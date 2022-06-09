Россиянин наказал рублем известный банк за рекламные SMS

Частный Экспобанк не смог доказать в суде неправомерность наложения на него штрафа по решению ФАС. Разбирательство в антимонопольном органе было инициировано человеком, получавшим от банка назойливые рекламные SMS. Примечательной подробностью можно считать тот факт, что этот человек не просто не давал согласия на отправление ему сообщений, но и в явном виде запретил это делать».

Штраф для «Экспобанка»

Один из крупнейших российских частных банков, Экспобанк не сумел оспорить решение ФАС о наложении на него денежного штрафа за нарушение закона о рекламе. К административной ответственности финансовая организация была привлечена 19 апреля 2022 г. после рассмотрения обращения гражданина России в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

В обращении указывалось, что гражданин получил от Экспобанка SMS-сообщение рекламного характера без его на то одобрения. Надзорный орган присудил банку штраф в размере 100 тыс. руб.

Не согласившись с таким решением, финорганизация 29 апреля 2022 г. обратилась с иском в Арбитражный суд Москвы. По итогам разбирательства служители Фемиды 1 июня 2022 г. справедливость решения ФАС подтвердили.

Не просто без согласия, а против воли

Как следует из судебных документов, навязчивую SMS 26 августа 2021 г. получил некто Д. А. Подгорный — абонент оператора «Скартел» (бренд Yota). Сообщение пришло с буквенного номера Expobank. В нем говорилось «Откройте вклад роста + 7,23% год. в руб с капитализацией! Сумма 30 тыс-20 млн.руб, 367 дн, ставка 7% год., без пополн. АО “Экспобанк”» (оригинальные орфография и пунктуация сохранены; — прим. CNews).

Экспобанк не смог отвертеться от штрафа за рекламные SMS без согласия абонента

«Согласно сведениям, представленным ООО “СМС трафик” в материалы дела, рекламораспространителем указанной рекламы является банк в рамках договора № 106/20 от 1 мая 2020 г., заключенного между ООО “СМС трафик” и банком», — отмечают судьи.

Из судебного решения можно заключить, что Подгорный не просто не давал согласия на отправление ему SMS, но и в явном виде запретил это делать. «В материалы дела Подгорным представлен ответ банка от 30 июля 2021 г. № NPR-1347 об отключении контактных данных заявителя от рассылок информационного-рекламного характера, — говорится в документах суда. — Таким образом, антимонопольным органом установлено, что у банка на момент рассылки рекламного SMS-сообщения согласие абонента отсутствовало, данный факт заявитель не оспаривает. Учитывая изложенное, суд соглашается с выводом антимонопольного органа о том, что банком нарушены требования части 1 статьи 18 Закона о рекламе».

В указанной статье говорится, что «распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы».

Отметим, что факт обращения Подгорного в банк с требованием отключить его от рассылок, очевидно, говорит о том, что ставшее предметом разбирательства сообщение было не первым.

Не единичный случай

Мониторинг судебной картотеки показывает, что за последнее время Подмосковное УФАС еще как минимум один раз штрафовало Экспобанк также за рассылку SMS без согласия абонентов.

На рассмотрении Арбитражного суда Москвы с 8 апреля 2022 г. находится еще один иск банка к антимонопольному органу. Сопоставляя различные документы, можно сделать вывод, что Экспобанк пытается оспорить решение от 23 марта 2022 г. о наложении штрафа за высланное без согласия абонента сообщение от 26 июля 2021 г. «Откройте вклад Летний+6,70% год. в руб с капитализацией! Сумма 30тыс-20млн.руб, 367 дн, ставка 6,5% год., без пополн. ООО “Экспобанк”» (оригинальные орфография и пунктуация сохранены; — прим. CNews).

Сумма штрафа и фамилия пострадавшего гражданина в открытых документах пока не представлены. Дата ближайшего заседания суда по этому делу на данный момент не определена.

Масштабы бизнеса Экспобанка

Экспобанк ведет свою историю с 1994 г. «Банк успешно работает в корпоративном сегменте, на финансовых рынках, активно представлен в сегментах автокредитования, классической розницы, а также малого и среднего бизнеса, — сообщает организация на своем сайте. — Обладает большим опытом в реализации сделок по покупке и консолидации активов (M&A)».

Более 50 офисов банка открыты в в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Кемерово, Омске, Нижнем Новгороде, Курске, Воронеже, Орле, Брянске, Белгороде, Екатеринбурге, Перми, Уфе, Красноярске, Сургуте, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске.

В банковском рейтинге «Интерфакс-100» по итогам 2021 г. Экспобанк занимает 41 строчку с размером активов в 161,79 млрд руб. и чистой прибылью чуть более 1 млрд руб.

Банк отмечает, что трижды признавался лучшим на территории России по версии европейского журнала EMEA Finance Europe Banking Awards. «Экспобанк входит в топ-10 самых эффективных банков России, согласно рейтингу “Коммерсант” по итогам 2020 г.», — говорится на сайте организации.