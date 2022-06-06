Власти выделили миллионы на план прорыва высокотехнологичного малого бизнеса на зарубежные рынки

Госфонд содействия инновациям планирует определить список дружественных России стран, с которыми можно вести высокотехнологическое сотрудничество по линии импортозамещения. Взаимодействие с ними станет осуществляться на цифровой платформе «Интернационализация».

Курс на импортозамещение

Как выяснил CNews, государственный Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) готов потратить 18,9 млн руб. на получение консультаций по теме высокотехнологического импортозамещения.

Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тендере фонда, касающемся поиска консультанта по упомянутой тематике. С помощью подрядчика фонд рассчитывает усовершенствовать свою деятельность в части «повышения конкурентоспособности малого инновационного бизнеса России на российском и международных рынках, развития рынка отечественной высокотехнологичной продукции, коммерциализации результатов научно-технической деятельности и развития импортозамещения за счет сотрудничества с партнерами из дружественных стран и доступа к передовым технологиям и разработкам».

Тендер был объявлен 30 мая 2022 г. в формате открытого электронного конкурса. Заявки от претендентов принимаются до 15 июня. Подведение итогов намечено на 23 июня. Фронт работ рассчитан до 20 декабря 2022 г.

Что именно хочет узнать фонд

Как следует из техзадания тендера, в рамках данного проекта Фонд содействия инновациям преследует несколько целей. Среди них указано совершенствование деятельности организации в части выхода субъектов малого инновационного предпринимательства (МИП) на зарубежные рынки, «в том числе не имевших ранее опыта работы за рубежом», а также установление МИП делового и научно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами из стран, «не являющихся недружественными», в целях повышения конкурентоспособности МИП и создания ими высокотехнологичной продукции, в том числе в рамках импортозамещения, восстановления разрушенных технологических и производственных цепочек и коммерциализации результатов научно-технической деятельности».

Фонд содействия инновациям нацелился на работу по линии технологического импортозамещения с дружественными странами

Для достижения этих целей фонд для себя наметил решение ряда задач. В частности организация намерена сформировать перечень действующих на территории России институтов и платформ федерального уровня для содействия интернационализации бизнеса субъектов МИП («установлению такими субъектами делового и научно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами»), включая цифровые платформы по осуществлению непосредственных контактов — встреч в очном и дистанционном режиме.

Помимо этого будущему подрядчику фонда предстоит сформировать массив методических и информационных документов, «направленных на осуществление оценки готовности субъектов МИП к выходу на зарубежные рынки, интернационализацию бизнеса, установление делового и научно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами, включая дорожную карту интернационализации, основанную на целях и задачах субъекта МИП, скорректированных по результатам проведенной оценки готовности к интернационализации».

Еще одной задачей в ТЗ тендера указано проведение подготовительных мероприятий «для учреждения механизма комплексной поддержки процесса интернационализации бизнеса субъектов МИП — клиентов фонда, основанного на использовании сетевого платформенного решения, обладающего необходимыми возможностями для формирования единой глобальной цифровой среды, в том числе с возможностью доступа в систему российских и зарубежных партнерских организаций фонда, а также оказания услуг в области интернационализации бизнеса, основанных на использовании указанного платформенного решения».

Некоторые подробности проекта

Как следует из тендерной документации, определить, какие страны являются дружественными, а какие нет, предстоит самому подрядчику. Ему будет необходимо осуществить анализ ситуации на рынках иностранных государств, «налаживание взаимодействия с которыми в целях инновационного сотрудничества и осуществления импортозамещения является наиболее целесообразным в текущих условиях». Список этих стран должен будет содержать не менее десяти наименований.

Взаимодействие с дружественными странами в указанном направлении планируется осуществлять с помощью цифровой платформы «Интернационализация».

В отношении этой платформы сообщается, что она должна обеспечить между ее пользователями прямую коммуникацию и обмен информацией в «режиме реального времени». Среди требований к платформе — обеспечение надлежащего уровня защиты персональных данных, модульная структура, обеспечение возможности автоматизированного сбора статистики и проведения аналитики, интеграция с официальными сайтами фонда и его партнерских организацией.