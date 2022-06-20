Создателю российских суперкомпьютеров придется заплатить гигантский штраф в пользу ВЭБ

Основателю «Т-платформ», в отношении которого продолжается уголовное дело, придется выплатить ВЭБу 1,65 млрд руб.; оспорить судебное решение бизнесмену не удалось. В то же время судебное разбирательство о признании его банкротом так и не состоялось — служители Фемиды вернули налоговой инспекции ее иск.

Взыскание штрафа с бизнесмена

Как выяснил CNews, находящемуся под следствием основателю суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволоду Опанасенко не удалось убедить служителей Фемиды в несправедливости судебного решения о взыскании с него в пользу госкорпорации ВЭБ.РФ (ранее ВЭБ, Внешэкономбанк) на общую сумму в 1,65 млрд руб.

Опальный бизнесмен проиграл в апелляционной и кассационной инстанциях. После этого 4 апреля 2022 г. на сайте Федеральной службы судебных приставов были размещены данные исполнительного листа на указанную сумму. Опанасенко обязан ее выплатить.

Изначально иск к бизнесмену был подан в арбитражный суд. Это произошло 17 февраля 2020 г. Претензии госкорпорации заключались в том, что Опанасенко не осуществил предусмотренный договорами обратный выкуп у ВЭБа акций АО «Т-платформы». Госкорпорация тогда определила в качестве предмета заявленных требований взыскание убытков, состоящих из суммы, потраченной ВЭБом на покупку акции общества в размере 797,6 млн руб., упущенной выгоды в размере 741,8 млн руб., а также неустойки в 106,6 млн руб.

В июле 2020 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявленное адвокатом Опанасенко ходатайство о передаче дела в суд общей юрисдикции, признав обоснованность доводов об отсутствии у арбитражного суда компетенции по рассмотрению заявленного ВЭБ.РФ требования.

Всеволоду Опанасенко придется заплатить ВЭБу 1,65 млрд рублей

В марте 2021 г. Гагаринский районный суд Москвы общей юрисдикции встал на сторону госкорпорации. Апелляционная жалоба рассматривалась в Московском городском суде. Решение по ней было вынесено не в пользу бизнесмена 2 июня 2021 г.

Следующей инстанцией для Опанасенко стал Второй кассационный суд общей юрисдикции, в котором он также проиграл. Из материалов этого дела следует, что Гагаринский суд (первая инстанция, в опубликованном постановлении которой денежные суммы были скрыты) назначил Опанасенко выплатить ВЭБ.РФ убытки за неисполнение обязательств в размере 1,54 млрд руб., неустойку в 106,6 млн руб. и возместить расходы по оплате госпошлины в размере 200 тыс. руб., что в сумме и составляет 1,65 млрд руб.

Подробности разбирательства

Как следует из документов двух судов, 29 декабря 2011 г. между ВЭБом и Опанасенко, являвшимися акционерами ОАО «Т-платформы», было заключено соглашение об осуществлении прав, удостоверенных обыкновенными именными акциями общества. На момент заключения этого акционерного соглашения, Опанасенко являлся владельцем 6 999 999 обыкновенных именных акций общества (в штуках), составляющих 99,999985715% его уставного капитала. ВЭБ, в свою очередь, являлся владельцем одной обыкновенной именной акции общества, составляющей 0,000014285% его уставного капитала (она была приобретена несколькими днями ранее — 20 декабря 2011 г.).

При этом на основании решения Опанасенко от 14 июля 2011 г. была осуществлена госрегистрация дополнительного выпуска 2 333 338 обыкновенных именных акций, размещаемых путем закрытой подписки. Эти акции были приобретены ВЭБом по договору купли-продажи от 16 апреля 2012 г. в рамках финансирования проекта «Разработка и экспорт на международный рынок инновационных российских суперкомпьютерных технологий и услуг».

Согласно положениям вышеупомянутого акционерного соглашения, Опанасенко принял на себя обязательства выкупить у ВЭБа все его акции не позднее 19 декабря 2017 г.

«Пунктом 2.1. договоров купли-продажи предусмотрена обязанность ответчика оплатить приобретаемые ценные бумаги в срок до 11 декабря 2017 г., после чего осуществляется регистрация перехода права собственности на ценные бумаги от истца к ответчику, — говорится в судебных документах. — Вместе с тем, до настоящего времени обязанность по уплате 1,35 млрд руб. ответчиком не исполнена, денежные средства по указанным в договорах куплип-родажи реквизитам не перечислены. Таким образом, ответчиком не исполняются обязательства по второй части договора репо».

В ходе разбирательства в Гагаринском суде сторона Опанасенко подала встречный иск к ВЭБу о признании сделок недействительными, однако служители Фемиды в удовлетворении заявленных требований отказали.

Дело о персональном банкротстве

Как выяснил CNews в декабре 2021 г., к многочисленным проблемам Опанасенко, который находился в тот момент под домашним арестом, добавился иск о его банкротстве от инспекции налоговой службы (ИФНС) №36 по Москве.

В карточке иска в судебной картотеке было прописано, что заявление подано о признании банкротом «гражданина (индивидуального предпринимателя)». В данном случае два этих понятия эквивалентны. Как сообщает ФНС на своем сайте, «дело о банкротстве гражданина и индивидуального предпринимателя рассматривается по одним и тем же правилам».

Принципиальный смысл этого тождества заключается в том, что человек-банкрот перед кредиторами по линии его бизнес-деятельности несет ответственность своим личным имуществом, например квартирами и машинами.

По закону, индивидуальный предприниматель (ИП), признанный банкротом, после завершения всех процедур в течение пяти лет не может быть заново зарегистрирован как ИП. На протяжении всего этого времени он также лишается права осуществлять предпринимательскую деятельность и как-либо участвовать в управлении юрлицами (за исключением кредитных организаций).

Как рассказал CNews практикующий юрист, подача исков о персональном банкротстве со стороны налоговых инспекций — это не уникальная, но все же очень нечастая практика. В понимании эксперта, ИФНС стараются избегать таких исков, потому что все финансовое бремя по обеспечению процедуры банкротства (выплаты внешнему управляющему и пр.) ложатся на плечи истца.

Так или иначе, 21 января 2022 г. суд вынес определение о возвращении заявления о признании должника банкротом — ИФНС №36 по Москве не представило доказательств внесения денежных средств на депозит суда за финансирование процедуры банкротства.

Проблемы Всеволода Опанасенко

Напомним, Всеволода Опанасенко еще в конце марта 2019 г. задержали в Москве и отправили под стражу по делу, связанному с проблемной поставкой компьютеров в МВД за 357,1 млн руб. на российских процессорах «Байкал». Опанасенко грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Основанная Опанасенко компания «Т-платформы» сейчас должна выплатить государству 3,26 млрд руб. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который с иском к компании 5 октября 2021 г. обратился Минпромторг. В рамках этой суммы 2,76 млрд руб. с организации взыскано за нереализованные проекты по субсидиям, которые министерство выдало «Т-платформам» в конце 2016 г. по итогам конкурса. Еще 500 млн руб. компании придется заплатить в виде штрафа. Субсидии были получены, когда главным акционером и руководителем компании был Опанасенко.

В настоящий момент уголовное дело не закрыто, однако Опанасенко находится на свободе и даже занимает руководящий пост в «Ростехе».