирования и визуализации отраслевой информации, включая системы искусственного интеллекта; невозможность построения современной интегрированной системы на основе одной или через объединение нескольких функционирующих в настоящее время информационных систем ввиду решения специализированных задач каждой из них, отсутствия единства организационных и программно-технических решений, возможности использования единой интеграционной шины унифицированного обмена данными; незрелость интегрированных механизмов и инструментов миграции сведений между информационными системами, низкая адаптивность к новым видам сведений, обменным форматам и новым участникам обмена данными.

ГИС «Экономика»

В связи с этим в 2022 г. Минэкономразвития решило создать новую ГИС (государственную информационную систему) – «Экономика». Она должна будет повысить эффективность государственного управления за счет формирования и реализации единой политики создания и применения цифровых технологий, совершенствования информационного, технологического и аналитического обеспечения принятия решений на всех уровнях управления, существенного сокращения дублирующих информационных потоков, формирования единого информационно-технологического пространства, обеспечения единства принципов создания, внедрения и эксплуатации информационных систем, а также повышения эффективности использования ИТ государственных органами. Расходы на создание системы в период до 2024 г. составят 294 млн руб.