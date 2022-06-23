Власти призывают маркетплейсы к хорошему поведению под угрозой жесткого госрегулирования

ФАС призвала владельцев маркетплейсов к добросовестному соблюдению существующих правил и стандартов, а также к предоставлению открытого доступа к положениям оферт и условиям работы. Пока ведомство обещает подключаться лишь «к решению сложных ситуаций».

Саморегулирование или госрегулирование

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендует маркетплейсам применять принципы саморегулирования при взаимодействии с поставщиками и покупателями для оперативного решения возникающих разногласий, чтобы властям не пришлось прибегать к государственному вмешательству.

«В противном случае службе придется задуматься о государственном вмешательстве», — говорится в заявлении ФАС, опубликованном на официальном портале ведомства.

Пока антимонопольная служба обещает подключаться только к решению сложных рыночных ситуаций «при необходимости», сфокусировавшись на определении условий конкуренции и равного доступа для компаний. ФАС также намерена контролировать соответствие оферт и условий работы маркетплейсов установленным принципам и стандартам, которые должны быть опубликованы и «размещены в открытом доступе для всех существующих и потенциальных контрагентов».

Как отмечается в документе, большая часть жалоб на маркетплейсы, поступающих в ФАС от граждан и предпринимателей, имеет отношение к непрозрачности работы площадок, принудительному участию в акциях, односторонним изменениям договорных условий и комиссий, проблемам с приемкой, хранением, доставкой и возвратом товаров и подобным вопросам.

Основы саморегулирования

Основы для саморегулирования работы маркетплейсов были сформулированы и изложены в «Принципах взаимодействия участников цифровых рынков», утвержденных протоколом заседания Экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции в области ИТ. Они были опубликованы на портале ведомства 22 сентября 2021 г.

ФАС пригрозила маркетплейсам жестким госрегулированием

В частности, принципы распространяются на «цифровые платформы, обеспечивающие опосредованное (через платформу) или прямое взаимодействие различных групп пользователей, помимо самой платформы, включая, но не ограничиваясь агрегаторами товаров, работ, услуг, поисковыми системами, сайтами объявлений, рекламными системами, операционными системами, магазинами приложений, социальными сетями», отмечается в документе».

В правилах изложено описание рисков и потенциально недобросовестных практик, например манипулирование данными в собственных интересах и интересах третьих лиц, навязывание излишних товаров, работ и услуг, от которых пользователи не могут отказаться, преференции собственным сервисам, необоснованное ограничение действий пользователей, размытые формулировки договоров, а также отсутствие прозрачных правил рассмотрения обращений пользователей и др. В документе также сформулирован ряд «Принципов добросовестного поведения».

Первые шаги и договоренности

В середине февраля 2022 г. агентство «Интерфакс» сообщило о том, что ФАС и ряд крупных российских ИТ-компаний подписали меморандум, который закрепил принципы взаимодействия участников цифровых рынков с целью «формирование недискриминационных условий для пользователей».

Среди подписантов документа фигурирует глава ФАС Максим Шаскольский, а также представители маркетплейсов, компаний и отраслевых организаций, включая «1С», «Авито», Aliexpress, Wildberries, VK, Lamoda, Ozon, Руссофт, Сбербанк, «Циан», «Яндекс» и Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

Две недели назад, 7 июня 2022 г. в рамках «Недели российского ритейла 2022» крупнейшие российские маркетплейсы при поддержке Минпромторга подписали «Стандарты взаимодействия», конкретизирующие вопросы саморегулирования отношений онлайн-магазинов с поставщиками товаров. В церемонии подписания приняли участие гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, гендиректор Ozon.ru Сергей Беляков, управляющий директор lamodа Татьяна Заячковская, директор по взаимодействию с органами государственной власти «Яндекс.маркета» Дмитрий Русаков и др.

Стандарты, прописанные в меморандуме, определяют базовые требования к взаимодействию маркетплейсов и поставщиков в рамках добросовестных практик, а также к предупреждению проявления недобросовестной конкуренции и к объединению усилий по борьбе с контрафактной и несертифицированной продукцией.