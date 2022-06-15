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«Киберпартизаны» уличили Белоруссию в прослушке российского посольства

Хакеры из Белоруссии, именующие себя «Киберпартизанами» и причисляющие себя к оппозиции, опубликовали записи телефонных разговоров работников российского посольства в Белоруссии. Они утверждают, что власти страны «слушают» представителей дипмиссий многих стран, и что у них есть тому доказательства.

От прослушки не защищен никто

Белорусские хакеры из группировки «Киберпартизаны» получили доступ к записям телефонных разговоров жителей и гостей Белоруссии, о чем они сообщили в своем Telegram-канале. В общей сложности они выкрали 1,5 ТБ данных, часть из которых разместили в свободном доступе, в том числе и на YouTube.

Скопировать эту информацию «Киберпартизанам» удалось путем взлома Департамента обеспечения оперативно-разыскной деятельности МВД Белоруссии. По утверждению самих хакеров, взлом проводился в рамках некой операции «Жара», а сами серверы были засекречены.

В своей публикации киберпреступники написали, что в Белоруссии прослушиваются даже сотрудники иностранных посольств и консульств. В качестве доказательства они выложили в Сеть часть прослушки сотрудников посольства и консульского отдела посольства России в Белоруссии.

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От прослушки, в том числе несанкционированной, в современном мире не защищен никто

Сама по себе атака на серверы ДООРД МВД Белоруссии состоялась еще в августе 2021 г. Однако же на тот момент хакеры не стали уточнять, как много информации попало к ним в руки. Эти сведения они держали в секрете почти год. Что именно побудило злоумышленников сделать их достоянием общественности, остается неизвестным.

Доказательства правды

В интернете на момент публикации материала присутствовала запись диалога якобы главного бухгалтера посольства России в Белоруссии.

В этом разговоре женщина, представившаяся главным бухгалтером, обсуждала с якобы сотрудником белорусского МВД условия работы охраны в резиденции дипмиссии.

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Скриншот ролика с аудиозаписями, опубликованного «Киберпартизанами» на YouTube

Дополнительно хакеры выложили в Сеть диалог неустановленного сотрудника посольства с другим представителем МВД Белоруссии. Они обсуждали возможность эвакуации белорусского грузового автомобиля, который «лежит на боку под Курском».

Мнение закона

«Киберпартизаны» заверили, что двумя-тремя записанными разговорами работников российского посольства все не ограничивается. С их слов, у них на руках гораздо больше примеров, как власти Белоруссии прослушивают иностранные диппредставительства, и одной только Россией все не ограничивается

По оценке белорусских «Киберпартизанов», то, что в Белоруссии, по их словам, ведется прослушка работников иностранных дипмиссий, может являться нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 г. Согласно этому документу, любая дипломатическая корреспонденция неприкосновенна.

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Публикация в Telegram-канале хакеров

Представители белорусских властей на момент публикации материала не комментировали появление в Сети записей разговоров, выложенных «Киберпартизанами». Их подлинность еще предстоит подтвердить или опровергнуть.

Между тем, действующее в России законодательство допускает прослушку телефонных разговоров граждан. Такую возможность предусматривает закон «Об оперативно-разыскной деятельности», наделяющий силовые структуры правом слушать разговоры, если участник или участники диалога находятся под подозрением в совершении противоправной деятельности.

Этот же закон позволяет устраивать прослушку без предварительного получения разрешения прокурора «в случаях, не терпящих отлагательства», например, если жертва прослушки подозревается в уголовном преступлении, или если возникла угроза нацбезопасности Белоруссии. В этом случае прослушку дозволяется развернуть незамедлительно, после чего в течение 24 часов нужно поставить в известность об это прокурора или его заместителя. На получение разрешения у инициатора прослушки есть 48 часов.

Виртуальная оппозиция и контроппозиция

«Киберпартизаны» – это сравнительно молодая хакерская группировка, о которой впервые стало известно лишь в сентябре 2020 г. Она появилась после выборов Президента Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко, баллотировавшийся на этот пост в шестой раз.

Сами хакеры считают себя оппозиционерами. Их основные цели – это различные государственные инфосистемы Белоруссии. Так, в сентябре 2020 г. им удалось дважды взломать сайт МВД Белоруссии.

В том же месяце их целями стали портал госзакупок, сайт Управделами Президента Белоруссии и Белорусская универсальная товарная биржа. Атаки на эти ресурсы прошли успешно.

Через несколько дней «Киберпартизаны» напали на сети телеканалов «Беларусь 1» и «Общенациональное телевидение». Результатом их вылазки стал взлом онлайн-вещания. В январе 2021 г. те же хакеры выложили в Сеть персональные данные 15 сотрудников Следственного комитета Белоруссии, а в июле 2021 г. они заявили о взломе паспортной системы Белоруссии. На тот момент это была, по их словам, самая масштабная атака на госсистемы страны.

«Киберпартизанам» противостоят не только правоохранительные органы, как и в случае с другими хакерскими группировками. На них «охотятся» и их «коллеги» в лице хакеров, поддерживающих Александра Лукашенко. Называя себя «Киберконтрпартизанами», они взламывают различные оппозиционные ресурсы и угрожают хакерам, выступающим против Президента Белоруссии.

Эльяс Касми

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