Чтобы победить дефицит кадров, ИТ-отрасль требует бесплатное второе высшее образование

Для борьбы с дефицитом кадров на российском рынке к их обучению предлагается привлечь ИТ-специалистов и студентов. Для привлечения кадров рассматривается вопрос оплаты второго высшего по ИТ-направлениям из бюджета. Среди инициатив также — онлайн-обучение за счет бюджетных средств и наем студентов.

Инициативы по образованию

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предложил исключить требования к ученой степени и званию, а также публикациям для привлечения ИТ-специалистов к преподаванию в университетах. В том числе, хотят привлечь и тех, кто обучается по программам магистратуры. Предложения были подготовлены по итогам заседания на тему «Научно-образовательная политика и подготовка кадров в эпоху цифровой экономики» под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

Помимо этого, гражданам хотят предоставить возможность получать второе высшее образование в области ИТ за счет бюджета. Для подготовки ИТ-кадров также предлагается внедрить на магистратуре программы, по которым можно обучаться онлайн и предусмотреть бюджетные места по ним.

Совет Федерации предложил предоставить второе высшее в ИТ-сфере за счет бюджета

Для скорейшего освоения профессии предлагается увеличить количество учебных часов по практикоориентированным и математическим учебным дисциплинам на первом и втором курсах обучения ИТ-специалиста. Непрофильные дисциплины при этом будут перенесены на последние годы обучения.

Российское ПО и платформы

Совет по развитию цифровой экономики также хочет запустить кампанию по популяризации российского ПО. В этой связи предлагается перевести учебный процесс на российское ПО.

Вместе с тем в России могут быть разработать механизмы поддержки российских разработчиков, чье ПО используется в образовательном процессе. Речь идет о снижении цены лицензии либо о предоставлении софта на бесплатной основе. Помимо прочего, может быть создан госбанк доступа образовательных организаций к лицензиям и подпискам на «облачные» ресурсы.

Для отслеживания ситуации с ИТ-кадрами на рынке предлагается создать публичную цифровую платформу карьерной навигации в ИТ-сфере. С ее помощью можно будет отслеживать потребность субъектов России в ИТ-специалистах. В том числе, может появиться и государственный цифровой ресурс для организации практики обучающихся в целях быстрого подбора мест стажировки и электронного обмена документами с работодателем.

Все инициативы направлены на борьбу с острым дефицитом кадров в ИТ-отрасли. Так, за февраль и март 2022 г. Россию покинули 70 тыс. ИТ-кадров. Но их нехватка ощущалась и раньше — еще в феврале 2021 г. о дефиците 1 млн ИТ-кадров говорили представители Минцифры, и эта же цифра прозвучала на заседании Совета по развитию цифровой экономики в конце апреля 2022 г.

Аренда квартиры за бюджетные средства

Помимо инициатив Совета Федерации, госкорпорация «Ростех» предложила компенсировать ИТ-специалистам от 30% до 50% стоимости аренды жилья. Для удержания ИТ-кадров в России предлагается распространить отсрочку от армии и выгодную ипотеку абсолютно на всех айтишников. Сейчас эта льгота доступна только тем ИТ-специалистам, которые работают в аккредитованных компаниях.

Дополнительно в «Ростехе» предложили установить в России минимальную зарплату ИТ-специалистам по месту работы, гарантированную государством. Ее размер представители госкорпорации не озвучили.

Свои предложения «Ростех» изложил в письме, направленном в Минцифры. В Министерстве, по информации «Известий», письмо получили и занимаются рассмотрением изложенных в нем идей.