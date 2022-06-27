Market.CNews изучил резервное копирование в облаке: подробный обзор услуги BaaS

Резервное копирование — неотъемлемая часть любой ИТ-инфраструктуры. Чем сложнее разрабатываемый продукт, тем серьезнее нужно относиться к безопасности и выбору инструментов защиты. Потеря данных может нанести непоправимый урон не только текущему проекту, но и всей дальнейшей репутации компании. В ходе работ по подготовке обзора BaaS 2022 аналитики Market.CNews подробно изучили все особенности данной услуги.

Что такое BaaS и как появилась эта услуга

Резервное копирование в той или иной мере применялось всегда, но именно с развитием ИТ-технологий эта процедура обрела статус обязательной. На это есть 3 причины:

Огромные объемы уникальных данных, которых больше нигде не существует — если они пропадут, то это навсегда. Высокая важность продуктов, поставляемых ИТ-отраслью — многие из них в буквальном смысле обеспечивают существование человечества. Непрерывное развитие продуктов — постоянно вносимые изменения увеличивают риск возникновения ошибок.

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В результате слияния этих факторов возникает огромное количество уникального программного обеспечения и сервисов, работающих под его управлением, которые при этом постоянно масштабируются и обрастают новыми возможностями.

Резервное копирование — неотъемлемая часть любой ИТ-инфраструктуры

Грамотно организованное резервное копирование — очень трудоемкий процесс. Часть производственного цикла, по важности не уступающая самой разработке: должна быть реализована схема, в которой все данные будут сохраняться с определенной периодичностью в несколько различающихся по времени создания бэкапов, на разные носители. Получается, что помимо мощностей для разработки, нужно организовывать и обслуживать систему резервного копирования.

Каждый разработчик должен был как-то по-своему решать эту задачу, выделять дополнительные мощности, разворачивать специальное ПО — это увеличивало стоимость продукта и требовало дополнительного времени. В конечном итоге потребность в резервном копировании на сторонних серверах и с использованием стороннего программного обеспечения была настолько большой, что перешла в разряд промышленных решений сразу, как только технологии смогли обеспечить достаточные скорости и надежность. Это и привело к появлению услуги BaaS — Backup-as-a-Service.

Как работает BaaS

Backup-as-a-Service — это услуга по созданию резервных копий данных. Название полностью отражает суть, но не раскрывает детали. Если представить упрощенную схему резервного копирования в облако, то она будет выглядеть так:

выбор поставщика — от него зависят качество услуг и расценки;

— от него зависят качество услуг и расценки; установка клиента для резервного копирования — обычно его предоставляет поставщик услуги, но часто можно использовать и стороннее программное обеспечение;

— обычно его предоставляет поставщик услуги, но часто можно использовать и стороннее программное обеспечение; выбор файлов, директорий, папок, виртуальных машин, баз данных, которые будут копироваться, а также установка периодичности и других конфигураций.

В целом настройка завершена, но с большими проектами, конечно, все будет немного сложнее. Потребуется предварительная аналитика всей инфраструктуры, определение сервисов и их зависимостей, которые необходимо отправлять в копию. Нужно будет провести оценку времени, разработать стратегию и на основе ее результатов выбрать подходящего поставщика.

При всем этом для крупных и сложных проектов одного облака будет недостаточно. В этом случае рекомендуется придерживаться правила «3-2-1» — тезиса, выведенного Питером Крогом в своей работе, посвященной управлению цифровыми активами.

Правило 3-2-1 в резервном копировании

Суть этого тезиса заключается в том, что для обеспечения надежного резервного копирования одной копии недостаточно. Необходимо 3 копии, две их которых должны располагаться на 2 разных локальных носителях, а третья — в облаке.

Виды бэкапов

Существует несколько распространенных типов резервного копирования:

Полный — каждый раз будут копироваться все отмеченные объекты или целиком система. К недостаткам такого копирования относят длительность, большой объем занимаемого хранилища и трафика, а также малую гибкость при восстановлении. Преимуществами являются некоторые сценарии использования и простое управление. Инкрементальный — делается полный бэкап, а в дальнейшем к нему добавляются только новые или измененные с момента последнего бэкапа файлы. Преимущества этого решения заключаются в небольшом объеме трафика и времени, которые требуются на очередной бэкап. Недостатком является длительная процедура восстановления — сначала восстанавливается последний полный бэкап, а затем поочередно все файлы, добавленные в процессе инкрементного копирования. Дифференциальный — создается полная резервная копия, к которой будут добавляться данные, измененные с момента последней полной копии. Это золотая середина между полной и инкрементной моделями резервного копирования. Относительно быстрое резервное копирование и достаточно быстрое восстановление — потребуется только полная копия и снимок с последними изменениями.

Есть и другие, менее распространенные схемы — например, создание резервной копии в режиме реального времени или обратное инкрементное резервное копирование.

Как формируется стоимость резервного копирования и от чего она зависит

На ценообразование влияют различные факторы, но основным является объем пространства, которое потребуется для обслуживания клиента.

Объем хранилища

Большая часть услуг, которые повышают или снижают стоимость резервного копирования, так или иначе влияют именно на объем — он зачастую зависит от выбранной схемы создания бэкапов, количества и частоты копий.

Функционал

Немаловажную роль играет качество и количество оказываемых услуг и обязательств. По сути, вы передаете управление и обслуживание системы резервного копирования в руки поставщика услуг — если он будет безответственным и ненадежным, то доверять ему сохранность своих данных не стоит.

Сегодня большинство решений построено на Veeam, их функционал почти идентичен. Битва разворачивается среди других показателей, таких как ЦОДы, где хранятся данные, стоимость сервисов, готовность провайдера идти навстречу для решения проблем.

Сравнить характеристики BaaS от разных провайдеров

Количество виртуальных машин

Некоторые провайдеры при расчете цены учитывают количество виртуальных машин клиента: за копирование данных с каждой виртуальной машины взимается определенная плата.

Сравнить цены на резервное копирование от разных провайдеров

Важные особенности BaaS

Отличительными особенностями BaaS являются простота и дешевизна — как минимум, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Запустить резервное копирование в облако можно буквально за несколько минут, а процедура настройки не идет ни в какое сравнение с процедурой покупки, запуска и отладки собственных серверов, поддержки в актуальном состоянии оборудования и программного обеспечения.

При этом следует помнить, что скорость передачи данных в облако и обратно существенно меньше, чем может обеспечить локальная сеть, а канал передачи данных должен быть защищен. Это ограничение может частично компенсироваться за счет сжатия данных на стороне клиента перед отправкой, а также совмещением облачного резервного копирования с локальным.