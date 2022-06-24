Россиян зовут на Госуслуги жаловаться на звонки мошенников

На Портале госуслуг в скором времени появится возможность жаловаться на мошеннические звонки с признаками подмены телефонного номера. Минцифры получит 1,2 млрд руб. на создание системы для борьбы с мошенничеством в сфере IP-телефонии. Параллельно свои системы в данной сфере создают ФАС и Роскомнадзор.

Портал госуслуг поможет в борьбе с телефонным мошенничеством

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в скором времени появится возможность направлять жалобы на мошеннические телефонные звонки, осуществляемые с использованием подменных номеров. Об этом, как сообщило агентство «Интерфакс», замминистра цифрового развития Александр Шойтов заявил в ходе прошедшего в Совете Федерации круглого стола по теме информационной безопасности.

Как объяснил Шойтов, гражданин, подозревающий, что ему поступил мошеннический звонок с подменного номера, сможет оставить соответствующую жалобу на ЕПГУ. После этого Минцифры проверит данный звонок и определит операторы, который потенциально совершил подмену номера. При выявлении факта подмены номера информация о нарушении оператором связи установленных Законом «О связи» требований будет направляться в Роскомнадзор для принятия соответствующих мер к оператору, допустившему подмену номера.

На Портале госуслуг в скором времени появится возможность жаловаться на мошеннические звонки с признаками подмены телефонного номера

Кроме того, в Правительстве в настоящее время рассматривается законопроект, устанавливающий для операторов обязанности предоставлять Минцифры сведения, необходимые для предотвращения угрозы подменного номера и противодействия телефонного мошенничества с использованием Портала госуслуг. Проект также расширяет перечень обязанностей, уже установленных Законом «О связи» по прекращению операторами пропуска такого трафика в свою сеть.

Затраты на создание системы борьбы с телефонным мошенничеством

Федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» предполагает создание информационной системы выявления мошенников, использующих IP-телефонию, и блокирования звонков. Проект курирует Минцифры, на создание системы федеральный бюджет в период до 2024 г. выделит 1,2 млрд руб. Указанная система должна позволить выявлять мошеннические звонки на уровне операторов связи и предотвращать массовые обзвоны абонентов.

Законодательный запрет на подмену телефонного и соответствующие штрафы

В Законе «О связи» еще в 2017 г. появилась норма, обязывающая операторов связи при инициализации их абонентов вызовов передавать номер в неизменном виде. Это касается как обычных телефонных звонков, так и SMS-сообщений и голосовых вызовов из сетей передачи данных (IP-телефония).

В 2021 г. закон был дополнен нормой о создании Роскомнадзором системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи по пропуску трафика в сети связи общего пользования (СОСОТ). Операторы связи должны подключиться к указанной системы, направлять в нее требуемые сведения и получать необходимые данные.

Оператор связи должен прекращать оказание услуг по пропуску трафика, если при использовании СОСОТ установлено отсутствие информации об инициировании соединения абонентов, в том числе при отправке SMS. Исключением являются случаи, когда соединение инициировано из зарубежа и сопровождается нумераций, соответствующей иностранной системе и плану нумерации.

Также основанием для прекращения предоставления услуг является инициация вызова с сети иностранного оператора, сопровождаемое нумерацией, соответствующей российской системе и плану нумерации. Исключением является установление соединение российским абонентом, находящимся в роуминге зарубежом. Еще одним основанием для прекращения оказания услуги по пропуску трафика является отсутствие у оператора, инициировавшего соединение, в том числе для передачи SMS-сообщения, информации об абонентском номере или уникальном коде абонента, инициировавшего соединение.

Позднее Кодекс об административных правонарушениях был дополнен нормой о наказании операторов связи за подмену телефонного номера. Для юридических лиц размер штрафа составляет 500-800 тыс. руб. В случае, если оператор связи не прекращает оказание услуг связи по пропуску трафика с подменой телефонного номера, а также не подключается к СОСОТ, размер штрафа для него составит от 600 тыс. до 1 млн руб.

Три ведомства борются с подменой телефонных номеров

Отметим, что помимо Минцифры, борьбой с мошенническими звонками занимаются и другие ведомства. Ранее подведомственное Роскомнадзору госпредприятие «Главный радиочастотный центр» заказало исследование на тему борьбы с подменой телефонных номеров. В пресс-службах Минцифры и Роскомнадзора не ответили на запросы CNews относительно того, будут ли наработки Роскомнадзора использовать при реализации объявленной возможности жаловаться на подозрительные телефонные звонки.

В 2021 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) договорилась с сотовыми операторами «большой четверки» - «Вымпелком» (торговая марка «Билайна»), «Мобильные Телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) – о координации усилий по борьбе с телефонными спамом. Недавно ФАС анонсировала появление возможности для абонентов жаловаться на телефонные звонки и SMS-сообщения рекламного характера.

Сокращение телефонного мошенничества после начала спецоперации на Украине

Александр Шойтов отмечает, что с февраля по март 2022 г, после начала специальной военной операции России на Украине, более чем на 60% снизился уровень телефонного мошенничества по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Однако уже в апреле-мае 2022 г. вновь стал наблюдаться рост числа телефонных звонков гражданам России, имеющих признаки хищения средств. «Абсолютное большинство из них совершается путем подмены номера, при этом подмена совершается на внутренних стыках между российскими операторами связи», - добавил Шойтов.

Мнение эксперта

Создать систему блокировки фродового и спам трафика возможно, считают в компании MCN Telecom, но это будет довольно сложная технологическая задача, требующая ресурсов, поэтому внедрение может быть не быстрым. «Для решения этой задачи используются технологии, предназначенные для борьбы с подделками идентификатора вызывающего абонента в телефонных сетях общего пользования, - говорят в компании. - Например, система протоколов STIR/SHAKEN, которая уже реализуется в некоторых странах, предполагает добавление цифрового сертификата к звонку: каждый телефонный звонок подписывается электронной подписью, что и позволяет не допускать подмены номера вызывающего абонента. Для реализации данного механизма необходимо участие удостоверяющего центра, который будет осуществлять в режиме реального времени проверку выданных электронных подписей».