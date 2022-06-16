CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Интеграция ИТ в госсекторе
|

«Атомфлот» России мигрирует с Windows на Astra Linux

«Атомфлот» переводит рабочие места своих сотрудников с ОС Windows на российскую ОС Astra Linux. Вместе с тем, предприятие мигрирует на российские офисный пакет, антивирусное ПО и средства защиты информации. Миграция будет завершена до декабря 2022 г.

Импортозамещение АРМ

Как выяснил CNews, ФГУП «Атомфлот», входящий в «Росатом», переводит автоматизированные рабочие места (АРМ) сотрудников с Windows на российскую ОС Astra Linux. Услуги проводятся в рамках тендера на импортозамещение программного обеспечения на предприятии, опубликованного на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, на отечественную операционную систему будут переведены 420 АРМ «Атомфлота». При этом в компании работает около 2 тыс. сотрудников. Помимо ОС, миграция осуществляется и на российское прикладное ПО, которое включает офисный пакет, антивирусное ПО и средство защиты информации. Их наименования в тендерной документации не приводятся. Миграция должна быть завершена в декабре 2022 г.

Тендер опубликован 10 мая 2022 г. Закупка проводится у единственного поставщика. Цена по договору составила 6,3 млн руб. Агентом по нему выступает «Атомэнергопром».

За что отвечает «Атомфлот»

«Атомфлот» предназначено для обеспечения эксплуатации и технологического обслуживания атомных ледоколов и судов вспомогательного флота. Предприятие занимается ледокольным обеспечением крупнейших национальных арктических углеводородных проектов, ледокольной проводкой судов в акватории Северного морского пути и в замерзающие порты России, а также ледокольным обеспечением задач военно-морского флота в Арктике и т.д.

atomlot.jpg
«Атомфлот» переводит АРМ сотрудников с ОС Windows на Astra Linux

В состав действующего флота предприятия входят ледоколы «Таймыр», «Вайгач», «Ямал», «50 лет Победы», а также универсальный атомный ледокол «Арктика».

В 2008 г. «Атомфлот» вошел в состав «Росатома», до этого момента предприятие принадлежало Министерству транспорта. Располагается «Атомфлот» в Мурманске.

Импортозамещение в «Росатоме»

Масштабная миграция с Microsoft на российские продукты в «Росатоме» началась в 2021 г. В мае 2022 г. стало известно о планах «Росатома» полностью перейти на отечественную операционную систему Astra Linux до конца 2024 г. На нее должны быть переведены 120-130 тыс. рабочих мест.

На данный момент на российской ОС работают около 30 тыс. специалистов — это чуть больше 20% всех рабочих мест компании. До конца 2022 г. импортозаместить планируется еще 50 тыс. рабочих мест.

Помимо ОС, в «Росатоме» массово стали замещать и СУБД. Так, в мае 2021 г. корпорация начала переносить свою финансовую систему с Oracle на Postgres Pro российской компании Postgress Professional.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России началось создание информсистемы для защиты прав человека на отечественном ПО

Власти потратят 17 миллиардов на Национальную систему пространственных данных

«Ланит» лишился миллиардного госконтракта «из-за колебаний и ошибок заказчика»

«Киберпартизаны» уличили Белоруссию в прослушке российского посольства

Российские таможенники закупают ПК по 300 тыс. руб., дав зеленый свет древним отечественным процессорам

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о ходе цифровизации России в новых условиях

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Возьми прохладу с собой: лучшие мобильные кондиционеры

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Бюджетные телевизоры: что можно купить за 20 000 рублей в 2022 году

Показать еще

Наука

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой
Показать еще
CNEWS TV
CNews FORUM Кейсы: Как Россия укрепляет свой цифровой потенциал?
Visary BI – импортонезависимая система продвинутой аналитики
Конкурент Xiaomi привез в Россию смартфон с расширяемой оперативной...
В Россию едет бронебойный смартфон с самым большим аккумулятором...