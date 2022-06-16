«Атомфлот» России мигрирует с Windows на Astra Linux

«Атомфлот» переводит рабочие места своих сотрудников с ОС Windows на российскую ОС Astra Linux. Вместе с тем, предприятие мигрирует на российские офисный пакет, антивирусное ПО и средства защиты информации. Миграция будет завершена до декабря 2022 г.

Импортозамещение АРМ

Как выяснил CNews, ФГУП «Атомфлот», входящий в «Росатом», переводит автоматизированные рабочие места (АРМ) сотрудников с Windows на российскую ОС Astra Linux. Услуги проводятся в рамках тендера на импортозамещение программного обеспечения на предприятии, опубликованного на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, на отечественную операционную систему будут переведены 420 АРМ «Атомфлота». При этом в компании работает около 2 тыс. сотрудников. Помимо ОС, миграция осуществляется и на российское прикладное ПО, которое включает офисный пакет, антивирусное ПО и средство защиты информации. Их наименования в тендерной документации не приводятся. Миграция должна быть завершена в декабре 2022 г.

Тендер опубликован 10 мая 2022 г. Закупка проводится у единственного поставщика. Цена по договору составила 6,3 млн руб. Агентом по нему выступает «Атомэнергопром».

За что отвечает «Атомфлот»

«Атомфлот» предназначено для обеспечения эксплуатации и технологического обслуживания атомных ледоколов и судов вспомогательного флота. Предприятие занимается ледокольным обеспечением крупнейших национальных арктических углеводородных проектов, ледокольной проводкой судов в акватории Северного морского пути и в замерзающие порты России, а также ледокольным обеспечением задач военно-морского флота в Арктике и т.д.

В состав действующего флота предприятия входят ледоколы «Таймыр», «Вайгач», «Ямал», «50 лет Победы», а также универсальный атомный ледокол «Арктика».



В 2008 г. «Атомфлот» вошел в состав «Росатома», до этого момента предприятие принадлежало Министерству транспорта. Располагается «Атомфлот» в Мурманске.

Импортозамещение в «Росатоме»

Масштабная миграция с Microsoft на российские продукты в «Росатоме» началась в 2021 г. В мае 2022 г. стало известно о планах «Росатома» полностью перейти на отечественную операционную систему Astra Linux до конца 2024 г. На нее должны быть переведены 120-130 тыс. рабочих мест.

На данный момент на российской ОС работают около 30 тыс. специалистов — это чуть больше 20% всех рабочих мест компании. До конца 2022 г. импортозаместить планируется еще 50 тыс. рабочих мест.

Помимо ОС, в «Росатоме» массово стали замещать и СУБД. Так, в мае 2021 г. корпорация начала переносить свою финансовую систему с Oracle на Postgres Pro российской компании Postgress Professional.